ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08 Οκτωβρίου 2025 | 14:13

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν πολιτικό να βρίσκεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή την περίοδο. Το διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι, τόσο ο υπουργός κ. Τσιάρας στη Λιβαδειά χθες, όσο και ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Ανδριανός στις Σέρρες πριν από λίγο καιρό. Η οργή των αγροτών είναι τέτοια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε σειρά θεμάτων που τους απασχολούν, που περιστατικά σαν αυτά χθες όταν κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό για να φτάσουν στον υπουργό, μοιάζουν να είναι η νέα κανονικότητα. Όλα αυτά συμβαίνουν κι ενώ η εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχειώνει την κυβέρνηση.

Από την άλλη οι αγρότες είναι έξαλλοι με τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, αλλά και στις αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα διαπιστώνουν ότι οι διάφορες υποσχέσεις που έλαβαν από πλευράς κυβέρνησης παραμένουν… υποσχέσεις.

Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Θα περίμενε κανείς ότι μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση θα έβαζε σε προτεραιότητα τον αγροτικό τομέα. Η γκρίνια και οι διαμαρτυρίες ήταν καθημερινό φαινόμενο, γνωστό στους βουλευτές της επαρχίας, οι οποίοι τη μετέφεραν στο Μαξίμου, αλλά όπως φαίνεται αυτό έγινε χωρίς αντίκρισμα. Αν σκεφτεί κανείς ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πήγε στη Βουλή στις αρχές Ιουνίου και πλέον βρισκόμαστε στις αρχές Οκτώβρη, αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι όλους αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση δεν έτρεξε με την πρέπουσα γρηγοράδα και κυρίως σοβαρότητα τα θέματα των αγροτών. Κατά συνέπεια, στην παρουσία φάση θερίζει, όσα (δεν) έσπειρε.

Πολλοί λένε ότι αν ο πρωθυπουργός έκανε ανασχηματισμό αύριο το πρωί, ο πρώτος που θα έβλεπε την πόρτα της εξόδου θα ήταν ο κ. Τσιάρας. Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι το θέμα των αποζημιώσεων και των επιδοτήσεων φαίνεται να έχει αναλάβει να το τρέξει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς στις τοποθετήσεις του περιγράφει ένα γενικότερο κλίμα καθυστέρησης, το οποίο όσο κι αν προσπαθεί να το δικαιολογήσει, είναι μάλλον αδικαιολόγητο.

«Επιποπλαιότητες…»

Χθες για παράδειγμα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Action24 ο κ. Χατζηδάκης είπε μεταξύ άλλων πως «πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε συνεννόηση με την ΑΑΔΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω το πρόβλημα των αγροτών, αλλά και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέξουμε πώς θα κινηθούμε, να μην κάνουμε επιπολαιότητες για να μην έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναστείλει τις επιδοτήσεις».

Θέλει πραγματικά περίσσιο θράσος να λες ότι η κυβέρνηση πρέπει να προσέξει να μην κάνει «επιπολαιότητες» όταν έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι επισυνδέσεις που εμπλέκουν κυβερνητικά και λοιπά γαλάζια στελέχη στο σκάνδαλο, όταν αποδείχθηκε ότι διάφοροι «φραπέδες» και »χασάπηδες» έκαναν το δικό τους παιχνίδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν την ίδια μέρα, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έδωσε στεγνά στην εξεταστική τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη, αναφέροντας ότι πέραν των πολιτικών ευθυνών, υπάρχουν και οι ποινικές. Όταν δηλαδή είναι η ίδια κυβέρνηση που άφησε αυτή τη δυσωδία με τις επιδοτήσεις να θεριέψει για τους μικροκομματικούς σκοπούς της και για τα εκλογικά της οφέλη.

Στο περίμενε…

Θέλει επίσης θράσος από πλευράς κυβέρνησης ν’ αφήνει στο «περίμενε» χιλιάδες αγρότες που περιμένουν σαν μάννα εξ ουρανού επιδοτήσεις των τριών, τεσσάρων, πέντε χιλιάδων ευρώ -προφανώς εδώ δεν μιλάμε για μεγαλοτσιφλικάδες αλλά για μικροκαλλιεργητές του μόχθου- και που γι’ αυτούς είναι εξόχως σημαντικές καθώς τις χρησιμοποιούν για να κλείνουν τρύπες, κι όλα αυτά επειδή η κυβέρνηση θυμήθηκε τη…. νομιμότητα και αποφάσισε να την εφαρμόσει.

Εν προκειμένω ούτε αυτό έγινε. Η επιστολή που στάλθηκε από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα στο υπουργείο στις αρχές Αυγούστου αποτέλεσε την πιο τρανή απόδειξη ότι το μπάχαλο που επικρατεί εκεί είναι άνευ προηγουμένου. Τι έλεγε η επίμαχη επιστολή την οποία ο κ. Τσιάρας επιχείρησε να υποβαθμίσει… ενάμιση μήνα μετά όταν το θέμα πήρε δημοσιότητα;  «Μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η ΓΔ AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129».

Πάγωμα επιδοτήσεων

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εάν η χώρα δεν επικαιροποιήσει το σχέδιο… χθες, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να παγώσουν οι επιδοτήσεις. Και τότε είναι ζήτημα αν θα μπορεί να εμφανιστεί όχι μόνο ο κ. Τσιάρας, αλλά ο οποιοσδήποτε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος σε αγροτική, εκλογική περιφέρεια.

Κι εδώ δεν είναι μόνο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που απασχολεί τον αγροτικό κόσμο. Δεν έχουν δοθεί ακόμα αποζημιώσεις για τον Daniel στη Θεσσαλία, πριν δύο χρόνια, ενώ τα κοπάδια με τα αιγοπρόβατα των κτηνοτρόφων, όπως πέρυσι και φέτος σφάζονται το ένα μετά το άλλο λόγω της ευλογιάς και της ανυπαρξίας ουσιαστικού ελέγχου από πλευράς πολιτείας ώστε να καταφέρει να περιορίσει τα κρούσματα. Την ίδια ώρα οι τιμές σε λιπάσματα και ζωοτροφές έχουν ξεφύγει εντελώς, με τις αυξήσεις τα τελευταία χρόνια να ξεπερνούν το 30%. Ε, μετά απ’ όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν βρίσκονται τυχαία στα κάγκελα οι αγροκτηνοτρόφοι και το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει πως δεν έχει κανένα σχέδιο για να αναχαιτίσει την οργή τους.

