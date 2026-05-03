Σέρρες: Πώς έγινε η συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Νιγρίτας – Ξεκινά πειθαρχική έρευνα

Σε προσωπικές διαφορές φαίνεται πως οφείλεται η συμπλοκή που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα θύματα είναι ένας Ιρακινός και ένας Παλαιστίνιος, που βρίσκονταν σε κελί των φυλακών όταν δέχθηκαν επίθεση από άλλους κρατούμενους.

Πώς έγινε η επίθεση

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τις φυλακές Νιγρίτας, η συμπλοκή έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη διάρκεια προαυλισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους και έσπασαν τα λουκέτα δύο άλλων κελιών, απελευθερώνοντας κι άλλους κρατουμένους.

Ακολούθως, όλοι μαζί κινήθηκαν συντονισμένα προς ένα τρίτο κελί, όπου επιτέθηκαν στους συγκρατουμένους τους, με τη χρήση αυτοσχέδιων αιχμηρών αντικειμένων.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα

Για το συμβάν, όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.