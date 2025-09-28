newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 18:24
Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Αναφορές για θύματα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:01

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες που έχουν μείνει απλήρωτοι και πλέον ανησυχούν σφόδρα για το τι μέλλει γενέσθαι καθώς εκκρεμούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Πυκνώνουν τα σύννεφα στον αγροτικό κόσμο και όχι αυτό δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες και την έλευση του φθινοπώρου. Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων, με τη Κομισιόν να παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στον απόηχο του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει διορία (2 Οκτωβρίου) στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει το νέο πλαίσιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών ενώ τα χρονικά περιθώρια έχουν αρχίσει και στενεύουν επικίνδυνα.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν πως το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν επισημανθεί και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις. Στη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου με τα χρονικά περιθώρια να είναι πιεστικά.

Έντονη κινητικότητα αλλά ο κίνδυνος παραμένει υπαρκτός

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο η Κομισιόν φαίνεται ότι επιθυμεί να εφαρμοσθεί στην ολότητα του. Αν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί, η Κομισιόν προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως προκύπτει από επιστολή της 1ης Αυγούστου, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (GD AGRI ) της Κομισιόν «μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές Αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η GD AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129».

Ο υπουργός Αγροτικός Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με τη «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί, ανέφερε πρόσφατα ότι το ζήτημα «αφορά στην υποβολή ενός νέου σχεδίου, το οποίο προφανώς ενσωματώνεται στην υλοποίηση του Action Plan» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις».

Για την Ελλάδα, υπάρχει μόνο μια επιλογή: η πλήρης συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διαφορετικά η χώρα κινδυνεύει από νέα πρόστιμα και ακόμα περισσότερο οι αγρότες κινδυνεύουν από μερική η ολική αναστολή των επιδοτήσεων.

Το έργο της αποκατάστασης της εικόνας της χώρας μας στις Βρυξέλλες και την προώθηση των απαραίτητων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων συντονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνεργασία με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ.

Μετά την «εξυγίανση» οι πληρωμές

Η GD AGRI «θεωρεί ότι οι δράσεις που προτείνονται είναι πολύ γενικές και δεν προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των πιθανών σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώθηκαν». Οι ελληνικές αρχές, «δεδομένης της σοβαρότητας των ελλείψεων, καλούνται να αναλάβουν αποφασιστική δράση προκειμένου να ενισχύσουν: Την ιχνηλασιμότητα των ζώων. Την αξιοπιστία της βάσης δεδομένων».

Κυβερνητικά στελέχη παραδέχονται ότι η κυβέρνηση στο θέμα αυτό «έχει να ανέβει ένα βουνό».

«Πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν» δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι η καταβολή των χρημάτων προϋποθέτει την «εξυγίανση» του Οργανισμού. «Προφανώς και αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει, θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι…» ομολόγησε απαντώντας στην ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, αλλά και στις αντίστοιχες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «προφανώς κάποιες πληρωμές επιδοτήσεων που ήδη βρίσκονται στην ολοκλήρωσής τους, όπως είναι για το Deminimis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, όπως και τα φερτά υλικά στην Θεσσαλία θα γίνουν», όμως «υπάρχει και μια άλλη σειρά πληρωμών για τις οποίες θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι κάτι για το οποίο υπάρχει μια σκληρή δουλειά που γίνεται από την πλευρά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες μας μετά από ελέγχους».

Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου

Για να δοθεί διέξοδος στο πρόβλημα, μετά από απαίτηση της Κομισιόν στις δηλώσεις του 2025 είναι υποχρεωτική η παροχή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για πληρωμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αγρότες έχουν πράγματι την κατοχή της γη για την οποία ζητούν ενίσχυση. Επιπλέον, φέτος, για πρώτη φορά, τους διασταυρωτικούς ελέγχους (ΑΤΑΚ, ΑΦΜ, Ε9 και κυρίως διαλειτουργικότητα με Κτηματολόγιο) θα τους διενεργήσει η ΑΑΔΕ.

Οι δηλώσεις του 2025 υποβλήθηκαν μέχρι 29 Αυγούστου και ήδη ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Στόχος είναι να αρχίσει η πληρωμή των επιδοτήσεων στο τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025 δηλώθηκαν 6,7 εκατ. αγροτεμάχια. Ωστόσο υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό 6,4% που υπέβαλε στη δήλωσή του μη έγκυρο ΑΤΑΚ. Αυτοί θα λάβουν ατομική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ να επιληφθούν του προβλήματος, καθώς η ακυρότητα είναι ουσιώδες θέμα. Επίσης ένα ποσοστό 4% των αγροτεμαχίων, κυρίως, στη Βόρεια Ελλάδα, δεν έχουν ΑΤΑΚ.

Προτάσεις για να λυθεί το πρόβλημα για τα αγροτεμάχια που δεν διαθέτουν Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) κατέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κομισιόν. Αυτό προκύπτει από επιστολή του νέου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά προς τον αρμόδιο επίτροπο Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν.

Στην εξεταστική της Βουλής ο προσωρινός πρόεδρος δήλωσε πως «στο διάστημα των 20 ημερών που έχω αναλάβει, γίνεται μία προσπάθεια να αντιληφθούμε ακριβώς πώς έχουν τα θέματα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, πώς δουλεύουν τα μηχανογραφικά συστήματα και να δούμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρωμή αυτών που πρέπει στον χρόνο που πρέπει».

Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης «σπάει» τη σιωπή του
Αποκλειστικό MEGA 28.09.25

Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία «σπάει» τη σιωπή του

Με την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, να δηλώνει μετανιωμένη, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύνταξη
Λέκκας στο in: «Ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία δεν προέρχεται από το ρήγμα της Ανατολίας»
«Επικράτησε πανικός» 28.09.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι στο in για τα 5,4 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Πόσο επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τη δυτική Τουρκία «δεν γνωρίζουμε αν είναι ο κύριος» αναφέρει o καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ - «Δεν επηρεάζει τη σεισμικότητα της Ελλάδας» λέει ο Γκανάς

Σύνταξη
«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 25χρονο που προσπάθησε να εισάγει στην Ελλάδα 18 κιλά κάνναβης
36 συσκευασίες 28.09.25

Χειροπέδες σε 25χρονο στο «Ελ. Βενιζέλος» - Προσπάθησε να εισάγει στη χώρα 18 κιλά κάνναβη

Προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, ο νεαρός άνδρας συνελήφθη στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών

Σύνταξη
Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων
«Είναι επώδυνο...» 28.09.25

Οργισμένη ανάρτηση Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών που δείχνουν σακούλες με τις σορούς θυμάτων στα Τέμπη

«Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις μάνες κάθε ημέρα; Δεν θα τα δούμε στη δίκη;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο
Συνελήφθη 28.09.25

Σοκ στην Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απήγαγε και ξυλοκόπησε άγρια 40χρονο - Η εξοργιστική «δικαιολογία»

Ο αστυνομικός στην Ξάνθη, φέρεται να έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του τον 40χρονο - Ακολούθως τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε

Σύνταξη
Τατόι: Ηλεκτροπληξία μικρού παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο – Και η μητέρα στο νοσοκομείο
Στο Τατόι 28.09.25

Δεύτερο περιστατικό με ηλεκτροπληξία παιδιού από γυμνά καλώδια σε δημόσιο χώρο - Και η μητέρα στο νοσοκομείο

Το νέο περιστατικό με ηλεκτροπληξία έγινε το Σάββατο το μεσημέρι, όταν η μητέρα με το ενάμισι έτους κοριτσάκι της βρίσκονταν σε πάρκο στο Τατόι - «Δεν υπήρχε προειδοποιητική ταμπέλα» λένε οι συγγενείς

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στη Θεσσαλονίκη 28.09.25

Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σύνταξη
Τέμπη: «Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι – 14 ημέρα σε απεργία πείνας
Ελλάδα 28.09.25

«Συνεχίζω μέχρι να δικαιωθούν τα παιδιά, το παιδί μου» λέει ο Πάνος Ρούτσι - 14η ημέρα σε απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή και δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κάνοντας απεργία πείνας για 14η συνεχόμενη ημέρα

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραίες πλημμύρες τύπου Daniel μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές
Κλιματική κρίση 28.09.25

Ανοχύρωτη η Αττική σε ακραία πλημμυρικά φαινόμενα μετά τις μεγάλες δασικές φωτιές, λένε οι ειδικοί

Επιβαρυντικός παράγων για πλημμύρες ότι «η Αττική έχει χάσει πολύ μεγάλο ποσοστό δασών» λέει ο καθηγητής Μιχάλης Διακάκης - Κακοκαιρίες όπως ο Daniel θα γίνουν συχνό φαινόμενο προβλέπει ο Συνολάκης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πλατεία Βάθης: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο – Απομακρύθηκαν άστεγοι που βρίσκονταν μέσα
Συναγερμός 28.09.25

Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης - Απομακρύθηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα (βίντεο)

Στην οδό Μάγερ στην πλατεία Βάθης έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 πυροσβέστες και δέκα οχήματα καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 28.09.25

Ποιοι δρόμοι κλείνουν μέχρι το μεσημέρι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων - Από το Greece Race for the Cure ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές
Καιρός 28.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές

Τα φαινόμενα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά - Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 23-24°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
