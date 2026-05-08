Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Ο κύκλος των υπερπλουσίων στην Ευρώπη μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς.

Ο αριθμός των ατόμων με περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων (25,7 εκατομμύρια ευρώ) — γνωστών ως άτομα εξαιρετικά υψηλής καθαρής θέσης ή UHNWIs — αυξήθηκε κατά 26% στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι 37.428 νέα μέλη προστέθηκαν σε αυτήν την αποκλειστική ομάδα μεταξύ 2021 και 2026, σύμφωνα με την Έκθεση Πλούτου 2026 της Knight Frank.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν λοιπόν τους περισσότερους υπερπλούσιους;

Και πού αυξήθηκε ο αριθμός τους με τον ταχύτερο ρυθμό;

Περισσότερα από 710.000 άτομα παγκοσμίως διαθέτουν καθαρή περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων (25,7 εκατ. ευρώ).

Σχεδόν το ένα τέταρτο αυτών, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Euronews.

Ο πληθυσμός των ατόμων με εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία (UHNWI) στην ήπειρο αυξήθηκε από 146.525 το 2021 σε 183.953 το 2026, σύμφωνα με την Έκθεση Πλούτου 2026 της Knight Frank.

Η Γερμανία έχει τους περισσότερους υπερπλούσιους

Η Γερμανία προηγείται στην Ευρώπη με 38.215 UHNWI. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται δεύτερο με 27.876, ακολουθούμενο από τη Γαλλία με 21.528.

Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν ξεπερνά το όριο των 20.000.

Η Ελβετία έχει 17.692 και η Ιταλία 15.433.

Ο αριθμός μειώνεται απότομα μετά τις πέντε πρώτες θέσεις.

Η Ισπανία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, φιλοξενεί 9.186 υπερπλούσιους. Η Σουηδία αριθμεί 6.845 και η Ολλανδία 5.077.

Ακολουθούν η Δανία (4.657), η Τουρκία (4.208), η Αυστρία (4.188) και η Πολωνία (3.017).

Ο αριθμός πέφτει κάτω από τα 3.000 αλλού. Η Νορβηγία έχει 2.460, η Τσεχία 2.270, η Ιρλανδία 2.196, η Πορτογαλία 2.187 και η Φινλανδία 1.317. Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν κάτω από τα 1.000.

Η Γερμανία σημείωσε την υψηλότερη απόλυτη αύξηση μεταξύ 2021 και 2026, προσθέτοντας 9.273 νέα μέλη στον κύκλο των ατόμων με περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ελβετία (4.968), η Γαλλία (3.781) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3.005) κατέγραψαν επίσης σημαντικές αυξήσεις.

Οι νέες προσθήκες έφτασαν επίσης τους τέσσερις αριθμούς στην Ιταλία (2.886), την Ισπανία (2.708), την Τουρκία (2.034) και την Πολωνία (1.575).

Η Πολωνία, η Τουρκία και η Ρουμανία σημείωσαν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης

Οι απόλυτοι αριθμοί αποκαλύπτουν μόνο ένα μέρος της εικόνας. Σε ποσοστά, η εικόνα διαφέρει.

Ο πληθυσμός των υπερπλουσίων στην Πολωνία υπερδιπλασιάστηκε, σημειώνοντας αύξηση 109%. Η Τουρκία (94%) και η Ρουμανία (93%) πλησίασαν αυτό το επίπεδο.

Η Ελλάδα, η Τσεχία και η Πορτογαλία κατέγραψαν αύξηση τουλάχιστον 50% η καθεμία.

Οι UHNWIs αυξήθηκαν κατά 42% στην Ισπανία, 32% στη Γερμανία, 23% στην Ιταλία και 21% στη Γαλλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τη χαμηλότερη αύξηση μεταξύ των μεγάλων οικονομιών με 12%, ενώ η Σουηδία είχε τη χαμηλότερη αύξηση από όλες τις χώρες αυτής της ομάδας με 8%.

Ο ρυθμός αύξησης τείνει να είναι υψηλότερος όπου ο βασικός αριθμός των υπερπλουσίων είναι συγκριτικά μικρότερος.

«Η Ευρώπη επίσης ξεχωρίζει, με τη Σουηδία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα να καταγράφουν όλες ισχυρά κέρδη. Η εικόνα είναι αυτή ενός πλούτου που επεκτείνεται γεωγραφικά, ακόμη και καθώς συνεχίζει να συγκεντρώνεται σε μια χούφτα παγκόσμιων υπερδυνάμεων», ανέφερε η έκθεση.

Ο Λίαμ Μπέιλι, παγκόσμιος επικεφαλής έρευνας της Knight Frank, δήλωσε ότι ο κόσμος βιώνει μία από τις πιο σημαντικές μεταβολές στην παγκόσμια κατανομή του πλούτου στη σύγχρονη ιστορία.

Οι υπερπλούσιοι απλώνουν τη ζωή και τον πλούτο τους πέρα από τα σύνορα

«Οι ΗΠΑ παραμένουν η κυρίαρχη κινητήρια δύναμη, αλλά παρατηρούμε επίσης την αυξανόμενη δύναμη της Ινδίας και μιας ομάδας ταχέως ωριμαζουσών οικονομιών που διαμορφώνουν πλέον το παγκόσμιο τοπίο», ανέφερε.

Οι ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό υπερπλουσίων με μεγάλη διαφορά, με 387.422 UHNWIs.

Η έκθεση επισήμανε ότι η αύξηση των φόρων και οι αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις επιταχύνουν την παγκόσμια κινητικότητα του πλούτου.

«Οι UHNWIs οργανώνουν όλο και περισσότερο τη ζωή τους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, με τα family offices να διαχειρίζονται ενεργά τους φόρους, τον τρόπο ζωής και τον πολιτικό κίνδυνο», ανέφερε.

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται επίσης παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.