Εφοδος της OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα

Εφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα πραγματοποίησε το πρωί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμηση της Απάτης (Olaf) προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Οι ελεγκτές της OLAF φέρεται να ζήτησαν το οργανόγραμμα του οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των διευθύνσεών του, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων σε βάθος δεκαετίας και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν και συγκεκριμένα επί προεδρίας Νίκου Σαλάτα οι ελεγκτές της OLAF είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς θεωρούσαν ότι είχε γίνει απόκρυψη στοιχείων.

Και τότε οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης είχε κάνει λόγω για παρακώλυση της έρευνας.

Με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.

Υπενθυμίζεται πάντως πως έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οδό Λουκάρεως, είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια μέρα μετά από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του in για τις επιδοτήσεις που έλαβε το ζεύγος Μαγειρία – Σεμερτζίδου.

Εφοδο είχε κάνει τον περασμένο Μάιο και η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.