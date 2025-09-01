ΠΑΣΟΚ: Επιστολή Ανδρουλάκη στον ΠτΒ για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών
Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.
Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ., Νίκος Ανδρουλάκης, ζητεί ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές -μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση- να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.
Υπογραμμίζει ότι στόχος είναι «να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωσή τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν».
Σημειώνει ότι «η συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να επιλεγούν οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, επιβάλλει από τη μια μεριά ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, από την άλλη όμως προϋποθέτει η συναίνεση αυτή να στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προς επιλογή προσώπων».
Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων:
«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
H συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να επιλεγούν οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, επιβάλλει από τη μια μεριά ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, από την άλλη όμως προϋποθέτει η συναίνεση αυτή να στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προς επιλογή προσώπων.
Ως ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους την άποψη, ότι προς αναζήτηση των βέλτιστων επιλογών, θα ήταν σκόπιμο να προηγείται δημόσια πρόσκληση για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε η Διάσκεψη των Προέδρων να μπορεί να κρίνει μεταξύ άξιων και με τα ανάλογα προσόντα υποψηφίων και ταυτόχρονα να διασφαλίσει το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, σας καλώ , κύριε Πρόεδρε -ενόψει μάλιστα και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσετε σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ώστε να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωση τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν».
