Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό
Την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, καταδικάζουν με αναρτήσεις τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος, οι οποίοι πάντως υιοθετούν τον συλλογισμό ότι επρόκειτο για πράξη «πολιτικής διαφωνίας».
Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου αναφέρει:
«Η επίθεση κατά του βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του εκτός από απολύτως καταδικαστέα είναι συνάμα και ανησυχητική. Οι οποίες πολιτικές διαφωνίες, επιβάλλεται να λύνονται μόνο με πολιτισμένο διάλογο στο πλαίσιο των θεσμών της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε άλλη βίαιη και έκνομη αντίδραση – από όποιον πολιτικό και να προέρχεται- συνιστά πλήγμα στο πολίτευμα μας και εντείνει το κλίμα διχασμού, που ορισμένοι καλλιεργούν για να αποκομίσουν πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.
Τέτοιες ακραίες και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές της έχουμε πληρώσει ακριβά ως χώρα ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν».
Γερουλάνος: Οι πολιτικές διαφωνίες δεν δίνουν σε κανέναν το δικαίωμα για τραμπουκισμούς
Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, αναφέρει:
«Η βία δεν έχει καμία απολύτως δικαιολογία. Ποτέ. Εναντίον οποιουδήποτε. Η επίθεση κουκουλοφόρων στον βουλευτή κύριο Βορίδη και την οικογένειά του είναι αυτονόητα και απόλυτα καταδικαστέα. Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν εχει καμία θέση σε μία δημοκρατία. Οι εκφραστές της πρέπει να απομονωθούν από όλους μας. Οι πολιτικές διαφωνίες, υπαρκτές και αναγκαίες, δεν δίνουν σε κανέναν το δικαίωμα για τραμπουκισμούς. Τελεία».
Η βία δεν έχει καμία απολύτως δικαιολογία. Ποτέ. Εναντίον οποιουδήποτε.
Η επίθεση κουκουλοφόρων στον βουλευτή κύριο Βορίδη και την οικογένειά του είναι αυτονόητα και απόλυτα καταδικαστέα. Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν εχει καμία θέση σε μία δημοκρατία. Οι εκφραστές της…
— Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) October 26, 2025
