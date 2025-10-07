Στιγμές έντασης σημειώθηκαν στη Λιβαδειά πριν και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον κόμβο του νοσοκομείου Λιβαδειάς (φωτογραφία Star Κεντρικής Ελλάδας) και κατάφεραν να διασπάσουν τον πρώτο αστυνομικό μπλόκο, προχωρώντας σε πορεία διαμαρτυρίας που οδήγησε σε νέο γύρο έντασης κοντά στην πύλη του διοικητηρίου. Μετά από διαπραγματεύσεις, επιτράπηκε η στάθμευση των τρακτέρ έξω από το διοικητήριο, όπου ήταν προγραμματισμένη η παρουσίαση.

Σε κλοιό διαδηλωτών ο Κ. Τσιάρας

Η ένταση κλιμακώθηκε με την άφιξη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε χημικά για να απωθήσει τους διαμαρτυρόμενους, αλλά οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να εισέλθουν στον προαύλιο χώρο του διοικητηρίου με τα τρακτέρ τους.

Στη συνέχεια, οι αγρότες «περικύκλωσαν» τον Υπουργό, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την τακτική απέναντι στον αγροτικό κόσμο της Βοιωτίας, κατηγορώντας τη για απόπειρα διάσπασης του κινήματος. Αποφασίστηκε, τέλος, από εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη, για την οποία είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Ο υπουργός δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με αντιπροσωπεία τους στον 4ο όροφο, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας, Γιώργου Ντασιώτη.

Οι δηλώσεις Τσιάρα μετά το επεισόδιο

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο κι όχι εντάσεις.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει το μείζον για τους Έλληνες αγρότες, «και το μείζον είναι η διασφάλιση της ροής των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων».

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «βρισκόμαστε σε κρίσιμη στιγμή για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Αυτή, υπαγορεύεται από την απόλυτη ανάγκη η χώρα μας να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να υπάρχει ροή ευρωπαϊκών πόρων. Το πρόβλημά μας είναι να μην αδικηθούν οι έντιμοι άνθρωποι που, με τεράστιο κόπο, επιχειρούν να επιβιώσουν στον πρωτογενή τομέα».

Υπογράμμισε, δε, ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, προσθέτοντας ότι η διαδικασία μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δημιουργεί καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ωστόσο, όπως τόνισε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εν τέλει να δοθούν στους αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται.

Σε «οριακό σημείο»

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Λιβαδειάς και Ορχομενού, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους για τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτών, στο κάλεσμά τους τονίζουν:

«Ο αγροτικός κόσμος της Βοιωτίας βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δεν αντέχουμε άλλο την αδιαφορία, τα ψεύτικα λόγια και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Οι ζωές μας, η παραγωγή μας και το μέλλον των παιδιών μας συνθλίβονται κάτω από το βάρος των εξοντωτικών τιμών στο πετρέλαιο, το ρεύμα και τα εφόδια, των εξευτελιστικών τιμών παραγωγού, όταν οι μεσάζοντες και τα καρτέλ κερδοσκοπούν, των καθυστερημένων και απλήρωτων επιδοτήσεων, που κανείς δεν ξέρει πότε -και αν- θα καταβληθούν, της έλλειψης ουσιαστικών αποζημιώσεων για καταστροφές από καιρικά φαινόμενα, της ανυπαρξίας μέτρων στήριξης για τον αγρότη που μάχεται καθημερινά για να κρατήσει τη γη ζωντανή.

Πάμε για να φωνάξουμε δυνατά ότι δεν πάει άλλο. Η γη μας, ο κόπος μας, η αξιοπρέπειά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Θα μας βρουν απέναντι, δυναμικούς και αποφασισμένους. Όλοι στον αγώνα».