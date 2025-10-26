Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση σημειώθηκε στο Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε γκουρμέ εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας εναντίον του Μάκη Βορίδη όπου βρίσκονταν ως ιδιώτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες τοπικού μέσου τα αυγά έπεφταν «βροχή», ενώ ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του έσπευσαν να κρυφτούν σε υπόγειο παρακείμενου χώρου ή του ίδιο χώρου (με τις πληροφορίες να διίστανται).

Αναφέρεται πως έτεροι πελάτες τον βοήθησαν να καταφύγει σε ένα υπόγειο, όπου αναφέρονται δύο διαφορετικά σημεία, το υπόγειο του ίδιου εστιατορίου ή το υπόγειο παρακείμενης επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Νέα Κρήτη, οι «θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν αφανώς να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες»». Υπενθυμίζεται πως ο πρώην υπουργός είναι κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι και συγκεκριμένα στην οδό Ζώτου, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Η περιγραφή κάνει λόγο για «δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορίδη, μετά από ξαφνική εισβολή 60 και πλέον ατόμων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους». Άλλο μέσο της Κρήτης κάνει λόγο για «αυγά, καρέκλες και τραπέζια».

Το δημοσίευμα κάνει λόγο πως τα άτομα ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο χωρίς όμως να στοιχειοθετεί τον τρόπο διασταύρωσης (για παράδειγμα συνθήματα).

Το εστιατόριο που δειπνούσε ο Μάκης Βορίδης υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές

Σε αντίθεση με άλλα ρεπορτάζ που δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς, η «Νέα Κρήτη» αναφέρει πως ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά. Το εστιατόριο στο οποίο δειπνούσε ο Μάκης Βορίδης, υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανίστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια.