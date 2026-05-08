Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Ευρώπη: Σκέψεις να ανοίξουν οι κάνουλες των αποθεμάτων καυσίμων – Το πλάνο της ΕΕ και ο κομβικός Ιούνιος
Οικονομία 08 Μαΐου 2026, 07:00

Ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη. Γιατί ο Ιούνιος θεωρείται κομβικός μήνας. Το πλάνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στράτος Ιωακείμ
Η Ευρώπη σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ δεν αφήνει αμέτοχη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας καλεί να «δέσουμε τις ζώνες ασφαλείας» καθώς οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης απειλούν να καταστρέψουν την εύθραυστη εκεχειρία.

Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά

Εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, πρώτα το Ιράν και στη συνέχεια οι ΗΠΑ μπλοκάρουν την είσοδο στον Περσικό Κόλπο, ο οποίος αποτελεί τη διαδρομή για τουλάχιστον το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης.

«Η κατάσταση ενδεχομένως θα επιδεινωθεί σημαντικά»

Καθώς η κρίση παρατείνεται και η προοπτική περαιτέρω ελλείψεων στην προσφορά αυξάνεται, η Ευρώπη που εξαρτάται από τις εισαγωγές, προετοιμάζεται για περαιτέρω διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Πρέπει πραγματικά να δέσουμε τις ζώνες ασφαλείας μας και να λάβουμε υπόψη την πιθανότητα ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και ενδεχομένως θα επιδεινωθεί σημαντικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη (05/05) ο Βόπκε Χούκστρα, επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για την πολιτική για το κλίμα και τη φορολογία.

«Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική»

Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, από την πλευρά του, έθεσε το ενδεχόμενο «ανακατανομής» στα καύσιμα αεροσκαφών καθώς περιφερειακές ελλείψεις φαίνεται να πλησιάζουν.

«Ελπίζουμε να μην συμβεί, αλλά η ελπίδα δεν αποτελεί στρατηγική», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μιλώντας για την κατάσταση που διαμορφώνεται, τόνισε ότι «η παραγωγή φυσικού αερίου, λόγω των καταστροφών που έχουν προκληθεί στις υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, είναι τόσο σοβαρά επηρεασμένη που η αποκατάσταση θα πάρει πιθανότατα χρόνια. Το πετρέλαιο πιθανότατα θα επανέλθει πιο γρήγορα όσον αφορά την παραγωγή, αλλά και πάλι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση».

Αναφορικά με την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ, ο Επίτροπος τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη κι όταν συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η κατάσταση παραμένει αρκετά σοβαρή».

Ο κρίσιμος Ιούνιος

Η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών ήδη από τον Ιούνιο, εάν οι «μπλοκαρισμένες» προμήθειες από τη Μέση Ανατολή δεν αντικατασταθούν πλήρως, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ).  

Ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ομαλοποιηθεί η διέλευση των πλοίων από το Στενό, αναλυτές εκτιμούν πως θα χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να επανεκκινήσουν οι αποστολές πετρελαίου και να φτάσουν στα διυλιστήρια ανά τον κόσμο.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες αναπόφευκτα θα συνεχίσουν να αντλούν ποσότητες από τα αποθέματά τους για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής Equinor, Άντερς Όπενταλ, δήλωσε την Τετάρτη (06/05) ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες ώστε η αγορά να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, ακόμη και σε περίπτωση ειρήνης στη Μέση Ανατολή. 

Αναλυτές της Deutsche Bank σημειώνουν ότι οι επιθέσεις «θέτουν υπό αμφισβήτηση την κατάσταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν».

Η Τεχεράνη δεν έχει δείξει καμία πρόθεση να παραιτηθεί από τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι η «νέα ισορροπία» στο Στενό «βρίσκεται σε διαδικασία σταθεροποίησης».

Μνήμες 1970 στην Ευρώπη

Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο έχει φέρει στο προσκήνιο το φάσμα μιας παρατεταμένης οικονομικής επιβράδυνσης σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους διαβίωσης – ένας συνδυασμός που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «στασιμοπληθωρισμό» θυμίζοντας τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970.

«Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες που έχω δει δεν είναι ενθαρρυντικά», είπε ο Χούκστρα ενώ ο Ντομπρόβσκις, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την οικονομία, είχε εκφράσει παρόμοια απαισιόδοξη άποψη.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή μια επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού», ανέφερε δίνοντας «πόντους» σε με μια δύσκολη εξίσωση που έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει η ΕΕ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

Δημήτρης Τερζής
«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

