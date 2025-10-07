Μπλόκο αγροτών σε κλιμάκιο της κυβέρνησης στη Λιβαδειά

Συγκέντρωση έξω από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά, όπου πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο παρουσίαζε το αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βοιωτία πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής.

Στην προσπάθεια των αγροτών να προσεγγίσουν την αίθουσα όπου βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο, οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με ρίψη χημικών. Στη συνέχεια οι αγρότες έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών, φτάνοντας με τρακτέρ έξω από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λιβαδειά, απαιτώντας άμεσα μέτρα στήριξης για την επιβίωσή τους.

«Η γη μας, ο κόπος μας, η αξιοπρέπειά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα»

Μάλιστα, αντιπροσωπεία των αγροτών εισήλθαν στην αίθουσα, προσεγγίζοντας τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας του άμεσα να ληφθούν μέτρα για την στήριξη και επιβίωση του αγροτικού κόσμου. Λίγη ώρα αργότερα οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη.

Σε οριακό σημείο οι αγρότες

«Ο αγροτικός κόσμος της Βοιωτίας βρίσκεται σε οριακό σημείο», επισημαίνουν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Λιβαδειάς και Ορχομενού σε σχετικό κάλεσμα για την κινητοποίηση».

«Δεν αντέχουμε άλλο την αδιαφορία, τα ψεύτικα λόγια και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Οι ζωές μας, η παραγωγή μας και το μέλλον των παιδιών μας συνθλίβονται κάτω από το βάρος των εξοντωτικών τιμών στο πετρέλαιο, το ρεύμα και τα εφόδια, των εξευτελιστικών τιμών παραγωγού, όταν οι μεσάζοντες και τα καρτέλ κερδοσκοπούν, των καθυστερημένων και απλήρωτων επιδοτήσεων, που κανείς δεν ξέρει πότε -και αν- θα καταβληθούν, της έλλειψης ουσιαστικών αποζημιώσεων για καταστροφές από καιρικά φαινόμενα, της ανυπαρξίας μέτρων στήριξης για τον αγρότη που μάχεται καθημερινά για να κρατήσει τη γη ζωντανή», σημειώνουν.

«Πάμε για να φωνάξουμε δυνατά ότι δεν πάει άλλο. Η γη μας, ο κόπος μας, η αξιοπρέπειά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Θα μας βρουν απέναντι, δυναμικούς και αποφασισμένους. Όλοι στον αγώνα», τονίζουν.