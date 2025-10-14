newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14 Οκτωβρίου 2025 | 19:31

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Spotlight

Εντύπωση προκάλεσε το email που έστειλε ο Μάκης Βορίδης στους βουλευτές της ΝΔ, ο οποίος ένιωσε την ανάγκη να τους το στείλει ο ίδιος προσωπικά (και όχι το μέγαρο Μαξίμου ή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος) προκειμένου να τους επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα σε βάρος του.

Η επιλογή αυτή του Μ. Βορίδη να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές, παρακάμπτοντας τον όποιο θεσμικό τρόπο ενημέρωσής τους, αποτελεί ασφαλώς άλλο ένα επεισόδιο στην ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα, της οποίας τα σκάγια φτάνουν και στο ίδιο το μέγαρο Μαξίμου, μέσα στο οποίο ο κ. Βάρρας άλλωστε παραμένει αποσπασμένος συνεργάτης ως σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Με το email αυτό, το οποίο όπως πληροφορείται το in εστάλη στους βουλευτές της ΝΔ την περασμένη Κυριακή, ο κ. Βορίδης συγκεντρώνει όλα όσα ο ίδιος έχει υποστηρίξει δημοσίως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εν είδει non paper, επιχειρώντας να αποκρούσει τις καταγγελίες Βάρρα και προειδοποιεί σαφώς το Μαξίμου.

Το σημείωμα

Μεταξύ άλλων, ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι «η ‘τεχνική λύση’ δεν είναι πολιτική επιλογή του 2019, αλλά πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015» και ότι ο Βάρρας την εφάρμοσε το 2020. Επιπλέον επιτίθεται στον κ. Βάρρα, κατηγορώντας τον ότι η παραίτησή του ζητήθηκε το 2020 «στην Εισαγγελία όμως πήγε το 2024» και ρωτώντας αν «ανεχόταν τις παρανομίες επί 5 έτη;».

Για να προειδοποιήσει εκ νέου ότι «θα αναφερθεί εκτενώς ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στον λόγο που ζήτησε την παραίτηση Βάρρα».

Δηλώνει ακόμα ότι ο ίδιος «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό Βάρρα ότι υπήρξε ‘εκπρόσωπος συμφερόντων’» και επιχειρεί να αποκρούσει την κατηγορία Βάρρα για παράβαση καθήκοντος.

Τέλος, στέλνοντας και τη γραμμή σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντί του, υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον Βορίδη. Αντιθέτως, ξεκαθαρίστηκε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι αρμόδια να διερευνήσει την υπόθεση και ότι δεν προκύπτει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

Αναλυτικά το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα του Μάκη Βορίδη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κατάθεση Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή – ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2019

Η «τεχνική λύση» δεν είναι πολιτική επιλογή του 2019, αλλά πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015. Ο Βάρρας, στην κατάθεσή του, χαρακτήρισε την «τεχνική λύση» του 2019 ως παράνομη διαδικασία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: η «τεχνική λύση» αφορά τη διοικητική κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να λάβουν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι. Η «τεχνική λύση» ήταν και παραμένει απολύτως νόμιμο εργαλείο, μέχρι να ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης επιτρέποντας και διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Είναι φαιδρό να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή του «νόμου», δηλαδή μιας υπουργικής απόφασης, η οποία εφαρμοζόταν πριν και μετά τη θητεία Βορίδη.

2. Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2020

Το 2020, ο ίδιος ο Βάρρας – ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – εφάρμοσε την ίδια «τεχνική λύση» που σήμερα χαρακτηρίζει παράνομη, ζητώντας να γίνει η κατανομή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε γίνει το 2019. Εξάλλου, ο ίδιος παραδέχτηκε λίγο πριν αποχωρήσει από τον Οργανισμό ότι προχώρησε στην προκαταβολή της κατανομής χρησιμοποιώντας την «τεχνική λύση». Και προκύπτει το ερώτημα: η δική του εφαρμογή θεωρείται νόμιμη, ενώ του Βορίδη παράνομη; Επομένως, η κριτική του σήμερα συνιστά πλήρη αντίφαση – η πράξη αυτή ακυρώνει πλήρως την επιχειρηματολογία του.

3. Παραίτηση Βάρρα – γιατί ζητήθηκε

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι αποπέμφθηκε «κατ’ απαίτηση τρίτων» (Neuropublic, Δημήτρη Μελά, Τράπεζας Πειραιώς) για να μην αποκαλύψει «παρανομίες». Αναρωτιέται εύλογα κανείς: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη; Επιπλέον, δεν παρουσίασε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο: ούτε έγγραφο, ούτε μαρτυρία, ούτε συνομιλία. Ή παραίτηση Βάρρα ζητήθηκε το 2020. Άρα τότε γνώριζε περί των παρανομιών. Στην Εισαγγελία όμως πήγε το 2024. Γιατί; Ανεχόταν τις παρανομίες επί 5 έτη; Σε κάθε περίπτωση, ο Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι θα αναφερθεί εκτενώς ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στον λόγο που ζήτησε την παραίτηση Βάρρα.

