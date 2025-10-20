Νέοι, παγκόσμιοι και ψηφιακοί – Ποιοι υπερπλούσιοι κρατούν στα χέρια τους 60 τρισ. δολάρια και τι ψάχνουν

Οι υπερπλούσιοι του κόσμου δεν είναι πλέον μόνο γηραιοί βιομήχανοι ή χρηματοδότες της Wall Street. Είναι νεότεροι, παγκόσμιοι και όλο και πιο ψηφιακοί. Διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους πέρα από τις μετοχές, σε ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα, πολυτελή περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις με αντίκτυπο, ενώ επεκτείνουν την επιρροή τους στη φιλανθρωπία και την πολιτική. Καθώς σχεδόν 60 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρονται σε νεότερα χέρια, ένα πράγμα είναι σαφές: οι υπερπλούσιοι δεν περιορίζονται πλέον στην διατήρηση του πλούτου — τον επαναπροσδιορίζουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Altrata, οι υπερπλούσιοι σε παγκόσμιο επίπεδο έφτασαν τους 510.810 ανθρώπους με συνολική περιουσία 59,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα του 2025. Οι Millennials και η Gen Z μετατοπίζουν τις περιουσίες τους από τις μετοχές προς τα ακίνητα, την τέχνη και τις επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια. Μέχρι το 2040, οι γενιές από τη Gen X έως τη Gen Z θα αποτελούν το 80% των υπερπλουσίων του κόσμου.

Τι ψάχνουν οι υπερπλούσιοι

Σύμφωνα με την έκθεση World Ultra Wealth Report 2025 της Altrata, στα τέλη Ιουνίου, 510.810 άτομα με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία (UHNWI) — το καθένα με περιουσία άνω των 30 εκατομμυρίων δολαρίων — έλεγχαν συνολική περιουσία 59,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό είναι το διπλάσιο του συνολικού ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Τα χαρτοφυλάκιά τους, οι βιομηχανίες τους και ακόμη και η φιλανθρωπική τους δράση μεταβάλλονται ραγδαία, υπό την επίδραση της τεχνολογίας, της γεωπολιτικής και μιας μαζικής μεταβίβασης πλούτου από τη μία γενιά στην άλλη.

Ακόμη και εν μέσω χάους

Εν μέσω εμπορικών πολέμων, εκλογικών αναταραχών και μιας ασταθούς παγκόσμιας οικονομίας, οι υπερπλούσιοι συνεχίζουν να ευημερούν.

Ο συλλογικός πλούτος τους αυξήθηκε κατά 6,7% το πρώτο εξάμηνο του 2025, μετά από μια αύξηση 11,6% το 2024, αποτελώντας την τρίτη ισχυρότερη επέκταση της δεκαετίας.

Η Βόρεια Αμερική παραμένει ο κορυφαίος πλούτος κόμβος του κόσμου, με 208.090 άτομα UHNW συνολικής αξίας 24 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 41% του παγκόσμιου πλούτου UHNW.

Η Ασία ακολουθεί από κοντά με 129.100 εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους που κατέχουν 14,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ευρώπη φιλοξενεί 14,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και η Αφρική — που για πολύ καιρό ήταν ένας δευτερεύων παίκτης — είδε τον πληθυσμό των UHNW να αυξάνεται κατά 7,5%, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά και μια αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη.

Η «Μεγάλη Μεταβίβαση Πλούτου»

Μια τεράστια αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη, με μια γενεαλογική μεταβίβαση αξίας 60 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να λαμβάνει χώρα αυτή την στιγμή.

Μέχρι το 2040, η Gen Χ, οι Millennials και η Gen Ζ θα αποτελούν το 80% του παγκόσμιου υπερπλούσιου πληθυσμού, από 33% που είναι σήμερα.

Οι baby boomers — που σήμερα αποτελούν περίπου το 45% των υπερπλουσίων — χάνουν σταθερά έδαφος, καθώς πραγματοποιούνται μαζικές μεταβιβάσεις πλούτου μεταξύ των γενεών.

Η Altrata αναφέρει ότι η «Μεγάλη Μεταβίβαση Πλούτου» θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές, τη φιλανθρωπία και την κατανάλωση πολυτελών αγαθών για δεκαετίες.

Οι νεότερες γενιές αλλάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι περιουσίες.

