Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν απάντησε ουσιαστικά ο πρώην πρόεδρος Αθ. Καπρέλης

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό, αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Αθνάσιου Καπρέλη

Η στάση του κ. Καπρέλη «επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα»

«Αυτή η προσέγγιση είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποτελέσει προτεραιότητα για την τότε ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη διοίκηση του κ. Καπρέλη η ενσωμάτωση 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επί πλέον επιλέξιμων βοσκότοπων με χαμηλή ξυλώδη βλάστηση σε εφαρμογή του Κανονισμού Omnibus (τέλος του 2017). Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας μέχρι το 2019-2020 ήταν η εκτόξευση εθνικού αποθέματος με βοσκοτόπια χωρίς ζώα αυτές της χρονιές».

Ο κ. Καπρέλης επισήμανε ότι η τοποθέτησή του στη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ «ήταν πολιτική απόφαση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Αποστόλου» αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ.

Για την υπέρμετρη αύξηση των δηλώσεων ζώων «ο κ. Καπρέλης προσπάθησε να την υποτιμήσει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν «λίγο τσιμπημένη»…».

Στην επίμονη ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν έγιναν κρίσεις και επιλογές προϊσταμένων και διευθυντών από το 2011 έως το 2020, όπως προβλέπει ο νόμος, με αποτέλεσμα να διατηρούνται τα ίδια πρόσωπα σε νευραλγικές διευθυντικές θέσεις επί μία δεκαετία είπε ότι δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί «καθώς είχε άλλες προτεραιότητες»…

Η εγκύκλιος 80895

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις, για την οποία φέρει και ο ίδιος ακέραια ευθύνης αφού την υπογράφει ως Πρόεδρος.

Όπως επιβεβαίωσε οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου για υποθέσεις καταχρήσεων σε δημόσιους βοσκοτόπους δεν διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, αλλά διαβιβάστηκαν από τον ίδιο στον ΓΓ του Υπουργείου και επέλεξε ο ίδιος να την παραδώσει στον επόμενο Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ και όχι να τις παραδώσει στην Δικαιοσύνη (υπόθεση Μαγειρία).