4. Εκπρόσωπος συμφερόντων

Ο Βάρρας υπαινίχθηκε «προνομιακές σχέσεις» μεταξύ Neuropublic και του περιβάλλοντος Βορίδη, χωρίς κανένα στοιχείο. Χωρίς μαρτυρία, χωρίς έγγραφο, χωρίς απολύτως τίποτα. Μόνο με υποθέσεις. Επιπλέον, η Neuropublic, με επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του «απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς» και προανήγγειλε την κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική. Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό Βάρρα ότι υπήρξε «εκπρόσωπος συμφερόντων», επισημαίνοντας ότι ουδέποτε ενήργησε υπέρ οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα ή εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις του, ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ελήφθησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

5. Παρέμβαση στους όρους της προκήρυξης

Ο Βάρρας υποστήριξε ότι υπήρξε παρέμβαση στους όρους προκήρυξης Τεχνικού Συμβούλου. Η αλήθεια είναι ότι ο έλεγχος νομιμότητας και η υποβολή παρατηρήσεων αποτελούν θεσμική υποχρέωση του Υπουργού που εποπτεύει τον Οργανισμό. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί κατά τον κ. Βάρρα – παράβαση καθήκοντος. Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει. Περαιτέρω, ο Βάρρας εννοεί ότι οι παρέμβαση έγινε για να ευνοηθεί η Neuropublic. Η συγκεκριμένη εταιρεία έπαιρνε το έργο του Τεχνικού Συμβούλου επί 13 χρόνια πριν τη θητεία Βορίδη. Με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε μόνη. Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργίας Βορίδη, για πρώτη φορά συμμετείχε και δεύτερη εταιρεία και υπήρξε ανταγωνισμός. Επιπλέον, η προκήρυξη του διαγωνισμού αυτή προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη. Δηλαδή προ Βορίδη, δεν υπήρχε ανταγωνιστική διαδικασία. Με τον “ξεπουλημένο” στη Neuropublic Βορίδη, για πρώτη φορά, υπάρχει ανταγωνισμός, και αυτοί, που δήθεν τους ευνοεί, στρέφονται κατά της προκήρυξης του. Τα γεγονότα διαψεύδουν τον Βάρρα.

6. Πρόστιμα και “βοσκοτόπια”

Ο Βάρρας ισχυρίστηκε ότι πρόστιμα ύψους 466 εκατ. ευρώ για τα οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «βοσκοτόπια». Το πώς είναι δυνατόν να μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης είναι ένα ερώτημα στο οποίο – απ’ ό,τι φαίνεται – μόνον εκείνος έχει απάντηση. Τα ποσά αφορούσαν παλαιούς ευρωπαϊκούς καταλογισμούς που συμψηφίστηκαν με άλλες οφειλές και απέμειναν περίπου 170 εκατ. ευρώ, τα οποία κατέληξαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόταση του Βάρρα αποδεικνύει πλήρη άγνοια.

7. Η “μη στήριξη” του Μαξίμου

Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήθεν «άδειασε» τον Μάκη Βορίδη. Η πραγματικότητα: η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον Βορίδη. Αντιθέτως, ξεκαθαρίστηκε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι αρμόδια να διερευνήσει την υπόθεση και ότι δεν προκύπτει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι ερμηνείες περί «αδειάσματος» χαρακτηρίστηκαν ως διαστρέβλωση δηλώσεων και «κοπτοραπτική» της αντιπολίτευσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Γιατί πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό; Η λύση για όλα τα προβλήματα

Wall Street
Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: «Πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων»
«Τι άνθρωποι είστε;» 14.10.25

«Πανηγυρίζετε για νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων» - Πυρά Κουτσούμπα προς την κυβέρνηση

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για 13ωρο και Άγνωστο Στρατιώτη - «Οι χιλιάδες απεργοί επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια»

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο
Σε εξέλιξη 14.10.25 Upd: 20:00

Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο

Η αντιπολίτευση τονίζει πως το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη), ενώ σωματεία πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας την απόσυρσή του.

Σύνταξη
Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεσσηνία: Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε – Γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του – Γιατί δεν παρέδωσε το κινητό του
Μεσσηνία 14.10.25

Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε για το έγκλημα στη Φοινικούντα - Γιατί δεν πείθει - Το τρίτο πρόσωπο και το χαμένο κινητό

Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία τους ισχυρισμούς του 22χρονου που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ
Πόλο 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μλάντοστ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο