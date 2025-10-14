Τραγέλαφος στην εξεταστική: Ο Ζερβός επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή παρότι δεν είναι κατηγορούμενος για ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταστάσεις τραγελαφικές, στα όρια του θεάτρου του παραλόγου που δεν αρμόζουν στα εισαγγελικά καθήκοντα της εξεταστικής επιτροπής, εξελίσσονται στην αίθουσα 223 του κοινοβουλίου όπου και καταθέτει ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρης Ζερβός (Λευτεράκης κατά τον Γρύλο Παπαδάκη στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας).

Και αυτό γιατί ο μάρτυρας, χωρίς να φέρει την ιδιότητα του κατηγορούμενου στην υπόθεση ούτε να έχει κληθεί καν ως μάρτυρας από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να καταθέσει, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής προκειμένου να ξεφύγει από τη βάσανο των ερωτήσεων.

Άλλωστε η ίδια η δικογραφία που βρίσκεται στην Βουλή και έχει προκαλέσει τον ντόρο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίθει με διαλόγους του εν λόγω αντιπροέδρου να παίζει τον ρόλο του εξυπηρετητή στα «αιτήματα» των αγροτών για τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο μάρτυρας απάντησε στις επανειλημμένες ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης λέγοντας πως δεν έχει λάβει τη δικογραφία και δεν γνωρίζει τους διαλόγους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παράσχει καμία πληροφορία η επεξήγηση. «Δεν ξέρω τους διαλόγους. Θέλω να κάνω χρήση του δικαιώματος της σιωπής», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση και εμμονική στάση προφανώς του μάρτυρα να μην απαντά στα ερωτήματα που έχουν ουσία για την εξέλιξη της υπόθεσης, δικαιολογείται μοιραία από τη φύση των ερωτημάτων αυτών.

Για παράδειγμα, η Μιλένα Αποστολάκη, διάβασε τους εξής διαλόγους: «Θέλω να βοηθήσεις τον Μανώλη μιλήσαμε με τον Λευτέρη, δικός μας άνθρωπος. Αφού είναι άνθρωποι κοντά στον Αυγενάκη να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στον υπουργό. Έχω πάρει 100 τηλέφωνα τον Τρουλινό, ο βουλευτής που υποστηρίζω εγώ είναι στο Ηράκλειο (εννοώντας τον Αυγενάκη).

Σε άλλο διάλογο που ανέγνωσε η κ. Αποστολάκη ο μάρτυρας εμφανίζεται να συνομιλεί με τον Κ. Παρασύρη και για μια καταγγελία των Παπαδάκηδων (οικογένεια του Γρύλου των συνομιλιών) και να λέει: «Τώρα έφυγε ο Αυγενάκης, έχει ζητήσει παραιτήσεις και έχουν φαγωθεί να κάνουν έλεγχο. Και στη συνέχεια μιλάτε με Καβάλο Λεωνίδα: Καλά μωρέ Λευτέρη μου είπαν για ελέγχους. Καταγγελία που την είχαμε κρύψει με Αυγενάκη τώρα 7-8 μήνες».

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης πάντως αντέδρασαν στην εξέλιξη αυτή με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να προειδοποιεί τον μάρτυρα πως ενοχοποιεί τον εαυτό του με τη στάση του και να ζητά να διακοπεί η συνεδρίαση προσωρινά προκειμένου να ενημερωθεί ο μάρτυρας για τις συνομιλίες.

Πρόταση που βρήκε σύμφωνους τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όχι όμως και εκείνων της πλειοψηφίας με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ζητά τη συνέχιση της εξέτασης και να αποδίδει την αναστάτωση στην ανησυχία της αντιπολίτευσης από την κατάθεση του προηγούμενου μάρτυρα.

Ο κ. Ζερβός, παραδέχθηκε πως ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και πως χάρη στον Λευτέρη Αυγενάκη, είχε λάβει δύο κρατικές θέσεις, αυτή του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκείνη του επικεφαλής αθλητικού κέντρου Ηρακλείου.

«Η διάρκεια της θητείας μας ήταν 6 μήνες η οποία παρατάθηκε όπου και αντικατασταθήκαμε. Από 7/11/24 ήμασταν στη διοίκηση που τελούσαμε υπό παραίτηση. Η αποδοχή μου να αναλάβω τον ρόλο του προσωρινού αντιπροέδρου ήταν για μένα, τιμή, ευθύνη και καθήκον απέναντι στη βούληση της πολιτείας και της πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει στην εξυγίανση του Οργανισμού», είπε ο μάρτυρας και πρόσθεσε: «Είχα την ευθύνη των άμεσων ενισχύσεων και πληρωμών και τη διεύθυνση τεχνικών ελέγχων. Θα έπρεπε να συνεργάζομαι με διευθύνσεις αρμονικά για να κατανέμονται οι ενισχύσεις με δίκαιο και διαφανή τρόπο και να διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα όπως το βλέπω εγώ ήταν θετικό για την εξυγίανση του Οργανισμού».

Μεταξύ άλλων πάντως ο κ. Ζερβός δήλωσε πως όσο ήταν ο ίδιος αντιπρόεδρος δεν γνωρίζει να έχει γίνει κάτι παράνομο στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και ότι «δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου να έχει γίνει κάτι παράνομο».