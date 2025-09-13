Διεθνής διασυρμός της Ελλάδας για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία για τη χώρα που «πεθαίνει»

Το σκάνδαλο διαφθοράς και κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι είναι «διαχρονικό πρόβλημα», εξακολουθεί να απασχολεί τον ξένο Τύπο, με τη χώρα να διασύρεται διεθνώς. Η κατασπατάληση ευρωπαϊκού χρήματος, και μάλιστα με εμπλοκή μελών της κυβέρνησης και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί θέμα αρκετών ρεπορτάζ σε μεγάλα ξένα Μέσα.

Υπάρχουν ωστόσο και άλλα θέματα που φέρνουν την Ελλάδα στο προσκήνιο με αρνητικό τρόπο. Δημοσιεύματα που πλήττουν την εικόνα ευημερίας και ανάπτυξης που διαφημίζει η κυβέρνηση προς το εξωτερικό. Πρόκειται για το ζήτημα της υπογεννητικότητας –και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο, το ζήτημα της μείωσης του αριθμού των παιδιών που ξεκινούν φέτος την πρώτη δημοτικού.

«Περίεργα πράγματα»

Ένα από τα πιο σκληρά δημοσιεύματα είναι αυτό του βρετανικού Guardian, με τίτλο «Το μεγάλο ελληνικό αγροτικό σκάνδαλ0 – Επινοήθηκε από την πολιτική ελίτ και το πληρώνουν οι απλοί άνθρωποι».

Για το ρεπορτάζ του βρετανικού, στην Ελλάδα συμβαίνουν «περίεργα πράγματα». Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία, μεταξύ 2016 και 2022, ο πληθυσμός των προβάτων στην Κρήτη υπερδιπλασιάστηκε. Επίσης, οι πλαγιές του Ολύμπου λέγεται ότι είναι καλυμμένες με μπανανιές. Στρατιωτικά αεροδρόμια υψηλής ασφάλειας έχουν μετατραπεί σε ελαιώνες. Επιπλέον, σημειώνει, οι βοσκότοποι της Κρήτης έχουν αυξηθεί τόσο, ώστε φτάνουν μέχρι τα βάθη της θάλασσας.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει βαθιά εμπλοκή στην υπόθεση. Δεκατρείς από τους βουλευτές του έχουν εμπλακεί στις απάτες, όπως και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς επίρρωσιν των παραπάνω, στο ρεπορτάζ τονίζεται ότι ένας υπουργός και τέσσερις υφυπουργοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.

«Οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο»

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται μάλιστα εκτενώς στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με την οποία η υπεξαίρεση των ευρωπαϊκών πόρων φαίνεται ότι «οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο» σε ολόκληρη τη χώρα. Τονίζει ότι μπορεί να υπήρχαν παρατυπίες από το 1998, ωστόσο από το 2019, και την εκλογή της ΝΔ, «ο γεωργικός ισολογισμός της Ελλάδας παραμορφώθηκε».

Και εξηγεί ότι αγροτεμάχια που ανήκαν σε ένα πρόσωπο τη μία χρονιά, την επόμενη μεταβιβάστηκαν στα χαρτιά σε άλλα πρόσωπα την επόμενη. Η Κρήτη εμφανιζόταν να έχει τα μισά αιγοπρόβατα της χώρας, ενώ παράγει μόλις το 10% του γάλακτος. Οι πληθυσμοί των μελισσών υπερδιπλασιάστηκαν σε νησιά που μαστίζονταν από πυρκαγιές ή είχαν πληγεί από ξηρασία.

Το «χρόνιο πρόβλημα»

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή και τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρεται και το Euractiv.

Το ευρωπαϊκό μέσο αναφέρει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε στη ΔΕΘ ότι η καταγγελλόμενη απάτη στις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις συνιστά χρόνιο πρόβλημα στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Και πως το σκάνδαλο είχε ξεκινήσει πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Συνεπώς η κυβέρνησή του δεν μπορεί να επωμισθεί όλη την ευθύνη σε αυτή την υπόθεση.

Ωστόσο, το Euractiv σημειώνει ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επικεντρώνεται κυρίως στην περίοδο από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, καταρρίπτοντας το βασικό επιχείρημα των κυβερνητικών στελεχών.

Λιγότερα παιδιά, κλειστά σχολεία

Η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό στην Ελλάδα απασχολούν επίσης τα διεθνή ΜΜΕ. Η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και οι εξαγγελίες για φοροαπαλλαγές, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, κυριαρχούν στα ρεπορτάζ. Ωστόσο, δεν λείπουν η κριτική, ούτε οι αιχμές για την αποτελεσματικότητά τους.