Σύμφωνα με το Business Insider, η επόμενη γενιά των υπερπλουσίων είναι πολύ πιο πιθανό να αποκτήσει τον πλούτο της στον τομέα της τεχνολογίας, της ψυχαγωγίας ή της φιλοξενίας, ενώ οι παλαιότερες γενιές παραμένουν συγκεντρωμένες στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Οι αγορές των υπερπλουσίων του 2024 αντιπροσωπεύουν το 21% όλων των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Πώς επενδύουν οι υπερπλούσιοι

Για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο δεκαετιών, τα χαρτοφυλάκια των UHNW περιστρέφονταν γύρω από τη ρευστότητα και τον έλεγχο — και αυτό φαίνεται πως παραμένει μέχρι τα μέσα του 2025.

Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα μετρητά, τα μερίσματα και τα έσοδα, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 35-45% των συμμετοχών. Ένα άλλο 30% βρίσκεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε άμεσες ιδιωτικές συμμετοχές.

Ωστόσο, οι νεότερες γενιές αλλάζουν τα δεδομένα:

• Οι δημόσιες μετοχές αποτελούν περίπου το 25-30% του πλούτου των παλαιότερων γενεών, αλλά μόνο το 18% για τους εκατομμυριούχους της επόμενης γενιάς.

• Τα ακίνητα και τα πολυτελή περιουσιακά στοιχεία — συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης, αυτοκινήτων και συλλεκτικών αντικειμένων — αποτελούν πλέον το 12-24% των χαρτοφυλακίων των νεότερων γενεών, σε σύγκριση με μόλις 4-6% για τους παλαιότερους επενδυτές.

• Οι ιδιωτικές συμμετοχές συνεχίζουν να αυξάνονται, αντιπροσωπεύοντας πλέον το ένα τρίτο του τυπικού χαρτοφυλακίου.

• Το χρέος παραμένει σταθερά χαμηλό — κάτω από το 10% της καθαρής θέσης — σε όλες τις γενιές.

Αυτή η γενεαλογική μετατόπιση σηματοδοτεί μια στροφή προς τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία, τις επενδύσεις στον τρόπο ζωής και νέους τομείς όπως το επιχειρηματικό κεφάλαιο και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Οι γυναίκες αποτελούν το 17% της νεότερης ομάδας υπερπλουσίων

Τι κινεί τον πλούτο;

Τα στοιχεία της Altrata δείχνουν ότι ο τομέας της τεχνολογίας αντιπροσωπεύει το 9% του πλούτου της επόμενης γενιάς υπερπλουσίων, ενώ ο τομέας της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας — που τροφοδοτείται από την οικονομία των κοινωνικών μέσων — αντιπροσωπεύει το 15%.

Οι αυτοδημιούργητες περιουσίες εξακολουθούν να κυριαρχούν συνολικά, αλλά η κληρονομιά διαδραματίζει έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο: περίπου το 27% των ατόμων της επόμενης γενιάς UHNW συνδυάζουν πλέον κληρονομική και αυτοδημιούργητη περιουσία, σε σύγκριση με το 17% των baby boomers.

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν επίσης ένα αυξανόμενο μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου, αποτελώντας το 17% της νεότερης ομάδας υπερπλουσίων — μια μέτρια αλλά σταθερή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Τι αγοράζουν και τι προσφέρουν οι υπερπλούσιοι

Οι δαπάνες για είδη πολυτελείας μεταξύ των υπερπλουσίων έφτασαν τα 290 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 21% όλων των πωλήσεων ειδών πολυτελείας.

Δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος σε αυτοκίνητα, κοσμήματα, ιδιωτικά τζετ και έργα Τέχνης, αλλά οι νεότεροι δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα σε εμπειρίες όπως τα ταξίδια και τα γεύματα σε σχέση με τα καθαρά σύμβολα κοινωνικού κύρους.

Η φιλανθρωπία παραμένει ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό τους, ενώ η εκπαίδευση βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των φιλανθρωπικών σκοπών σε όλες τις γενιές, με περίπου το ήμισυ των UHNW δωρητών να συνεισφέρουν σε οργανισμούς που εστιάζουν στην εκπαίδευση.

Άλλοι δημοφιλείς σκοποί περιλαμβάνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη και το περιβάλλον, αν και οι δωρεές για το περιβάλλον εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις προσδοκίες.

Πηγή: ot.gr