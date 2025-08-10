newspaper
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Από το Ντουμπάι μέχρι το Παρίσι: Οι 20 κορυφαίες πόλεις όπου οι υπερπλούσιοι αγοράζουν δεύτερες κατοικίες
Διεθνής Οικονομία 10 Αυγούστου 2025 | 10:43

Από το Ντουμπάι μέχρι το Παρίσι: Οι 20 κορυφαίες πόλεις όπου οι υπερπλούσιοι αγοράζουν δεύτερες κατοικίες

Αν είχατε εκατομμύρια ή περισσότερα, σε ποια πόλη του κόσμου θα αγοράζατε μία δεύτερη ή τρίτη κατοικία

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Μακροζωία: Πρόσθεσε 6 χρόνια στη ζωή σου. Μάθε πώς!

Spotlight

Για έναν αυξανόμενο αριθμό των υπερ-πλουσίων του κόσμου, το ενδεχόμενο του να αγοράσουν μία ακόμα κατοικία σε κάποια άλλη πόλη, δεν συνδέεται απαραίτητα σε μέρη που από καιρό αποτελούν στέκι των εύπορων και τον εκατομμυριούχων, όπως το Μονακό και το Σαιν-Τροπέ.

Μια νέα έκθεση της εταιρείας Altrata, που ειδικεύεται στην ανάλυση πλούτου, κατάταξε τις 20 κορυφαίες πόλεις όπου άτομα με εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία (UHNW) — που ορίζονται ως άτομα με καθαρή περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων — αγοράζουν δεύτερες κατοικίες το 2025.

Ενώ τοποθεσίες όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη παραμένουν κυρίαρχες, αναδυόμενοι προορισμοί από τη Νάπολη της Φλόριντα έως το Ντουμπάι και τη Λισαβόνα κερδίζουν γρήγορα έδαφος.

Τα ευρήματα βασίζονται στις ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων Wealth-X και RelSci της Altrata, οι οποίες συνδυάζουν επαληθευμένα προφίλ, αρχεία ιδιοκτησίας κατοικιών και χαρτογράφηση των σχέσεων των πλουσίων σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Business Insider, η έκθεση καταγράφει μια στιγμιαία εικόνα των παγκόσμιων δεδομένων για ακίνητα UHNW τον Ιούλιο του 2025, εστιάζοντας ειδικά σε ιδιωτικές δεύτερες κατοικίες — κατοικίες που δεν είναι κύριες κατοικίες και δεν ανήκουν σε εταιρικές δομές.

Συνολικά, η Altrata εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 480.000 άτομα UHNW παγκοσμίως.

Όλο και περισσότερο, χρησιμοποιούν τα ακίνητα ως εργαλείο — έναν τρόπο να αποκτήσουν νομική βάση σε σημαντικές δικαιοδοσίες, να διαφοροποιήσουν τη φορολογική τους έκθεση και να εξασφαλίσουν κατοικίες που λειτουργούν ως επενδυτικά μέσα και σχέδια διαφυγής.

Οι 20 κορυφαίες πόλεις για δεύτερες κατοικίες το 2025

Η έκθεση κατάταξε τις πόλεις με βάση τον αριθμό των ατόμων UHNW που διαθέτουν δεύτερη κατοικία σε κάθε τοποθεσία, εξετάζοντας τόσο πόλεις των ΗΠΑ όσο και πόλεις στον υπόλοιπο κόσμο.

Σπίρι στο Miami
Πηγή: Cristi Cruz of EWM

Οι 10 κορυφαίες πόλεις των ΗΠΑ:

  1. Μαϊάμι — 13.211
  2. Νέα Υόρκη — 12.813
  3. Λος Άντζελες — 8.640
  4. Σαν Φρανσίσκο — 6.477
  5. Νάπολη, Φλόριντα — 4.213
  6. Βοστώνη — 3.167
  7. Σαν Χοσέ — 2.824
  8. Γκρίνουιτς, Κονέκτικατ — 2.732
  9. Ουάσιγκτον, DC — 2.699
  10. Σικάγο — 2.295

Νάπολη της Φλόριντα

Οι 10 κορυφαίες πόλεις εκτός των ΗΠΑ:

  1. Λονδίνο — 9.221
  2. Πεκίνο — 5.648
  3. Χονγκ Κονγκ — 4.939
  4. Σιγκαπούρη — 4.256
  5. Γενεύη — 1.745
  6. Μόναχο — 1.686
  7. Μιλάνο — 1.650
  8. Παρίσι — 1.643
  9. Ζυρίχη — 1.354
  10. Ντουμπάι — 1.288

Η δεύτερη κατοικία είναι κάτι περισσότερο από ένα εξοχικό

Για πολλούς αγοραστές , η δεύτερη κατοικία δεν είναι πλέον απλώς ένα εξοχικό. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο πολλαπλών χρήσεων που συνδυάζει τον τρόπο ζωής, την προστασία του πλούτου και τη γεωπολιτική ευελιξία.

«Τα ακίνητα σε σπάνιες ή όμορφες τοποθεσίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το χρυσό — με τη διαφορά ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, να τα απολαύσετε και να δημιουργήσετε αναμνήσεις», δήλωσε ο Jack Cotton, ιδρυτικό μέλος της REALM και έμπειρος μεσίτης της Sotheby’s International Realty.

Χονγκ Κονγκ

Ο Cotton πρόσθεσε ότι στον σημερινό ασταθή κόσμο, οι επιπλέον κατοικίες θεωρούνται όλο και περισσότερο μέρος μιας στρατηγικής.

