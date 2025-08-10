Από το Ντουμπάι μέχρι το Παρίσι: Οι 20 κορυφαίες πόλεις όπου οι υπερπλούσιοι αγοράζουν δεύτερες κατοικίες

Για έναν αυξανόμενο αριθμό των υπερ-πλουσίων του κόσμου, το ενδεχόμενο του να αγοράσουν μία ακόμα κατοικία σε κάποια άλλη πόλη, δεν συνδέεται απαραίτητα σε μέρη που από καιρό αποτελούν στέκι των εύπορων και τον εκατομμυριούχων, όπως το Μονακό και το Σαιν-Τροπέ.

Μια νέα έκθεση της εταιρείας Altrata, που ειδικεύεται στην ανάλυση πλούτου, κατάταξε τις 20 κορυφαίες πόλεις όπου άτομα με εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία (UHNW) — που ορίζονται ως άτομα με καθαρή περιουσία τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων — αγοράζουν δεύτερες κατοικίες το 2025.

Ενώ τοποθεσίες όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη παραμένουν κυρίαρχες, αναδυόμενοι προορισμοί από τη Νάπολη της Φλόριντα έως το Ντουμπάι και τη Λισαβόνα κερδίζουν γρήγορα έδαφος.

Τα ευρήματα βασίζονται στις ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων Wealth-X και RelSci της Altrata, οι οποίες συνδυάζουν επαληθευμένα προφίλ, αρχεία ιδιοκτησίας κατοικιών και χαρτογράφηση των σχέσεων των πλουσίων σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το Business Insider, η έκθεση καταγράφει μια στιγμιαία εικόνα των παγκόσμιων δεδομένων για ακίνητα UHNW τον Ιούλιο του 2025, εστιάζοντας ειδικά σε ιδιωτικές δεύτερες κατοικίες — κατοικίες που δεν είναι κύριες κατοικίες και δεν ανήκουν σε εταιρικές δομές.

Συνολικά, η Altrata εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 480.000 άτομα UHNW παγκοσμίως.

Όλο και περισσότερο, χρησιμοποιούν τα ακίνητα ως εργαλείο — έναν τρόπο να αποκτήσουν νομική βάση σε σημαντικές δικαιοδοσίες, να διαφοροποιήσουν τη φορολογική τους έκθεση και να εξασφαλίσουν κατοικίες που λειτουργούν ως επενδυτικά μέσα και σχέδια διαφυγής.

Οι 20 κορυφαίες πόλεις για δεύτερες κατοικίες το 2025

Η έκθεση κατάταξε τις πόλεις με βάση τον αριθμό των ατόμων UHNW που διαθέτουν δεύτερη κατοικία σε κάθε τοποθεσία, εξετάζοντας τόσο πόλεις των ΗΠΑ όσο και πόλεις στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι 10 κορυφαίες πόλεις των ΗΠΑ:

Μαϊάμι — 13.211 Νέα Υόρκη — 12.813 Λος Άντζελες — 8.640 Σαν Φρανσίσκο — 6.477 Νάπολη, Φλόριντα — 4.213 Βοστώνη — 3.167 Σαν Χοσέ — 2.824 Γκρίνουιτς, Κονέκτικατ — 2.732 Ουάσιγκτον, DC — 2.699 Σικάγο — 2.295

Οι 10 κορυφαίες πόλεις εκτός των ΗΠΑ:

Λονδίνο — 9.221 Πεκίνο — 5.648 Χονγκ Κονγκ — 4.939 Σιγκαπούρη — 4.256 Γενεύη — 1.745 Μόναχο — 1.686 Μιλάνο — 1.650 Παρίσι — 1.643 Ζυρίχη — 1.354 Ντουμπάι — 1.288

Η δεύτερη κατοικία είναι κάτι περισσότερο από ένα εξοχικό

Για πολλούς αγοραστές , η δεύτερη κατοικία δεν είναι πλέον απλώς ένα εξοχικό. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο πολλαπλών χρήσεων που συνδυάζει τον τρόπο ζωής, την προστασία του πλούτου και τη γεωπολιτική ευελιξία.

«Τα ακίνητα σε σπάνιες ή όμορφες τοποθεσίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με το χρυσό — με τη διαφορά ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, να τα απολαύσετε και να δημιουργήσετε αναμνήσεις», δήλωσε ο Jack Cotton, ιδρυτικό μέλος της REALM και έμπειρος μεσίτης της Sotheby’s International Realty.

Ο Cotton πρόσθεσε ότι στον σημερινό ασταθή κόσμο, οι επιπλέον κατοικίες θεωρούνται όλο και περισσότερο μέρος μιας στρατηγικής.

