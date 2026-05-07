ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου
- Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
- Τραγωδία στην Κηφισιά – Νεκρή 85χρονη που εγκλωβίστηκε στο ασανσέρ του σπιτιού της
- Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συνεδρίασαν τα μέλη τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τα οποία εξελέγησαν στην 1η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στις 26 Απριλίου.
Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου.
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Διονύσης (Σάκης) Κόκκιας και αντιπρόεδρος η Εύα Ζούπη.
Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι τα εξής:
Αυξεντίου Κατερίνα
Καπώνης Δημοσθένης
Κατσίλας Γρηγόριος
Κονδύλης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μηνοβγιούδης Στέλιος
Μπίνα Στυλιανή
Νούσιος Βασίλειος
Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος
Πολίτης Θωμάς
Σιώζιου Σεβαστή
Τσακάλου Δανάη
Τσαρός Περικλής
Τσούνης Χρήστος
- Κερατσίνι: Ανδρας έπεσε στο κενό από μπαλκόνι 2ου ορόφου ενώ τον «προσέγγιζαν» αστυνομικοί
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Γκρίνιες, εμφύλιοι, αλληλοκαρφώματα
- Νέες κυρώσεις προς την Κούβα ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο
- Ο Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ – Στο τραπέζι τα ορυκτά
- Europa League: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο τελικός
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 08.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 8 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις