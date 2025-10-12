Η ανοιχτή σύγκρουση Βορίδη – Βάρρα χτυπάει το Μαξίμου

Σε όλο και δυσκολότερη θέση, σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο έχει εισέλθει πλέον στη δίνη της ανοιχτής σύγκρουσης, μεταξύ του συμβούλου του πρωθυπουργού και αποσπασμένου συνεργάτη στο Μαξίμου, Γρηγόρη Βάρρα, και του πρώην υπουργού της κυβέρνησης Μάκη Βορίδη.

Μίας σύγκρουσης που εκτυλίσσεται σε δημόσια θέα (όπως και η εξεταστική επιτροπή) και που περιλαμβάνει αλλεπάλληλα αλληλοκαρφώματα εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου, κάποια από τα οποία έχουν στόχο και το ίδιο το Μαξίμου.

Όπως άλλωστε έδειξε το δημόσιο «καρφί» που εκτόξευσε κατά του μεγάρου Μαξίμου ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος ρωτήθηκε (OPEN) για το γεγονός ότι ο κ. Βάρρας που διατυπώνει καταγγελίες σε βάρος του έχει θέση συμβούλου του πρωθυπουργού και δεν έκρυψε την ενόχλησή του, λέγοντας ότι δεν τοποθετεί ο ίδιος ανθρώπους στο Μαξίμου και πως η ερώτηση θα πρέπει να απευθυνθεί αρμοδίως.

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα

Έκτοτε το Μαξίμου προσπαθεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα και να υποβαθμίσει το θέμα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να φτάνει να μιλήσει απλώς για μια «πολιτική διαφωνία» και μια «διαφοροποίηση» μεταξύ Βορίδη και Βάρρα, όταν ο κ. Βάρρας έχει καταλογίσει στον κ. Βορίδη, όχι μόνο για πολιτικές αλλά και για ποινικές ευθύνες, καταγγέλλοντάς τον, μεταξύ άλλων, ότι η υπογραφή του, για την αποδέσμευση των ΑΦΜ που διεκδικούσαν κοινοτικές επιδοτήσεις, ήταν παράνομη ενέργεια «μη αρμόζουσα στις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες», ενώ τον κατηγόρησε ότι διέπραξε παράβαση καθήκοντος, επιχειρώντας να παρέμβει στην διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο της εταιρεία Neuropublic, της οικογένειας Γαργαλάκου.

Παρόλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία – διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη» και δήλωσε ότι η θέση της κυβέρνησης (σ.σ. την οποία είδαμε να εκδηλώνεται με τις γνωστές, ακραίες μεθοδεύσεις για το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής για τους Βορίδη – Αυγενάκη) «δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη».

Παραμένει στο Μαξίμου

Από την άλλη όμως το μέγαρο Μαξίμου δεν αποδοκιμάζει με κάποιο έμπρακτο τρόπο και τον κ. Βάρρα, που καταγγέλλει όλα αυτά για τον κ. Βορίδη, και ο οποίος παραμένει στη θέση του ως σύμβουλος του πρωθυπουργού μέσα στο Μαξίμου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτή την εμφανή αντίφαση, λέγοντας: «Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν άλλαζε αυτή η σχέση εργασίας του κ. Βάρρα με βάση αυτά τα οποία έχει πει και πόσο οι ίδιοι που μας ρωτάνε για αυτή την σχέση, θα μας είχαν καταγγείλει για ‘εκδικητική απομάκρυνση’ του κ. Βάρρα επειδή είπε όσα είπε».

Από την πλευρά του ο Μ. Βορίδης επιχειρεί να αποκρούσει τις καταγγελίες Βάρρα, τις οποίες αρνείται και επιτίθεται στον σύμβουλο του πρωθυπουργού, τον οποίο, μεταξύ άλλων, κατηγορεί λέγοντας ότι «η παραίτηση Βάρρα γίνεται το 2020, οι καταγγελίες Βάρρα γίνονται το 2024. […] Αν ξέρεις παρανομίες που γίνονται το 2020 γιατί τις καταγγέλλεις το 2024; Δηλαδή τι κάνεις; ανέχεσαι να γίνονται παράνομα πράγματα υποτίθεται;», ενώ κατηγόρησε τον (νυν σύμβουλο του πρωθυπουργού) Γρ. Βάρρα για «ένα πολύ σοβαρό ατόπημα», το οποίο είπε ότι θα πει στην εξεταστική (ΣΚΑΪ).

Περί πολιτικών ευθυνών

Και μέσα σε όλο αυτό, το μέγαρο Μαξίμου που, όπως είδαμε επιμένει στη θέση του ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες Βορίδη, όσον αφορά τυχόν πολιτικές ευθύνες, προχώρησε σε μια πιο αμφίσημη διατύπωση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι «αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν, ήδη, νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, που προϋπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω ξεπερνάει τον κ. Βορίδη και έχει να κάνει συνολικά με την ύπαρξη και τη συνέχιση τήρησης της τεχνικής λύσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και ‘κληρονόμησε’ ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

Αντιδρώντας ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε: «Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για “αποκλειστική ευθύνη”» (ΣΚΑΪ).

Για να σπεύσουν στη συνέχεια κυβερνητικές πηγές να επιχειρήσουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για «διαρκή χρήση μεθόδων ‘κοπτοραπτικής’» και για «διαστρέβλωση της αλήθειας».

Το σημείωμα

Η ουσία είναι ότι τουλάχιστον από τον Ιούνιο που ο κ. Βάρρας έστειλε το σημείωμά του στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, στο Μαξίμου γνώριζαν όσα καταγγέλλει εκεί. Και παρ’ όλα αυτά δεν τα έστειλαν στον εισαγγελέα, δεν ζήτησαν να συσχετιστεί το σημείωμα στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή για την υπόθεση και δεν ενημέρωσαν καν την Βουλή, όταν κλήθηκε να αποφασίσει για τη συγκρότηση ή μη προανακριτικής. Εντέλει ο κ. Μυλωνάκης έδωσε το σημείωμα αυτό στην Εξεταστική, μία μόλις μέρα πριν καταθέσει εκεί ο Γρ. Βάρρας.

Και οι εντυπώσεις για όλα αυτά δε μπορούν να διασκεδαστούν με το επιχείρημα του Μαξίμου πως «το είπε ο σύμβουλός του, ότι δεν γνώριζε ο πρωθυπουργός».