Ο βρετανικός Guardian επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε δραστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών ελαφρύνσεων και άλλων κινήτρων, για την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού. Τονίζει δε ότι η μείωση αυτή καθιστά την Ελλάδα στη χώρα με τους περισσότερους υπερήλικες της Ευρώπης.

Το βρετανικό μέσο τονίζει ωστόσο ότι οι νέοι είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο τα τελευταία 15 χρόνια από τα μέτρα λιτότητας, στο πλαίσιο των μνημονίων για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, κάνει αναφορά και στο brain drain, εξαιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος. Σημειώνει ότι περισσότεροι από 500.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τη χώρα αναζητώντας εργασία κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μιλάει συγκεκριμένα για «έξοδο» κυρίως νέων και ταλαντούχων πολιτών.

Οι χαμηλότεροι μισθοί στην Ευρώπη

Στη δική της ανταπόκριση, η εφημερίδα Les Echos αναφέρεται στις κυβερνητικές εξαγγελίες υπέρ των νέων, με στόχο την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ωστόσο, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωζώνη και έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς. Στοιχεία στα οποία αναφέρεται και η αντιπολίτευση στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το γαλλικό μέσο επικαλείται τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, οικονομολόγο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναφορικά με το θέμα της κατανομής της ανάπτυξης, στην οποία ομνύει η ελληνική κυβέρνηση, και η οποία πλήττει τους περισσότερο αδύναμους. Ο καθηγητής εξηγεί ότι η κατανομή της ανάπτυξης στην Ελλάδα «είναι αρκετά δυσμενής για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα. Με τα δημοσιονομικά της περιθώρια, η κυβέρνηση θα μπορούσε να επενδύσει περισσότερα στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα δημόσια σχολεία ή στα πανεπιστήμια… Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που ωφελούν κυρίως τους λιγότερο εύπορους», προσθέτει.

Αναφορά στις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κάνει η εφημερίδα Le Figaro. Η γαλλική συντηρητική εφημερίδα ωστόσο δεν παραλείπει να επισημάνει τη σοβαρότητα του προβλήματος της υπογεννητικότητας. Αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2100 ο πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα ξεπερνά τα 5,7 εκατομμύρια, από περίπου 10,5 σήμερα. Η χώρα μας, σημειώνει, έχει έναν από τους πιο μικρούς αριθμούς γεννητικότητας στην ΕΕ: 1,3 παιδιά ανά γυναίκα.

Χάθηκαν 700 σχολεία

Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι λιγοστεύει επικίνδυνα ο αριθμός των μαθητών στην Ελλάδα, καθώς 700 σχολεία σε όλη τη χώρα δεν άνοιξαν φέτος.

Αυτός ο αναντίρρητα τρομακτικός αριθμός, «700», αναφέρεται και στα δημοσιεύματα της γερμανικής Die Tageszeitung και του δικτύου RND.

Η Taz επισημαίνει ως ανησυχητικό το γεγονός ότι σε 714 ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας τα κουδούνια των σχολείων δεν θα χτυπήσουν ξανά. «Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 5,3% όλων των σχολείων», γράφει. Και προσθέτει: «Τα σχολεία δεν έχουν πλέον αρκετούς μαθητές».

Ο δάσκαλος πάει στο σχολείο με βάρκα

Ο συντάκτης του RND, Γκερντ Χέλερ, το πάει λίγο πιο πέρα, ασκώντας έμμεση αλλά σαφή κριτική. Στο ρεπορτάζ με τίτλο «80 χιλιόμετρα με λεωφορείο: Οι συνέπειες του κλεισίματος πάνω από 700 σχολείων στην Ελλάδα», σημειώνει ότι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλία, ενώ ακόμη και στην Αττική κλείνουν σχολεία.

Επίσης, αναφέρεται στο γεγονός ότι πολλά παιδιά, αλλά και εκπαιδευτικοί, κυρίως σε ακριτικές περιοχές, είτε κάνουν μάθημα με ελάχιστους συμμαθητές είτε κάνουν μεγάλα δρομολόγια για να πάνε στο σχολείο.

Φέρνει ως παράδειγμα την Ψέριμο, όπου το κλειστό για χρόνια σχολείο άνοιξε ξανά φέτος ειδικά για τρεις μαθητές της πρώτης δημοτικού. Στην Τέλενδο, ένα ακόμη μικρονήσι, ο δεκάχρονος Σάββας είναι ο μόνος μαθητής. Και ένας ψαράς φέρνει τον δάσκαλο στο νησί κάθε πρωί με τη βάρκα του από την Κάλυμνο. Επιπλέον, σημειώνει, το ταξίδι για το σχολείο για πολλά παιδιά σε αγροτικές περιοχές γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Κάποια πρέπει να διανύσουν έως και 80 χιλιόμετρα με λεωφορείο. Διαπίστωση, η οποία επάξια έδωσε τον τίτλο του άρθρου για τη σημερινή Ελλάδα.