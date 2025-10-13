Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Μεγαλώνει το αδιέξοδο και μαζί η οργή για τους χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν περιέλθει σε οικονομική ασφυξία λόγω του «μπλόκου» στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των συνεπειών από την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων.

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης.

Η αγωνία έχει φτάσει στο «κόκκινο» για το αν τελικά θα γίνουν οι πληρωμές συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ (πάνω από 500 εκατ. ευρώ είναι για τις εκκρεμείς πληρωμές του 2024) για το 2025

Από την πλευρά της η κυβέρνηση αποφεύγει συγκεκριμένες δεσμεύσεις με χρονοδιαγράμματα, ενώ, ακολουθώντας την προσφιλή τακτική της, περιορίζεται στο να ζητάει από τους παραγωγούς «υπομονή» και «κατανόηση».

Οι πληρωμές έχουν σταματήσει από τις 30 Ιουνίου, ενώ η αγωνία έχει φτάσει στο «κόκκινο» για το αν τελικά θα γίνουν οι πληρωμές συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ (πάνω από 500 εκατ. ευρώ είναι για τις εκκρεμείς πληρωμές του 2024) για το 2025 που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Την ίδια στιγμή, η προθεσμία της 4ης Νοεμβρίου που έχει θέσει με επιστολή της η ΕΕ για ολοκλήρωση του προγράμματος action plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργεί επιπρόσθετη αγωνία, καθώς αν και ο Οργανισμός έχει τεθεί σε επιτήρηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, εδώ και ένα χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Ασφυξία

Με το εισόδημα να έχει παγώσει εδώ και μήνες, το εισόδημα να χάνεται, η ρευστότητα να εξανεμίζεται και τα χρέη προς προμηθευτές και τράπεζες να «φουσκώνουν», τη νπαραγωγή για το 2025 να κινδυνεύει ήδη πριν καν ξεκινήσει, οι παραγωγοί βρίσκονται στο μέσο μιας εξαιρετικά δύσκολης χρονιάς.

Η καθυστέρηση των πληρωμών για τους χιλιάδες έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν είναι μόνο «λογιστικό πρόβλημα», αλλά είναι θέμα επιβίωσης. Η έλλειψη ρευστότητας εμποδίζει τις νέες σπορές, με χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους να προσπαθούν να βρουν λύση για το πώς θα προχωρήσουν στις καλλιέργειες του φθινοπώρου, για το πώς θα μαζέψουν τις ελιές, για το πώς θα ταΐσουν τα ζώα τους.

Σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγοί δεν μπορούν να αγοράσουν βασικά εφόδια ή να καλύψουν το κόστος παραγωγής (λιπάσματα, σπορά, φάρμακα).

«Ξέφυγε» η ευλογιά προβάτων

Την ίδια στιγμή η επέλαση της ευλογιάς προβάτων, η οποία έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις λόγων λανθασμένων χειρισμών και καθυστερήσεων στη λήψη μέτρων, απειλεί πλέον την κτηνοτροφία.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, με πάνω από 327.000 ζώα τον τελευταίο χρόνο να έχουν οδηγηθεί στη σφαγή, ενώ οι κυβερνητικές υποσχέσεις για την καταβολή άμεσων αποζημιώσεων παραμένουν στο χαρτί.

Την ίδια στιγμή, ολόκληρες περιοχές και χωριά καταστράφηκαν, ενώ πολλοί είναι οι νέοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν το κοπάδι τους λόγω της ευλογιάς, έχουν σταματήσει τα επενδυτικά τους σχέδια.

Μετά την αποτυχία ελέγχου της ευλογιάς αυτή χτυπάει το πιο παραγωγικό κομμάτι της κτηνοτροφίας στην ορεινή και ημιορεινή Ελλάδα, θέτοντας ακόμα και σε κίνδυνο, το εθνικό μας προϊόν, τη φέτα με πάνω από 800 εκατ. ευρώ εξαγωγές.

Παρά τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥπΑΑΤ περί «ξεμπλοκαρίσματος των ενισχύσεων», οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν μόλις 16 εκατ. ευρώ για 4.071 δικαιούχους στις αρχές Οκτωβρίου

Η κινδυνολογία και οι επαναλαμβανόμενες «δεσμεύσεις»

Με τους αγρότες να μην πείθονται από τις «υποσχέσεις» και τις «δεσμεύσεις» του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, ο οποίος επαναλαμβάνει σε κάθε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι πληρωμές θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, τα επιτελεία επιστράτευσαν και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αντί να κατευνάσει τις αντιδράσεις, φαίνεται να προκάλεσε μεγαλύτερη οργή και αγανάκτηση.

Συγκεκριμένα, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ούτε λίγο ούτε πολύ, κατέφυγε στην προσφιλή τακτική της κινδυνολογίας: «Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες και τις πιεστικές ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών και επιστροφές όσων ενισχύσεων δοθούν. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η καταβολή των ενισχύσεων μετατίθεται ξανά για το επόμενο δεκαήμερο, καθώς όπως ανέφερε «εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ θα ακολουθήσουν οι πληρωμές».

Ποιες πληρωμές εκκρεμούν

Οι οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από τα υπόλοιπα του 2024 φτάνουν πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ για το 2024, ενώ το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί και με τις ενισχύσεις του 2025, φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι παρά τις ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥπΑΑΤ περί «ξεμπλοκαρίσματος των ενισχύσεων», οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν μόλις 16 εκατ. ευρώ για 4.071 δικαιούχους στις αρχές Οκτωβρίου.

Πάντως σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από αυτή την εβδομάδα με αφετηρία τα παλιά βιολογικά για τη γεωργία και τη μελισσοκομία, ενώ η καταβολή της βασικής ενίσχυσης μετατίθεται για το Νοέμβριο.

Αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, και η πληρωμή για τα φερτά υλικά. Σε επόμενο στάδιο αναμένονται και οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς.

Σε ό,τι αφορά το Μέτρο 23, αυτό βρίσκεται στη διαδικασία της εξέτασης των ενστάσεων, ενώ μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, θα ακολουθήσουν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

