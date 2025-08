Υπάρχει ένα μαγευτικό ιταλικό νησί που προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος διασημοτήτων αντί για άλλα μέρη όπως το Σαιν-Τροπέ και το Μονακό. Η Σαρδηνία έχει γίνει ο must προορισμός που προτιμούν για να περάσουν μέρος των διακοπών τους διασημότητες και υπερπλούσιοι.

Με εντυπωσιακές παραλίες, κρυστάλλινα νερά και πλούσια ιστορία, δεν είναι περίεργο που το μεσογειακό νησί προσελκύει ανθρώπους να το επισκεφτούν.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο δισεκατομμυριούχος της Amazon Τζεφ Μπέζος και η νυν σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ απολάμβαναν τον ήλιο στη Σαρδηνία, μετά από ένα ταξίδι με το σούπερ γιοτ του δισεκατομμυριούχου. Τους συνόδευαν ο διάσημος ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η φίλη του Βιτόρια Σερέτι, καθώς και η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ.

Η Σαρδηνία είναι επίσης ο τόπος όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά το ζευγάρι Τομ Μπρέιντι και Ιρίνα Σάικ, στον πολυτελή γάμο του δισεκατομμυριούχου Joe Nahmad τον Μάιο του 2023, ο οποίος κόστισε 13 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τομ και η Ιρίνα διασκέδασαν μαζί με διάσημους όπως οι τενίστριες Σερένα και Βένους Ουίλιαμς, ο σχεδιαστής Τόμι Χίλφιγκερ και ο ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η κόρη του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Άσλεϊ Μπάιντεν, καθώς και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Η σταρ της ταινίας Pitch Perfect, Rebel Wilson και Ramona Agruma επίσης παντρεύτηκαν στη Σαρδηνία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε μια τελετή, περιτριγυρισμένες από τους πιο κοντινούς και αγαπημένους τους ανθρώπους.

Όσον αφορά άλλες σταρ που επισκέφτηκαν το νησί, η Πάρις Χίλτον έκανε ένα πολυτελές ταξίδι με γιοτ στη Σαρδηνία με τα παιδιά της τον Ιούνιο. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Τζένιφερ Λόπεζ θα επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι και αυτή στη Σαρδηνία. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια θα εμφανιστεί στο ετήσιο Gala του ξενοδοχείου Cala di Volpe τον Αύγουστο.

Το Gala Night είναι το αποκορύφωμα της σεζόν, με την Μαράια Κάρεϊ να είναι η headliner πέρυσι και τους Imagine Dragons την προηγούμενη χρονιά.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο Pontili e Gavitelli και την Costa Smeralda.

Εκεί γυρίστηκε και η ταινία του Τζέιμς Μποντ, «Η Κατάσκοπος που με αγάπησε» (The Spy Who Loved Me, 1977), όπου ο Μποντ (Sir Roger Moore) και η σοβιετική πράκτορας Triple-X Anya Amasova (Barbara Bach) εμφανίζονται να περπατούν μέσα στο ξενοδοχείο.

Άλλοι διάσημοι επισκέπτες που έχουν συχνά επισκεφθεί το ξενοδοχείο είναι η Beyonce, η Katy Perry, ο Orlando Bloom αλλά και ο Justin Bieber. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα επισκέφθηκε επίσης το Cala di Volpe και, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι ήταν το αγαπημένο της ξενοδοχείο.

Η πριγκίπισσα έμεινε στη mega σουίτα, η οποία κοστίζει τώρα 40.000 δολάρια (30.000 λίρες) τη βραδιά, με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ κατά τη διάρκεια των τελευταίων διακοπών τους το 1997.