Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»
Ελλάδα 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν σταματούν να ασχολούνται με την Ελλάδα με αρνητικό τρόπο. Πληθώρα ρεπορτάζ ασκούν κριτική στην ελληνική κυβέρνηση. Στο επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπογεννητικότητα ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Το σκάνδαλο διαφθοράς και κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι είναι «διαχρονικό πρόβλημα», εξακολουθεί να απασχολεί τον ξένο Τύπο, με τη χώρα να διασύρεται διεθνώς. Η κατασπατάληση ευρωπαϊκού χρήματος, και μάλιστα με εμπλοκή μελών της κυβέρνησης και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί θέμα αρκετών ρεπορτάζ σε μεγάλα ξένα Μέσα.

Υπάρχουν ωστόσο και άλλα θέματα που φέρνουν την Ελλάδα στο προσκήνιο με αρνητικό τρόπο. Δημοσιεύματα που πλήττουν την εικόνα ευημερίας και ανάπτυξης που διαφημίζει η κυβέρνηση προς το εξωτερικό. Πρόκειται για το ζήτημα της υπογεννητικότητας –και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο, το ζήτημα της μείωσης του αριθμού των παιδιών που ξεκινούν φέτος την πρώτη δημοτικού.

«Περίεργα πράγματα»

Ένα από τα πιο σκληρά δημοσιεύματα είναι αυτό του βρετανικού Guardian, με τίτλο «Το μεγάλο ελληνικό αγροτικό σκάνδαλ0 – Επινοήθηκε από την πολιτική ελίτ και το πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι».

Για το ρεπορτάζ του βρετανικού, στην Ελλάδα συμβαίνουν «περίεργα πράγματα». Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, μεταξύ 2016 και 2022, ο πληθυσμός των προβάτων στην Κρήτη υπερδιπλασιάστηκε. Επίσης, οι πλαγιές του Ολύμπου λέγεται ότι είναι καλυμμένες με μπανανιές. Στρατιωτικά αεροδρόμια υψηλής ασφάλειας έχουν μετατραπεί σε ελαιώνες. Επιπλέον, σημειώνει, οι βοσκότοποι της Κρήτης έχουν αυξηθεί τόσο, ώστε φτάνουν μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει βαθιά εμπλοκή στην υπόθεση. Δεκατρείς από τους βουλευτές του έχουν εμπλακεί στις απάτες, όπως και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς επίρρωσιν των παραπάνω, στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι ένας υπουργός και τέσσερις υφυπουργοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.

«Οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο»

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται μάλιστα εκτενώς στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με την οποία η υπεξαίρεση των ευρωπαϊκών πόρων φαίνεται ότι «οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο» σε ολόκληρη τη χώρα. Τονίζει ότι μπορεί να υπήρχαν παρατυπίες από το 1998, ωστόσο από το 2019, και την εκλογή της ΝΔ, «ο γεωργικός ισολογισμός της Ελλάδας παραμορφώθηκε».

Και εξηγεί ότι αγροτεμάχια που ανήκαν σε ένα πρόσωπο τη μία χρονιά, την επόμενη μεταβιβάστηκαν στα χαρτιά σε άλλα πρόσωπα την επόμενη. Η Κρήτη εμφανιζόταν να έχει τα μισά αιγοπρόβατα της χώρας, ενώ παράγει μόλις το 10% του γάλακτος. Οι πληθυσμοί των μελισσών υπερδιπλασιάστηκαν σε νησιά που μαστίζονταν από πυρκαγιές ή είχαν πληγεί από ξηρασία.

Το «χρόνιο πρόβλημα»

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρεται και το Euractiv.

Το ευρωπαϊκό μέσο αναφέρει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στη ΔΕΘ ότι η καταγγελλόμενη απάτη στις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις συνιστά χρόνιο πρόβλημα στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Και πως το σκάνδαλο είχε ξεκινήσει πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς η κυβέρνησή του δεν μπορεί να επωμισθεί όλη την ευθύνη σε αυτή την υπόθεση.

Ωστόσο, το Euractiv σημειώνει ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται κυρίως στην περίοδο από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καταρρίπτοντας το βασικό επιχείρημα των κυβερνητικών στελεχών.

Λιγότερα παιδιά, κλειστά σχολεία

Η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό στην Ελλάδα απασχολούν επίσης τα διεθνή ΜΜΕ. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι εξαγγελίες για φοροαπαλλαγές, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, κυριαρχούν στα ρεπορτάζ. Ωστόσο, δεν λείπουν η κριτική, ούτε οι αιχμές για την αποτελεσματικότητά τους.

