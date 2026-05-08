Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σορός ατόμου βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά την 01:33 σήμερα Παρασκευή και αμέσως σήμανε συναγερμό.

Δύναμη 7 πυροσβεστών με 3 οχήματα έσπευσε στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Ερευνούν τα αίτια

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του, ούτε για το φύλο του, καθώς και για τα αίτια της πυρκαγιάς.