Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Στο τέλος του 2024, 123,2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να μεταναστεύσουν λόγω κινδύνων για την ασφάλεια και τη ζωή τους. Το 2025 αναμένεται να είναι ρεκόρ μετανάστευσης πλουσίων καθώς «κινδύνευαν» τα… πλούτη τους.

Περίπου 142.000 εκατομμυριούχοι αναμένεται να μετακινηθούν παγκοσμίως το 2025 όχι τόσο για ασφάλεια -όπως συμβαίνει με τόσους δύσμοιρους που πνίγονται στη Μεσόγειο-, αλλά λόγω φορολογίας και τρόπου ζωής, σύμφωνα με την έκθεση Henley Private Wealth Migration Report.

Τα προσωρινά καθαρά στοιχεία εισροών βασίζονται σε δεδομένα και εκτιμήσεις ειδικών που συγκεντρώθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, ενώ τα τελικά μεγέθη θα δημοσιευτούν το επόμενο έτος, όταν θα υπάρχουν πλήρη ετήσια στοιχεία.

Η έκθεση που δημοσιεύεται από το Business Insider αποκαλύπτει τις κορυφαίες χώρες-προορισμούς για άτομα με υψηλό καθαρό εισόδημα (HNWIs) και τα τεράστια ποσά επενδυτικού πλούτου που μεταφέρουν μαζί τους.

Η Ελλάδα μαζί με την Πορτογαλία είναι ανάμεσα στις χώρες-προορισμούς που επιλέγονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ελκυστικότητα του τρόπου ζωής, τα φορολογικά προνόμια και τα επιτυχημένα προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης (visa). «Στην Πορτογαλία, η Λισαβόνα και το Αλγκάρβε είναι εξαιρετικά δημοφιλή», δήλωσε ο Βόλεκ επικεφαλής ιδιωτών πελατών στην Henley & Partners, ενώ «στην Ελλάδα, η Ριβιέρα Αθηνών και τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην κορυφή».

Τα ΗΑΕ βρίσκονται στην κορυφή, με προβλεπόμενη καθαρή εισροή 9.800 εκατομμυριούχων, ακολουθούμενα από τις ΗΠΑ με 7.500 και την Ιταλία με 3.600.

Ειδικότερα, οι 10 χώρες με τις περισσότερες καθαρές εισροές εκατομμυριούχων το 2025 είναι: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), ΗΠΑ, Ιταλία, Ελβετία, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Πορτογαλία, Ελλάδα, Καναδάς και Αυστραλία.

«Το 2025 είναι κομβική χρονιά», δήλωσε ο Ντομινίκ Βόλεκ. «Προβλέπεται ένα ρεκόρ 142.000 εκατομμυριούχων να μετεγκατασταθούν διεθνώς, και για πρώτη φορά στη δεκαετία παρακολούθησης, μια ευρωπαϊκή χώρα -το Ηνωμένο Βασίλειο- ηγείται παγκοσμίως στις εκροές εκατομμυριούχων. Αυτό αντανακλά την αυξανόμενη πεποίθηση μεταξύ των πλουσίων ότι περισσότερες ευκαιρίες, ελευθερία και σταθερότητα βρίσκονται αλλού».

Οι αγαπημένες νέες πατρίδες

Οι χώρες αυτές αναμένεται να υποδεχθούν τους περισσότερους πλουσίους το 2025 — μια τάση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις αγορές ακινήτων, την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις οικονομίες τους. Καθεμία προσφέρει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φορολογικών κινήτρων, κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ποιοτικού τρόπου ζωής και προγραμμάτων χορήγησης διαμονής μέσω επένδυσης.

ΗΑΕ: «Έχει εξελιχθεί από περιφερειακό κόμβο σε παγκόσμιο κέντρο πλούτου μέσω εκτεταμένης πολιτικής καινοτομίας», σημειώνει ο Βόλεκ. Ο συνδυασμός μηδενικού φόρου εισοδήματος, παγκοσμίου κλάσης υποδομών, πολιτικής σταθερότητας και σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου, μαζί με το πρόγραμμα Golden Visa του 2019 (βελτιωμένο το 2022), δημιουργεί ένα ισχυρό κίνητρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πενταετείς και δεκαετείς άδειες διαμονής συνδεδεμένες με επενδύσεις σε ακίνητα ή επιχειρήσεις.

ΗΠΑ: Παρά τους οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους, εξακολουθούν να προσελκύουν ρεκόρ HNWIs, κυρίως από Ασία, Λατινική Αμερική και Αγγλία. Η Φλόριντα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ η Silicon Valley παραμένει παγκόσμιος ηγέτης για πλούσιους τεχνοεπιχειρηματίες.

Ιταλία: Κερδίζει έδαφος προσελκύοντας κυρίως πλούσιους από Γαλλία, Αγγλία και Ελβετία. Διαθέτει συγκριτικά χαμηλότερους φόρους κληρονομιάς (4%) σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (άνω του 30% σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία).

Ελβετία: Παραμένει κλασικός προορισμός για τους υπερ-πλούσιους, με εισροές κυρίως από Αγγλία και Σκανδιναβία. Οι πόλεις Ζουγκ, Γενεύη και Λουγκάνο είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, ενώ η Ζυρίχη δείχνει να χάνει έδαφος.

Σαουδική Αραβία: Η έκπληξη της χρονιάς, με αυξημένες εισροές από Αγγλία, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα από Σαουδάραβες που επιστρέφουν από την Αγγλία.

Σιγκαπούρη: Καταγράφει μικρότερη εισροή, καθώς πλούσιοι επαγγελματίες προτιμούν νέα οικονομικά κέντρα, κυρίως τα ΗΑΕ. Η ανάπτυξη οικογενειακών γραφείων έχει επιβραδυνθεί.

Καναδάς & Αυστραλία: Παραμένουν στην πρώτη δεκάδα αλλά με ιστορικά χαμηλές εισροές, δείχνοντας σημάδια κορεσμού.

Φυγή από τη Βόρεια Ευρώπη

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να καταγράφουν μεγάλες απώλειες πλούτου, με πρωταγωνιστές την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία βλέπουν επίσης σημαντικές εκροές, κάτι που αποτελεί ανησυχητικό σημάδι για την Ευρώπη.

Η Αγγλία αναμένεται να χάσει καθαρά 16.500 εκατομμυριούχους ακολουθούμενο από την Κίνα (7.800) και την Ινδία (3.500).

Οι εκατομμυριούχοι συχνά είναι οι πρώτοι που μετακινούνται όταν οι συνθήκες χειροτερεύουν, αποτελώντας έτσι πρόδρομο δείκτη μελλοντικών οικονομικών κινδύνων.

Τι προσφέρουν οι πλούσιοι

Όπως αναφέρει το Business Insider, οι εκατομμυριούχοι δεν φέρνουν μόνο πλούτο, αλλά τον δημιουργούν. Πολλοί είναι επιχειρηματίες ή επενδυτές που διοχετεύουν κεφάλαια στις τοπικές αγορές, αγοράζουν ακίνητα και χρηματοδοτούν νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη New World Wealth, περίπου το 15% των μεταναστευόντων εκατομμυριούχων είναι ιδρυτές εταιρειών, ποσοστό που ξεπερνά το 60% στους εκατομμυριούχους άνω των 100 εκατ. δολαρίων και στους δισεκατομμυριούχους.

Οι χώρες που αναπτύσσονται ταχύτερα σε επίπεδο πλούτου την τελευταία δεκαετία είναι, ως επί το πλείστον, εκείνες που διαθέτουν προγράμματα μετανάστευσης επενδυτών και έχουν επωφεληθεί σημαντικά από εισροές πλούτου.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το αμερικανικό δημοσίευμα, η μακροπρόθεσμη επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις βίζες, αλλά είναι είναι ο συνδυασμός ευνοϊκής φορολογίας, πολιτικής σταθερότητας, ισχυρών θεσμών και υψηλής ποιότητας ζωής που επιτρέπει στις χώρες να προσελκύσουν και να διατηρήσουν παγκόσμιο πλούτο.

Η «μεγάλη μετανάστευση πλούτου» αναμένεται να επιταχυνθεί, τονίζει ο Βόλεκ. «Η πορεία της θα καθοριστεί από το πόσο αποτελεσματικά τα κράτη θα διαχειριστούν το πολύπλοκο μίγμα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων που καθοδηγούν αυτές τις αποφάσεις, με τη μετανάστευση μέσω επενδύσεων να αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής ανταγωνισμού για την προσέλκυση και διατήρηση του παγκόσμιου πλούτου».