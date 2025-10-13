Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια εμφύλια διαμάχη και οι συνέπειές της για την κυβέρνηση

Οι καταθέσεις στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το λόγο τις επόμενες μέρες θα έχουν παλιά και νεότερα στελέχη του Οργανισμού, ενώ η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που το όνομά της έχει συνδεθεί με ένα μεγάλο κομμάτι αποκάλυψης του σκανδάλου, αναμένεται να πάρει αναβολή, καθώς θα πρέπει να παρίσταται ως μάρτυρας σε δίκες που αφορούν παραβάσεις στις επιδοτήσεις.

Το σίγουρο είναι ότι η διαδικασία, όπως έχει εξελιχθεί έως ώρας, δεν έχει δικαιώσει σε καμία περίπτωση τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και δεν επιβεβαιώνουν το αφήγημα που έχει επιλέξει το Μαξίμου προκειμένου να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση και να παρουσιάσει το σκάνδαλο ως μια διαχρονική πληγή.

Εμφύλια σύγκρουση

Η σύγκρουση μεταξύ του πρώην προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα και του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη επισκίασε τη διαδικασία, με τον πρώτο να δείχνει επανειλημμένα τον δεύτερο ως βασικό υπεύθυνο για σειρά παρατυπιών στον Οργανισμό που άνοιξαν την πόρτα ώστε να αποζημιωθούν με κοινοτικά χρήματα άνθρωποι που δεν δικαιούνταν επιδοτήσεων.

Υπό κανονικές συνθήκες η συγκεκριμένη διένεξη ενδεχομένως να λυνόταν στα δικαστήρια, με εκατέρωθεν αγωγές και μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμηση. Τα γεγονότα από την άλλη, όπως εξελίχθηκαν και όπως αποδείχθηκε από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φανερώνουν ότι υπήρξαν παρανομίες στις σχετικές διαδικασίες και πως κάπως έτσι πληρώνονταν οι ανά την επικράτεια «Φραπέδες».

Η εμπλοκή Μυλωνάκη

Η κυβέρνηση όμως δεν είναι μόνο έκθετη για το χάλι που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποζημιώσεις και για τον τρόπο που δίδονταν. Πολιτικά υπάρχει επίσης ζήτημα, καθώς ο κ. Μυλωνάκης (υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ) έσπευσε να δηλώσει ότι το υπόμνημα που είχε λάβει το καλοκαίρι από κάποιον σύμβουλο -δεν τον είχε κατονομάσει τότε- ήταν προϊόν εργασίας του κ. Βάρρα, ο οποίος μετά την απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπιασε δουλειά ως σύμβουλος στο Μαξίμου.

Εδώ βέβαια θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς πως ο κ. Βάρρας ανεχόταν να εργαστεί στο Μαξίμου την ώρα που τον είχε καρατομήσει η διοίκηση Βορίδη κι ενώ η κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γνωστή στην κυβέρνηση – ασχέτως με την άγνοια που δήλωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήρθε στο φως η δικογραφία. Αυτό όμως είναι άλλης τάξης ζήτημα.

Επανερχόμαστε όμως στον κ. Μυλωνάκη, ίσως το πιο κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση από τη στιγμή που κατηγορείται από την μερίδα της αντιπολίτευσης πως γνώριζε -παρανόμως- το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της ΕΛΑΣ αναφορικά με τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα στο σκάνδαλο.

Η αποκάλυψη του «Βήματος»

Επί του θέματος, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ήταν και το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» (12/10/2025). Σύμφωνα με την εφημερίδα, και ο Μάξιμος Σενετάκης φαίνεται πως απομακρύνθηκε από τη θέση του ως υφυπουργός Ανάπτυξης, καθώς καταγράφεται και αυτός στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. να ζητά χάρη για κάποιον επωφελούμενο από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά.

Μάλιστα, συμπληρώνει η εφημερίδα, δημοσιεύματα αναφέρονται στον στενό συνεργάτη και υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ως τον άνθρωπο που ενημέρωσε τους Μπουκώρο και Σενετάκη ότι τα ονόματά τους καταγράφηκαν στο πλαίσιο των ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τώρα γνωρίζαμε μόνο για τον κ. Μπουκώρο, ο οποίος είχε «φωτογραφίσει» τον κ. Μυλωνάκη να τον ενημερώνει για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μήνες πριν έρθει η σχετική δικογραφία στη Βουλή.

Αρνείται να γίνει Ιφιγένεια

Για να επανέλθουμε στην εξεταστική, όλοι περιμένουν την κατάθεση του κ. Βορίδη ο οποίος έχει δηλώσει ότι εκεί θα ενημερώσει τους βουλευτές για ποιους λόγους ζήτησε την παραίτηση του κ. Βάρρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη ο πρώην υπουργός στέλνει μηνύματα προς το Μαξίμου ότι δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να γίνει η Ιφιγένεια και να σωθούν άλλοι.

Από την πλευρά του το Μαξίμου έλαβε το μήνυμα και επιχείρησε ανεπιτυχώς να καλύψει άπαντες – τόσο τον κ. Βάρρα στην κατάθεσή του, όσο και τον κ, Βορίδη στα όσα καταλογίζει στον πρώτο. Εύλογα υπήρξαν οι σχετικές αντιδράσεις από στελέχη της αντιπολίτευσης με χαρακτηριστική του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλά: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο ταυτόχρονα και ο κ. Βάρρας και ο κ. Βορίδης;».

Απάντηση δεν δόθηκε και όλοι πλέον αναμένουν με μεγάλη περιέργεια την κατάληξη αυτού του εμφυλίου μεταξύ ενός πρώην κορυφαίου υπουργού κι ενός στενού συνεργάτη του ίδιου του πρωθυπουργού.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συμφέροντα

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα δει άσπρη μέρα με καταθέσεις σαν κι αυτές της υπεύθυνης ελέγχου επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του νυν αντιπροέδρου του Οργανισμού. Η μεν πρώτη δεν «είδε» πουθενά σκάνδαλο. Προφανώς τα πρόστιμα των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα επιβλήθηκαν για… πλάκα.

Ο, δε, δεύτερος αποκαλύφθηκε πως επιλέχθηκε εντελώς… αξιοκρατικά από τον υπουργό Κώστα Τσιάρα για τη θέση, λαμβάνει 3.200 ευρώ μικτά, και πατάει το πόδι του στον Οργανισμό όποτε… χρειάζεται. Την ίδια ώρα η οικογένειά του έχει επιχείρηση η οποία λαμβάνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και κάπως έτσι μάθαμε ότι η έννοια «σύγκρουση συμφερόντων» ήταν κάτι άγνωστο στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι πολύ πρόσφατα και σ’ αυτό περιλαμβάνονταν και οι υπάλληλοι του Οργανισμού. Βέβαια, η έννοια είναι άγνωστη ακόμα και στον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic, η οποία έχει παράλληλη σχέση και με εφημερίδα που καλύπτει τον χώρο της αγροτικής ανάπτυξης.

Μάλιστα, επί ημερών Τσιάρα, ουκ ολίγες ανακοινώσεις και «αποκαλύψεις» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, έγιναν μέσω του συγκεκριμένου εντύπου αποδεικνύοντας τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και την έλλειψη οποιασδήποτε αντίληψης περί «σύγκρουσης συμφερόντων».