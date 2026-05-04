newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έντεκα συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτα Σερρών
Ελλάδα 04 Μαΐου 2026, 09:48

Έντεκα συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή κρατουμένων με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτα Σερρών

Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα κρατουμένων των φυλακών Νιγρίτας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Spotlight

Σε έντεκα συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου, στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών. 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, εκ των βασικών «πρωταγωνιστών» της αιματηρής συμπλοκής, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Αστυνομία. Οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο ίδιο επεισόδιο. 

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.  

Ποια ήταν η αφορμή 

Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα ατόμων. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων και την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η θανατηφόρα κατάληξη. 

Για το ίδιο συμβάν διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα ως προς τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κρατούμενοι απέκτησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και έσπασαν τα λουκέτα των κελιών. 

Όλα συνέβησαν γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν κατά τη διάρκεια προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά, τέσσερις έγκλειστοί από το κελί 9 βγήκαν απ’ αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8. Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα στους κρατούμενους τού κελιού 6. 

Από τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος Αλγερινός κι ένας 43χρονος Ιρακινός. Ένας εκ των νεκρών κρατούμενων υπέκυψε εντός του κελιού, ενώ ο δεύτερος κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Χοληστερίνη και διατροφή: Αποκωδικοποιώντας τη σχέση τους προστατεύουμε την καρδιά μας

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Χωριό-μανιφέστο 04.05.26

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών

Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies