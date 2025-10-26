Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» κάνει λόγο στην ανάρτηση του ο Μάκης Βορίδης για το περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης μετά την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.

«Δεν μας φοβίζουν»

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός.

Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Μάκης Βορίδης.

Το χρονικό

Ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δέχτηκε επίθεση με αυγά, αντικείμενα και ύβρεις κατά τη διάρκεια βραδινής του εξόδου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ενώ ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του δειπνούσαν σε εστιατόριο στο Ηράκλειο, ομάδα δεκάδων ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, συγκεντρώθηκε έξω από το μαγαζί και άρχισε να εκσφενδονίζει αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια.