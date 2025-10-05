«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του» – Σφοδρές αντιδράσεις μετά τα SMS του ΕΛΓΑ για επιστροφή αποζημιώσεων

Εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναβρασμό χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, λόγω των SMS που έχουν λάβει από τον ΕΛΓΑ με τα οποία ο Οργανισμός τούς ζητάει να επιστρέψουν μέρος των αποζημιώσεων που τους είχαν καταβληθεί μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel το 2023.

«Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του, καθώς από τη μία, ενώ το κράτος μάς οφείλει πάνω από 600.000.000 ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους, από την άλλη ήρθαν κάποια μηνύματα στα κινητά μέσω των οποίων ο ΕΛΓΑ ζητάει πίσω χρήματα τα οποία είχαν δοθεί μετά την ευλογιά και τον Daniel, καθώς, όπως αναφέρει, ύστερα από τους συμψηφισμούς με τα πορίσματα, κακώς δόθηκαν αυτά τα χρήματα», λέει στο MEGA ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της αγροτικής ομοσπονδίας Λάρισας.

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα, «είναι περίπου 2.800 τα ΑΦΜ αυτά που ζητείται επιστροφή χρημάτων», ενώ χειρότερα είναι τα πράγματα για τους κτηνοτρόφους.

«Ο μοναδικός που μπορεί να λύσει αυτόν τον γόρδιο δεσμό είναι ο κ. Μητσοτάκης – Να αναλάβει την ευθύνη και να πληρώσει»

«Ειδικά οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της καταστροφής με την ευλογιά, χάνονται χιλιάδες ζώα κάθε μέρα» σημειώνει ο ίδιος και προσθέτει: «Είναι απελπισμένοι. Ζητάμε εδώ και τώρα αυτά τα χρήματα να μην δοθούν πίσω, ζητάμε οι αποζημιώσεις και ό,τι οφείλει ο ΕΛΓΑ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθούν στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Ο μοναδικός που μπορεί να λύσει αυτόν τον γόρδιο δεσμό είναι ο κ. Μητσοτάκης. Να αναλάβει την ευθύνη και να πληρώσει», λέει ο κ. Αλειφτήρας.

Αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο ίδιος τονίζει: «Αν δεν υπάρξουν μέτρα σοβαρά, με εμβολιασμό ή οτιδήποτε άλλο, θα εξαφανιστεί όλο το ζωικό κεφάλαιο. Προσπαθούμε να μην χάσουμε το προϊόν ΠΟΠ, τη φέτα, αλλά στο τέλος θα χάσουμε αυτά από τα οποία παίρνουμε το γάλα για να φτιάξουμε το προϊόν της φέτας. Το lockdown θα είναι μία καταστροφή για τον πρωτογενή τομέα και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να το σκεφτεί μία και δύο φορές».

«Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε απατεώνες»

Κτηνοτρόφος που αγωνιά για το τι μέλλει γενέσθαι και έχει αναστατωθεί μετά την αποστολή των SMS από τον ΕΛΓΑ δήλωσε το Σάββατο στο onlarissa.gr: «Περιμέναμε μήνες να πάρουμε τις αποζημιώσεις για να σταθούμε όρθιοι. Και τώρα μας λένε να τα επιστρέψουμε; Είναι κοροϊδία. Πώς θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας; Μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε απατεώνες. Ό,τι δηλώσαμε ήταν καταστροφές που ζήσαμε στο πετσί μας. Τα χωράφια μας ακόμα δεν έχουν συνέλθει. Αντί να σταθούν δίπλα μας, μας στέλνουν μηνύματα να γυρίσουμε λεφτά πίσω».

Αυτό που ζητούν αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Θεσσαλικού Κάμπου είναι δίκαιη αντιμετώπιση, ώστε να μην επιστραφούν αδίκως χρήματα που δόθηκαν ως στήριξη σε ανθρώπους που επλήγησαν ανεπανόρθωτα από το φονικό φαινόμενο.

Αντιδράσεις από βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Το τοπικό μέσο αναφέρεται και στις καταγγελίες δύο βουλευτών της Αντιπολίτευσης στον Νομό Λάρισας, του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Ευαγγελίας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζητούν εξηγήσεις για το «φιάσκο» όπως το χαρακτηρίζουν.

Ο κ. Κόκκαλης καταγγέλλει ότι η «οριζόντια αναζήτηση» των χρημάτων ισοπεδώνει τους πάντες, βάζοντας στο ίδιο καλάθι όσους εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα με τους ανθρώπους που υπέστησαν πραγματικά ανυπολόγιστες ζημιές.

Ταυτόχρονα, αφήνει υπόνοιες ότι πίσω από αυτήν την αιφνίδια απόφαση ενδέχεται να κρύβεται η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβέρνησης να προλάβει τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με παράνομες δηλώσεις ΟΣΔΕ τον Οκτώβριο του 2023. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν πρόκειται για ακόμα μία προχειρότητα ή για μεθοδευμένη συγκάλυψη σκανδάλου που εμπλέκει θεσμικούς παράγοντες και υπηρεσίες.

Η κ. Λιακούλη από την πλευρά της σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «ακόμη πιο σοβαρές εξηγήσεις στους πραγματικούς πλημμυρόπληκτους οφείλει, όμως, και για τα 2.645 ραβασάκια που απέστειλε η ΑΑΔΕ αυτές τις ημέρες σε παραγωγούς, για διαφορές ανάμεσα στις προκαταβολές που έλαβαν και στα οριστικά πορίσματα».

Και διερωτάται καταληκτικά: «Ποιοι απ’ αυτούς είναι ‘αετονύχηδες’ και ποιοι είναι πραγματικοί πλημμυροπαθείς; Μπορεί να μας ενημερώσει επακριβώς το ‘επιτελικό κράτος’ του κ. Μητσοτάκη, το οποίο έως τώρα περισσότερο έχει διακριθεί στις κάθε είδους ‘κομπίνες’, συγκαλύψεις και μεθοδεύσεις, παρά για την αποτελεσματικότητά του; Οι πραγματικά πλημμυρόπληκτοι Θεσσαλοί παραγωγοί που ταλαιπωρούνται ξανά, αυτή τη φορά από την ΑΑΔΕ, περιμένουν άμεσα τις ειλικρινείς απαντήσεις της κυβέρνησης».