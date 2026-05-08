Φθιώτιδα: Σορός ατόμου βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς
Νεκρό άτομο εντόπισαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο, σε περιοχή του δήμου Δομοκού στη Φθιώτιδα.
Σορός ατόμου βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά την 01:33 σήμερα Παρασκευή και αμέσως σήμανε συναγερμό.
Δύναμη 7 πυροσβεστών με 3 οχήματα έσπευσε στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.
Κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026
Ερευνούν τα αίτια
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του, ούτε για το φύλο του, καθώς και για τα αίτια της πυρκαγιάς.