«Όλο και περισσότεροι HNW θα θεωρούν τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατοικία ως ασφαλή αποθήκη αξίας», δήλωσε.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιοχές που προσφέρουν ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον — όπως η Φλόριντα και η Ελβετία — ή κίνητρα για την απόκτηση άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων, όπως η Golden Visa του Ντουμπάι.

Η Πορτογαλία έχει επίσης δει αυξημένη ζήτηση από πλούσιους αγοραστές, με πόλεις όπως η Λισαβόνα να γίνονται όλο και πιο ελκυστικές λόγω του ελκυστικού τρόπου ζωής και της σχετικής προσιτότητας.

Από το Άσπεν στο Αμπού Ντάμπι, μια αλλαγή στρατηγικής

Αρκετές πόλεις ξεχώρισαν στην έκθεση για το δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας δεύτερης κατοικίας.

Η Νάπολη της Φλόριντα έχει ένα εκπληκτικό ποσοστό 95% δεύτερων κατοικιών μεταξύ του πληθυσμού UHNW — σχεδόν όλα τα πολυτελή ακίνητα εκεί είναι ιδιοκτησία δεύτερης κατοικίας.

Το Άσπεν του Κολοράντο, γνωστό ως VIP προορισμός, έχει έναν βαθύπλουτο κάτοικο για κάθε 77 άτομα — μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις παγκοσμίως.

Έπαυλη «Bed Sky» στην Casa Canal Interiors από την Fendi Casa, Ντουμπάι

Εν τω μεταξύ, η Λισαβόνα — που κατατάσσεται 23η παγκοσμίως στην ιδιοκτησία δεύτερης κατοικίας από άτομα με πολύ υψηλό καθαρό εισόδημα — κερδίζει γρήγορα την προτίμηση των Αμερικανών αγοραστών λόγω της κοσμοπολίτικης κουλτούρας της, της σχετικής προσιτότητας και, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, του προγράμματος Golden Visa με εγγύηση ακινήτου.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έκλεισε επίσημα αυτή τη διαδρομή προς την απόκτηση άδειας διαμονής, προκειμένου να μειώσει την πίεση στην τοπική αγορά κατοικιών.

Η Γενεύη και η Ζυρίχη — που κατατάσσονται πέμπτη και ένατη παγκοσμίως μεταξύ των πόλεων εκτός των ΗΠΑ — ανεβαίνουν επίσης στην κατάταξη.

Προσφέρουν στους πλούσιους αγοραστές ένα συνδυασμό ιδιωτικότητας, ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας, καθώς και εγγύτητα σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης.

Το Λονδίνο παραμένει ο κορυφαίος προορισμός για δεύτερη κατοικία στην Ευρώπη

Παρά τους υψηλότερους φόρους και την αυστηρότερη νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο παραμένει η κορυφαία διεθνής πόλη για την ιδιοκτησία δεύτερης κατοικίας μεταξύ των υπερπλουσίων και κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως, πίσω μόνο από το Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 59% των ιδιοκτητών ακινήτων UHNW στο Λονδίνο είναι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας, ένα ποσοστό που μόνο το Μαϊάμι μπορεί να ανταγωνιστεί.

Παρά το μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο του Ηνωμένου Βασιλείου, η διαχρονική ελκυστικότητα του Λονδίνου έγκειται στη νομική αξιοπιστία, τη διεθνή συνδεσιμότητα, το πολιτιστικό κύρος και την ισχυρή υποδομή πλούτου.

Σπίτια στο Primrose Hill, Λονδίνο, Φωτογραφία: Shutterstock

Το Λονδίνο συνεχίζει να προσελκύει αγοραστές από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία και την Κίνα, χάρη στην ισχυρή νομική προστασία, την ανεπτυγμένη χρηματοοικονομική υποδομή, τα ελίτ σχολεία και το διαχρονικό πολιτιστικό κύρος.

Τι σημαίνει πολυτέλεια το 2025

Για τους σημερινούς υπερπλούσιους, η πολυτέλεια δεν ορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα ή τα μαρμάρινα φινιρίσματα, αλλά από την ελευθερία κίνησης, τον διαγενεακό σχεδιασμό του πλούτου και την ασφάλεια θεσμικού επιπέδου.

«Η πελατεία μας αντικατοπτρίζει όλο και περισσότερο μια παγκοσμίως συνδεδεμένη ελίτ — άτομα και οικογένειες που ζουν σε πολλές χώρες, διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σε διεθνές επίπεδο και μετακινούνται απρόσκοπτα μεταξύ των ηπείρων», δήλωσε ο Marco Tirelli, ιδρυτής της Tirelli & Partners, μιας εταιρείας συμβούλων πολυτελών ακινήτων στην Ιταλία.

«Η ικανότητα να λειτουργείς σε διαφορετικές ζώνες ώρας, γλώσσες και νομικά πλαίσια δεν είναι πλέον προαιρετική — είναι ο κανόνας», πρόσθεσε.

Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ
Πόλεμος γενεών 08.08.25

Η Gen X ηττήθηκε: Οι boomers διαλέγουν millennials για θέσεις CEO – Επειδή έχουν αποδεχθεί την ΑΙ

Η Gen X φαίνεται ότι χάνει το παιχνίδι όσον αφορά την κατάληψη θέσεων CEO στις μεγάλες εταιρείες. Οι boomers προτιμούν για διαδόχους τους millennials, που δεν φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Ριζικές αλλαγές 08.08.25

Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures στον χρυσό - Η απόφαση- ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 10.08.25

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα - Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς

Σύνταξη
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
