Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνεδρίασαν τα μέλη τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τα οποία εξελέγησαν στην 1η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στις 26 Απριλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου.

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Διονύσης (Σάκης) Κόκκιας και αντιπρόεδρος η Εύα Ζούπη.

Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι τα εξής:

Αυξεντίου Κατερίνα

Καπώνης Δημοσθένης

Κατσίλας Γρηγόριος

Κονδύλης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μηνοβγιούδης Στέλιος

Μπίνα Στυλιανή

Νούσιος Βασίλειος

Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος

Πολίτης Θωμάς

Σιώζιου Σεβαστή

Τσακάλου Δανάη

Τσαρός Περικλής

Τσούνης Χρήστος