«Όλο και περισσότεροι HNW θα θεωρούν τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κατοικία ως ασφαλή αποθήκη αξίας», δήλωσε.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιοχές που προσφέρουν ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον — όπως η Φλόριντα και η Ελβετία — ή κίνητρα για την απόκτηση άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων, όπως η Golden Visa του Ντουμπάι.

Η Πορτογαλία έχει επίσης δει αυξημένη ζήτηση από πλούσιους αγοραστές, με πόλεις όπως η Λισαβόνα να γίνονται όλο και πιο ελκυστικές λόγω του ελκυστικού τρόπου ζωής και της σχετικής προσιτότητας.

Από το Άσπεν στο Αμπού Ντάμπι, μια αλλαγή στρατηγικής

Αρκετές πόλεις ξεχώρισαν στην έκθεση για το δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας δεύτερης κατοικίας.

Η Νάπολη της Φλόριντα έχει ένα εκπληκτικό ποσοστό 95% δεύτερων κατοικιών μεταξύ του πληθυσμού UHNW — σχεδόν όλα τα πολυτελή ακίνητα εκεί είναι ιδιοκτησία δεύτερης κατοικίας.

Το Άσπεν του Κολοράντο, γνωστό ως VIP προορισμός, έχει έναν βαθύπλουτο κάτοικο για κάθε 77 άτομα — μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις παγκοσμίως.

Εν τω μεταξύ, η Λισαβόνα — που κατατάσσεται 23η παγκοσμίως στην ιδιοκτησία δεύτερης κατοικίας από άτομα με πολύ υψηλό καθαρό εισόδημα — κερδίζει γρήγορα την προτίμηση των Αμερικανών αγοραστών λόγω της κοσμοπολίτικης κουλτούρας της, της σχετικής προσιτότητας και, μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, του προγράμματος Golden Visa με εγγύηση ακινήτου.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έκλεισε επίσημα αυτή τη διαδρομή προς την απόκτηση άδειας διαμονής, προκειμένου να μειώσει την πίεση στην τοπική αγορά κατοικιών.

Η Γενεύη και η Ζυρίχη — που κατατάσσονται πέμπτη και ένατη παγκοσμίως μεταξύ των πόλεων εκτός των ΗΠΑ — ανεβαίνουν επίσης στην κατάταξη.

Προσφέρουν στους πλούσιους αγοραστές ένα συνδυασμό ιδιωτικότητας, ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας, καθώς και εγγύτητα σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης.

Το Λονδίνο παραμένει ο κορυφαίος προορισμός για δεύτερη κατοικία στην Ευρώπη

Παρά τους υψηλότερους φόρους και την αυστηρότερη νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Λονδίνο παραμένει η κορυφαία διεθνής πόλη για την ιδιοκτησία δεύτερης κατοικίας μεταξύ των υπερπλουσίων και κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως, πίσω μόνο από το Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 59% των ιδιοκτητών ακινήτων UHNW στο Λονδίνο είναι ιδιοκτήτες δεύτερης κατοικίας, ένα ποσοστό που μόνο το Μαϊάμι μπορεί να ανταγωνιστεί.

Παρά το μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο του Ηνωμένου Βασιλείου, η διαχρονική ελκυστικότητα του Λονδίνου έγκειται στη νομική αξιοπιστία, τη διεθνή συνδεσιμότητα, το πολιτιστικό κύρος και την ισχυρή υποδομή πλούτου.

Το Λονδίνο συνεχίζει να προσελκύει αγοραστές από τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία και την Κίνα, χάρη στην ισχυρή νομική προστασία, την ανεπτυγμένη χρηματοοικονομική υποδομή, τα ελίτ σχολεία και το διαχρονικό πολιτιστικό κύρος.

Τι σημαίνει πολυτέλεια το 2025

Για τους σημερινούς υπερπλούσιους, η πολυτέλεια δεν ορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα ή τα μαρμάρινα φινιρίσματα, αλλά από την ελευθερία κίνησης, τον διαγενεακό σχεδιασμό του πλούτου και την ασφάλεια θεσμικού επιπέδου.

«Η πελατεία μας αντικατοπτρίζει όλο και περισσότερο μια παγκοσμίως συνδεδεμένη ελίτ — άτομα και οικογένειες που ζουν σε πολλές χώρες, διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία σε διεθνές επίπεδο και μετακινούνται απρόσκοπτα μεταξύ των ηπείρων», δήλωσε ο Marco Tirelli, ιδρυτής της Tirelli & Partners, μιας εταιρείας συμβούλων πολυτελών ακινήτων στην Ιταλία.

«Η ικανότητα να λειτουργείς σε διαφορετικές ζώνες ώρας, γλώσσες και νομικά πλαίσια δεν είναι πλέον προαιρετική — είναι ο κανόνας», πρόσθεσε.