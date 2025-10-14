ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Εντύπωση προκαλεί το email που έστειλε ο Μάκης Βορίδης στους βουλευτές της ΝΔ προκειμένου να τους επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα σε βάρος του.

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης – Όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κριθούν αυστηρά από τον ελληνικό λαό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η επιλογή αυτή να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές, παρακάμπτοντας τον όποιο θεσμικό τρόπο ενημέρωσής τους, προφανώς δεν έμεινε ασχολίαστη.

«Εσωτερικό ραβασάκι»

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για εσωτερικό «ραβασάκι» κρίνοντας πως «η αντιπαλότητα που έχει ξεσπάσει μετά τις αποκαλύψεις του συμβούλου του πρωθυπουργού, Γρ. Βάρρα, για τον Μάκη Βορίδη», ώθησε τον τελευταίο να ενημερώσει με τον συγκεκριμένο τόπο τους βουλευτές της ΝΔ.

«Αντί ο κ. Βορίδης να έρθει να απολογηθεί και να πει όσα έχει να πει θεσμικά σε μια Προανακριτική Επιτροπή, η οποία θα είχε ευρύτερες αρμοδιότητες και εξουσίες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την αντιδημοκρατική κοινοβουλευτική εκτροπή στη Βουλή, που οδήγησε σε μια Εξεταστική Επιτροπή συγκάλυψης. Kατά τη διάρκεια της οποίας οι γαλάζιοι «κομματάρχες» παθαίνουν επιλεκτική αμνησία», σχολιάζει το κόμμα της αντιπολίτευσης.

«Αυτή είναι η θεσμική συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των στελεχών της: ανύπαρκτη, σαν τα χιλιάδες αιγοπρόβατα των «κολλητών» της, που δηλώνονταν για παράνομες επιδοτήσεις».

«Όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ…»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει σημειώνοντας πως «σε κάθε περίπτωση, όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα κριθούν αυστηρά από τον ελληνικό λαό, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και ένα αναγκαίο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η πολιτική αλλαγή για την Προοδευτική Ελλάδα».