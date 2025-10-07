Ξάνθη: Κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν πρόστιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βασίστηκαν σε παλαιούς χάρτες

Μετά τον ΕΛΓΑ, που μέσω SMS ζητούσε από αγρότες και κτηνοτρόφους να επιστρέψουν μέρος των αποζημιώσεων που τους είχαν καταβληθεί έπειτα από την καταστροφική κακοκαιρία «Daniel» το 2023, αγρότες στην Ξάνθη καταγγέλλουν πως έχουν λάβει πρόστιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο αναδασμός που ολοκληρώθηκε στο Εράσμιο το 2024 με νέους χάρτες, δεν πέρασε στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός, με βάση τους παλιούς χάρτες και σε διασταυρωτικούς ελέγχους που έκανε, να «βλέπει» ότι καλλιεργήσιμα πλέον χωράφια είναι κοινόχρηστη γη ή παλιοί δρόμοι.

«Έχουμε κάνει αναδασμό, έχουμε δηλώσει τα πάντα. Έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε διασταυρωτικούς ελέγχους από το ‘24 που έκανε, τους έκανε με βάση τους παλιούς χάρτες. Η διαφορά είναι η τοποθεσία. Για παράδειγμα εκεί που παλιά υπήρχε δρόμος, τώρα δεν υπάρχει δρόμος μπορεί να είναι ένα αγροτεμάχιο», λέει ο Γιώργος Πασσάς, πρόεδρος του συνεταιρισμού Νέου Ερασμίου Ξάνθης.

«Στα καινούργια αγροτεμάχια που έχουμε πάρει, στους νέους χάρτες, παλιά μπορεί και να υπήρχε κάποιος δρόμος εκεί πέρα ή να ήταν κοινόχρηστη η έκταση. Πλέον έχουμε βεβαιώσει ότι μας ανήκουν αυτά, είναι η νέα μας γη την οποία καλλιεργούμε. Έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει αυτό εδώ είναι κοινόχρηστο. Και όλοι οι αγρότες της περιοχής ξαφνικά βρεθήκαμε με πρόστιμα για τα χωράφια που δουλεύουμε νόμιμα».

Όπως λέει ο ίδιος υπάρχουν πρόστιμα τα οποία φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ.