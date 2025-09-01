newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 16:40
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
ΠΑΣΟΚ: Επιστολή Ανδρουλάκη στον ΠτΒ για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών
Πολιτική Γραμματεία 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:18

ΠΑΣΟΚ: Επιστολή Ανδρουλάκη στον ΠτΒ για την επιλογή των επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Σύνταξη
Με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ., Νίκος Ανδρουλάκης, ζητεί ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές -μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση- να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη για την κάλυψη των κενών θέσεων των προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές

Υπογραμμίζει ότι στόχος είναι «να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωσή τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν».

Σημειώνει ότι «η συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να επιλεγούν οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, επιβάλλει από τη μια μεριά ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, από την άλλη όμως προϋποθέτει η συναίνεση αυτή να στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προς επιλογή προσώπων».

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

H συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να επιλεγούν οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, επιβάλλει από τη μια μεριά ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, από την άλλη όμως προϋποθέτει η συναίνεση αυτή να στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προς επιλογή προσώπων.

Ως ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους την άποψη, ότι προς αναζήτηση των βέλτιστων επιλογών, θα ήταν σκόπιμο να προηγείται δημόσια πρόσκληση για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε η Διάσκεψη των Προέδρων να μπορεί να κρίνει μεταξύ άξιων και με τα ανάλογα προσόντα υποψηφίων και ταυτόχρονα να διασφαλίσει το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σας καλώ , κύριε Πρόεδρε -ενόψει μάλιστα και της κάλυψης των κενών θέσεων  των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές – μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσετε σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ώστε να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωση τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
Πολιτική 01.09.25

Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»

Το Λιμενικό θα ενισχυθεί με καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου
Πρώτη συνέντευξη 01.09.25 Upd: 13:28

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσίασαν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»
in Confidential 01.09.25

13ωρα στη δουλειά, σκάνδαλα στη σειρά, τα πλυντήρια για τα Τέμπη βγαίνουν πάλι παγανιά, δεν μασάει ο λαός στην απειλή μη γίνουμε Γαλλία, άρει την κυβερνητική «ασυλία»

Η εισαγόμενη ακρίβεια πήρε υπηκοότητα, ο εργασιακός μεσαίωνας νομιμοποίηση, τα πληρωμένα πτυχία πιστοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών και αυτοί που δείχνουν για το λαό πλήρη απάθεια τον απειλούν με πολιτική αστάθεια

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01.09.25

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 8 πρώτοι από τους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης – 89 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Ξεκίνησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα η διαδικασία μεταγωγής των συλληφθέντων στην εισαγγελία Χανίων όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 01.09.25

Το προφίλ της 45χρονης που προκάλεσε το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - «Δεν ξεφεύγει κανείς από το νόμο» λέει η ΕΛ.ΑΣ.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης, όμως η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
Κόσμος 01.09.25

«Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής

Η Χαμάς καταδίκασε ένα σχέδιο που φέρεται να εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο στην κατεστραμμένη Γάζα και ο πληθυσμός της θα μετεγκατασταθεί

Σύνταξη
Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Πάνω 1 εκατ. ευρώ βρέθηκαν στα σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης – Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Τεράστια χρηματικά πόσα, καλάσνικοφ και άλλα όπλα, σφαίρες και ποσότητες ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
