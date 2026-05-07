Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει τεράστιες ευθύνες», τονίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας το νέο αιματηρό περιστατικό στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο κρατουμένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η νέα αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, που οδήγησε στον θάνατο δύο κρατουμένων, αποτελεί το προβλέψιμο αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που οδηγούν στην εγκατάλειψη, την καταστολή και την απανθρωποποίηση του σωφρονιστικού συστήματος.

Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν εδώ και χρόνια σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά που δεν πληρούν ούτε στοιχειώδεις όρους αξιοπρέπειας και ασφάλειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η βία και οι συγκρούσεις αποτελούν καθημερινή συνέπεια μιας «σωφρονιστικής» πολιτικής που αντιμετωπίζει τους κρατούμενους ως ανθρώπους χωρίς δικαιώματα, ως αόρατους ανθρώπους.

Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, ο αριθμός των κρατουμένων έχει αυξηθεί κατά περίπου 3.000, υπερβαίνοντας τα όρια χωρητικότητας των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Στις 4 Μαΐου 2026 κρατούνταν 13.524 άνθρωποι σε φυλακές συνολικής χωρητικότητας 10.763 ατόμων, με την υπέρβαση να οφείλεται κυρίως σε καταδίκες φυλάκισης για πλημμεληματικές πράξεις.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει τεράστιες ευθύνες. Αντί να επενδύσει σε πολιτικές αποσυμφόρησης, κοινωνικής επανένταξης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, επιλέγει διαρκώς την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου, την επικοινωνιακή επίδειξη «νόμου και τάξης» και την ενίσχυση ενός τιμωρητικού μοντέλου που βαθαίνει τα αδιέξοδα. Η λογική της μηδενικής ανοχής και της πειθαρχικής καταστολής όχι μόνο αποτυγχάνει να επιλύσει τα προβλήματα, αλλά παράγει νέους κύκλους βίας και απόγνωσης.

Για τη Νέα Αριστερά, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων είναι ζήτημα δημοκρατίας και πολιτισμού. Οι φυλακές δεν μπορούν να είναι χώροι τιμωρίας, εγκατάλειψης, εκδίκησης και θανάτου.

Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως παράπλευρη απώλεια μιας αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχει πολιτική ευθύνη για τους νεκρούς στις φυλακές και η κοινωνία δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνηθίσει τη βαρβαρότητα».