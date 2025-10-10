Επεισοδιακός ήταν ο επιτόπιος έλεγχος που επιχείρησε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

Κλιμάκιο ελέγχου καταγγέλλει πως δέχθηκε προπηλακισμούς από κτηνοτρόφους στη Μεσαρά Κρήτης – Κανένας προπηλακισμός, μόνο διαμαρτυρία η απάντηση του κτηνοτρόφου μέσω της δικηγόρος του

Το κλιμάκιο καταγγέλλει άγριο προπηλακισμό και απειλές από κτηνοτρόφο (φωτογραφία αρχείου) όμως η δικηγόρος του αντικρούει την καταγγελία σημειώνοντας πως «ο έλεγχος προκάλεσε χάος» και υπήρξε μόνο «διαμαρτυρία».

«Σε εξέλιξη διαδικασία τοκετού»

Συγκεκριμένα, για «ανεπίτρεπτο έλεγχο δεδομένου των ειδικών συνθηκών καθώς στον χώρο βρίσκονταν νεογέννητα αρνιά, ενώ υπήρχε σε εξέλιξη διαδικασία τοκετού», κάνει λόγο η πλευρά του κτηνοτρόφου που φέρεται, σύμφωνα με έγγραφη αναφορά των τριών γυναικών-ελεγκτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να προπηλακίστηκαν από τον ίδιο και μέλη της οικογένειας του αλλά και να απειλήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διαδικασία του ελέγχου, στις 8 του μηνός σε περιοχή των Μοιρών.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Θεονύμφη Μπέρκη, η οποία υπέβαλε σχετική ένσταση προς τον αρμόδιο φορέα με αίτημα τη διενέργεια επανελέγχου, σε χρόνο όμως που δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για τα νεογέννητα αρνιά, τόνισε (Cretalive.gr) ότι ο κτηνοτρόφος σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση προπηλακισμού, ούτε και απείλησε να επιτεθεί με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο κατά των στελεχών του κλιμακίου.

«Δεν υπήρξε σκοπός προπηλακισμού, δεν υπήρξε κανένα περιστατικό αυτής της έκτασης που περιγράφεται, σαφώς υπήρξε διαμαρτυρία από τον κτηνοτρόφο για τον απαράδεκτο έλεγχο που έλαβε χώρα σε χρόνο που δεν επιτρέπεται και κατά τους κτηνιάτρους», σημείωσε.

«Μπήκαν μέσα, οι μάνες αναστατώθηκαν, τρόμαξαν, τράπηκαν σε φυγή και στη διαδικασία αυτή ποδοπάτησαν και σκότωσαν τρία από τα νεογέννητα αρνιά. Έγινε μάλιστα νεκροψία» πρόσθεσε η κ. Μπέρκη.

«…Ήταν εξαρχής εριστικός»

Στο σημείο του ελέγχου «παραβρίσκονταν εκτός από τον ελεγχόμενο οι γονείς και τα αδέλφια του» αναφέρει η έκθεση με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2025 για να συνεχίσει «ο πατέρας ήταν εξαρχής εριστικός στρεφόμενος ενάντια στο υπουργείο που διενεργεί ελέγχους την συγκεκριμένη περίοδο που τα ζώα γεννούν (…)».