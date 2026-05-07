Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Διεθνής Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 22:35

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Γύρισαν και πάλι ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου σε μια ασταθή συνεδρίαση με τους traders να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 22 σεντς στα 101,94 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ για τον Ιούνιο σημείωσαν άνοδο 84 σεντς στα 95,92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν σημειώσει πτώση περίπου 5% νωρίτερα στη συνεδρίαση, λόγω των ελπίδων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Αισιοδοξία για τον πόλεμο στο Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί στο Reuters ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier, Samy Chaar.

«Έτσι, η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει από τα υψηλά της, κάτι που προφανώς ανακουφίζει την πίεση στις καμπύλες αποδόσεων και τις αποδόσεις των ομολόγων, και αυτό είναι εξαιρετικά νέα για την αποτίμηση των μετοχών και κάνει τα νομίσματα να κινούνται λίγο», είπε.

Μια ισχυρή περίοδος ανακοίνωσης κερδών και ένα σχετικά ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον συνέβαλαν σε μια θετική διάθεση της αγοράς, πρόσθεσε ο Chaar.

Ο Nikkei 225 ηγήθηκε των κερδών στην Ασία και ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 62.000 μονάδες. Στην Ευρώπη, ο Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 1,02% μετά από άνοδο 2,2% την Τετάρτη.

Το πετρέλαιο

Το Ιράν αξιολογεί τη μονοσέλιδη πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης, οι όροι της οποίας περιλαμβάνουν την αναστολή του προγράμματος πυρηνικού εμπλουτισμού από την Τεχεράνη με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει ΗΠΑ κι Ιράν να επιτρέψουν την διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου έχει σημειώσει ραγδαία μεταβολή αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας κοντά στα 115 δολάρια τη Δευτέρα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την έναρξη συνοδείας πλοίων από το Ορμούζ. Αργότερα, απέσυρε το σχέδιο, επικαλούμενος πιέσεις από μεσολαβητές.

Παρά τις αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν θα βομβαρδιστεί «σε πολύ υψηλότερο επίπεδο» εάν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, εγείροντας ανησυχίες στην αγορά ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν εύθραυστες.

Ο Scott Chronert, στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Citi U.S. μιλώντας στο CNBC εξήγησε ότι η διάρκεια της σύγκρουσης θα επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία.

«Η διάρκεια της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις που έχει για υψηλότερες τιμές πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι σημαντική, καθώς αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης για πολλά μέρη της αγοράς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον τρόπο σκέψης της Fed όσον αφορά τη δυναμική των επιτοκίων» υπογράμμισε.

Πηγή: ot.gr

Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Wall Street
Wall Street: Η άνοδος του πετρελαίου «κοκκίνισε» τους αμερικανικούς δείκτες

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
Πιερρακάκης - Ντομπρόβσκις 05.05.26

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Ελλάδα 07.05.26

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Ο ιός των τρωκτικών 07.05.26

Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ελλάδα 07.05.26

Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
Άλλα Αθλήματα 07.05.26

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει στην επιστροφή της στην πρώτη 10άδα του παγκόσμιου τένις, εκεί που βρισκόταν για αρκετά χρόνια, όπως τόνισε σε δηλώσεις της.

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL (vid)
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