Ο βρετανικός Guardian επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δραστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ελαφρύνσεων και άλλων κινήτρων, για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού. Τονίζει δε ότι η μείωση αυτή καθιστά την Ελλάδα στη χώρα με τους περισσότερους υπερήλικες της Ευρώπης.

Το βρετανικό μέσο τονίζει ωστόσο ότι οι νέοι είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο τα τελευταία 15 χρόνια από τα μέτρα λιτότητας, στο πλαίσιο των μνημονίων για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, κάνει αναφορά και στο brain drain, εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος. Σημειώνει ότι περισσότεροι από 500.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα αναζητώντας εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μιλάει συγκεκριμένα για «έξοδο» κυρίως νέων και ταλαντούχων πολιτών.

Οι χαμηλότεροι μισθοί στην Ευρώπη

Στη δική της ανταπόκριση, η εφημερίδα Les Echos αναφέρεται στις κυβερνητικές εξαγγελίες υπέρ των νέων, με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ωστόσο, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωζώνη και έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς. Στοιχεία στα οποία αναφέρεται και η αντιπολίτευση στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το γαλλικό μέσο επικαλείται τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, οικονομολόγο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναφορικά με το θέμα της κατανομής της ανάπτυξης, στην οποία ομνύει η ελληνική κυβέρνηση, και η οποία πλήττει τους περισσότερο αδύναμους. Ο καθηγητής εξηγεί ότι η κατανομή της ανάπτυξης στην Ελλάδα «είναι αρκετά δυσμενής για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα. Με τα δημοσιονομικά της περιθώρια, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα δημόσια σχολεία ή στα πανεπιστήμια… Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που ωφελούν κυρίως τους λιγότερο εύπορους», προσθέτει.

Αναφορά στις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κάνει η εφημερίδα Le Figaro. Η γαλλική συντηρητική εφημερίδα ωστόσο δεν παραλείπει να επισημάνει τη σοβαρότητα του προβλήματος της υπογεννητικότητας. Αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2100 ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα ξεπερνά τα 5,7 εκατομμύρια, από περίπου 10,5 σήμερα. Η χώρα μας, σημειώνει, έχει έναν από τους πιο μικρούς αριθμούς γεννητικότητας στην ΕΕ: 1,3 παιδιά ανά γυναίκα.

Χάθηκαν 700 σχολεία

Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι λιγοστεύει επικίνδυνα ο αριθμός των μαθητών στην Ελλάδα, καθώς 700 σχολεία σε όλη τη χώρα δεν άνοιξαν φέτος.

Αυτός ο αναντίρρητα τρομακτικός αριθμός, «700», αναφέρεται και στα δημοσιεύματα της γερμανικής Die Tageszeitung και του δικτύου RND.

Η Taz επισημαίνει ως ανησυχητικό το γεγονός ότι σε 714 ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας τα κουδούνια των σχολείων δεν θα χτυπήσουν ξανά. «Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 5,3% όλων των σχολείων», γράφει. Και προσθέτει: «Τα σχολεία δεν έχουν πλέον αρκετούς μαθητές».

Ο δάσκαλος πάει στο σχολείο με βάρκα

Ο συντάκτης του RND, Γκερντ Χέλερ, το πάει  λίγο πιο πέρα, ασκώντας έμμεση αλλά σαφή κριτική. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «80 χιλιόμετρα με λεωφορείο: Οι συνέπειες του κλεισίματος πάνω από 700 σχολείων στην Ελλάδα», σημειώνει ότι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία, ενώ ακόμη και στην Αττική κλείνουν σχολεία.

Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι πολλά παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικοί, κυρίως σε ακριτικές περιοχές, είτε κάνουν μάθημα με ελάχιστους συμμαθητές είτε κάνουν μεγάλα δρομολόγια για να πάνε στο σχολείο.

Φέρνει ως παράδειγμα την Ψέριμο, όπου το κλειστό για χρόνια σχολείο άνοιξε ξανά φέτος ειδικά για τρεις μαθητές της πρώτης δημοτικού. Στην Τέλενδο, ένα ακόμη μικρονήσι, ο δεκάχρονος Σάββας είναι ο μόνος μαθητής. Και ένας ψαράς φέρνει τον δάσκαλο στο νησί κάθε πρωί με τη βάρκα του από την Κάλυμνο. Επιπλέον, σημειώνει, το ταξίδι για το σχολείο για πολλά παιδιά σε αγροτικές περιοχές γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Κάποια πρέπει να διανύσουν έως και 80 χιλιόμετρα με λεωφορείο. Διαπίστωση, η οποία επάξια έδωσε τον τίτλο του άρθρου για τη σημερινή Ελλάδα.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Το σχέδιο για το επιχειρείν – Στο Live του ΟΤ

Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες
Ελλάδα 12.09.25

Καλάβρυτα: Θρίλερ με το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος – Άκαρπες οι έρευνες

Η αστυνομία παρουσία εισαγγελέα, προχώρησε σε εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο - Όπως διαπιστώθηκε όμως κάποιοι είχαν προλάβει να σκάψουν πριν εντοπίσουν τον συγκεκριμένο χώρο οι Αρχές

Σύνταξη
Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει
Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας 12.09.25

Καλάβρυτα: «Προσωπικά αντικείμενα» ήταν τα κειμήλια, λέει ο μοναχός που προσπάθησε να τα πουλήσει

Ο βοηθός του ηγούμενου της μονής στα Καλάβρυτα ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε προσπαθήσει να πουλήσει τα αρχαία αντικείμενα και ότι δεν ανήκαν στη μονή, ούτε στην Εκκλησία.

Σύνταξη
Ο ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση στην Ελλάδα: Ουραγοί στις δημόσιες δαπάνες, πρωταθλητές σε άνεργους πτυχιούχους
Έρευνα ΟΟΣΑ 12.09.25

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα: Υψηλή ανεργία πτυχιούχων, χαμηλές δαπάνες για την παιδεία, κακοπληρωμένοι δάσκαλοι

Η φετινή έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση «Εducation at A Glance 2025» εστιάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη σύνδεσή της με την αγορά. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη
Ελλάδα 12.09.25

Βόλος: Πώς έζησε τον εφιάλτη της δολοφονίας της μητέρας της – Τι λέει για τον πατέρα της – Συγκλονίζει η 18χρονη

Οι περιγραφές της για το δράμα που βιώνει ραγίζουν καρδιές - Ο πατέρας της σκότωσε τον περασμένο Αύγουστο τη μητέρα της στον Βόλο και η ίδια από τότε προσπαθεί να μείνει όρθια και δυνατή.

Σύνταξη
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»
Fizz 13.09.25

Γκουίνεθ Πάλτροου: «Ο πόνος για τον πατέρα μου ήταν τόσο βαρύς που αναρωτιόμουν αν θα φύγει ποτέ»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της, τον ανείπωτο πόνο που βίωσε, το τελευταίο τους ταξίδι στην Ιταλία και πώς σήμερα αφήνεται στη θλίψη αντί να την αποφεύγει

Σύνταξη
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολεία: Εγκατάλειψη και ακατάλληλες υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά
Τραγική κατάσταση 13.09.25

Εγκατάλειψη και ακατάλληλες σχολικές υποδομές εγκυμονούν κινδύνους για τα παιδιά - Καταγγελίες γονέων

Τριτοκοσμικές συνθήκες και έλλειψη συντήρησης στα σχολεία, με τάξεις μέσα στην υγρασία - «Προχειρότητα και για το θεαθήναι» καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ηρακλείου Αττικής

Σύνταξη
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Γάζα: Παραδοχή από τον πρώην διοικητή των IDF – Πάνω από 200.000 τα θύματα – «Βιτρίνα» οι νομικές υπηρεσίες
Πρώην διοικητής IDF 13.09.25

Ομολογία ενοχής από τον Χαλεβί: Πάνω από 200.000 τα θύματα στη Γάζα- Για τα μάτια του κόσμου οι νομικές υπηρεσίες

Ο πρώην διοικητής του στρατού, Χέρτζι Χαλεβί, παραδέχτηκε ότι νεκροί και τραυματίες στη Γάζα ξεπερνούν τις 200.000, κάτι που το Ισραήλ επισήμως αρνείται ως προπαγάνδα της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Εποχή «Μακαρθισμού» 13.09.25

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
ΕΣΥ: Μάστιγα το φακελάκι- «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ
Επίορκοι γιατροί 13.09.25

Μάστιγα το φακελάκι στο ΕΣΥ - «Να αφαιρείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» ζητά ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ

«Κανείς δεν μπορεί να επικροτήσει τη στρατηγική ενός συναδέλφου να εκβιάζει ασθενείς για να προσφέρει τις υπηρεσίες του», τονίζει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για το φακελάκι

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» – Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ
«Δεν έχετε ιδέα» 13.09.25

«Η φωνή του συζύγου μου θα ηχεί πιο δυνατά από ποτέ» - Το συγκινητικό μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η Έρικα Κερκ στο μήνυμά της κάλεσε τους νέους στις ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αγώνα του συζύγου της, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο Turning Point USA - «Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε»

Σύνταξη
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

