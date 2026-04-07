07.04.2026 | 13:29
Μετέωρα: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση
Μετά το Ντουμπάι… πού; – Ποια ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να γίνει η νέα πατρίδα των υπερπλούσιων;
Διεθνής Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 11:35

Μετά το Ντουμπάι… πού; – Ποια ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να γίνει η νέα πατρίδα των υπερπλούσιων;

Καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται ιρανικά πυρά, η φήμη του Ντουμπάι ως καταφύγιο για την παγκόσμια ελίτ διαβρώνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μόλις πριν από ένα μήνα, το Ντουμπάι ήταν ο προφανής προορισμός για τους υπερπλούσιους που αναζητούσαν ένα νέο σπίτι.

Λίγες πόλεις σας επιτρέπουν να κερδίζετε τεράστια ποσά αφορολόγητα και να τα ξοδεύετε σε πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα.

Καθώς όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται ιρανικά πυρά, η φήμη του Ντουμπάι -εν μέρει δημιουργημένη από μετανάστες – influencers- ως καταφύγιο για την παγκόσμια ελίτ διαβρώνεται.

Οι υπερπλούσιοι υπήκοοι αναζητούν τώρα έναν δρόμο επιστροφής στην Ευρώπη, και το Μιλάνο, το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, σκαρφαλώνει στην κορυφή της λίστας.

Μιλάνο όπως Ντουμπάι

«Η Ιταλία έχει τα καλύτερα οφέλη: έναν ενιαίο φόρο και καλή ποιότητα ζωής», λέει στον Guardian ο Armand Arton, σύμβουλος που βοηθά οικογένειες πολυεκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων να μετεγκατασταθούν μέσω προγραμμάτων επενδυτικής υπηκοότητας.

«Οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα ΗΑΕ μπορούν εύκολα να φανταστούν τον εαυτό τους να ζει στη Ρώμη ή το Μιλάνο ως διεθνή, μητροπολιτικά κέντρα».

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί το Μιλάνο, το οποίο ήδη φιλοξενεί μερικούς από τους πλουσιότερους τραπεζίτες, δικηγόρους και επενδυτές στην Ευρώπη, έχει γίνει τόσο δημοφιλής επιλογή. Σύμφωνα με το καθεστώς της ενιαίας φορολογίας της Ιταλίας, οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να πληρώνουν 300.000 ευρώ ετησίως για όλα τα εισοδήματα από το εξωτερικό – μικρά ψιλά για τους πλουσιότερους του κόσμου.

«Πάντα ήμασταν μια διεθνής πόλη, αλλά αλλάζει», λέει η Dileta Giorgolo , η οποία διευθύνει το γραφείο ακινήτων κατοικιών του Sotheby’s στην οικονομική και μόδα πρωτεύουσα της Ιταλίας.

«Έχουμε το ειδικό φορολογικό μας καθεστώς από το 2017, αλλά όταν το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε το καθεστώς μη κατοικημένης χώρας, είχαμε ένα κύμα νέων αγοραστών που έρχονταν στο Μιλάνο», προσθέτει.

Τώρα, καθώς το επόμενο κύμα πλούσιων μεταναστών στρέφει την προσοχή του στην πόλη, μπορεί το Μιλάνο να γίνει η νέα πατρίδα των υπερπλούσιων;

Η γλυκιά ζωή – σε τιμή

Περίπου 5.000 άτομα έχουν ενταχθεί στο σύστημα ενιαίας φορολογίας της Ιταλίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Maisto e Associati, μιας ιταλικής δικηγορικής εταιρείας που ειδικεύεται στη φορολογία. Αρχικά, πολλοί αιτούντες ήταν Ιταλοί που είχαν έδρα το Λονδίνο, λέει ο Marco Cerrato, εταίρος της εταιρείας.

«Συνήθως εργάζονταν στον τραπεζικό τομέα, στις ασφάλειες, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή σε hedge funds. Βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία και ήθελαν να επιστρέψουν στην Ιταλία για προσωπικούς και φορολογικούς λόγους», λέει.

«Αλλά μετά, μετά την πανδημία, άρχισαν να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι, υπήρξε μια εκθετική αύξηση, και πάλι ειδικά μετά την ανακοίνωση των Συντηρητικών ότι θα καταργούσαν τη συμφωνία μη κυριαρχίας».

Ένα άλλο κύμα ενδιαφέροντος αναδύεται τώρα από τον Κόλπο, λέει ο Arton. «Η Ιταλία διεκπεραιώνει γρήγορα τις αιτήσεις. Έτσι, προσελκύει κυρίως άτομα που εγκαταλείπουν την περιοχή και θέλουν να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, οι οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τον ενιαίο φόρο και την ποιότητα ζωής».

Η εισροή μιας νέας, πλούσιας κοινότητας ήδη αυξάνει τις τιμές στο Μιλάνο. Οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 38% τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του μεσιτικού γραφείου Knight Frank.

Η πιο ακριβή πόλη της Ιταλίας

Το Μιλάνο ξεπέρασε πρόσφατα τη Βενετία ως η πιο ακριβή πόλη στην Ιταλία, με μέση τιμή 5.171 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την ιταλική πύλη ακινήτων Idealista. Οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο έντονες σε ορισμένες από τις πιο περιζήτητες περιοχές, όπως το Sant’Ambrogio, η Brera, το San Marco ή οι Cinque Vie, κοντά στον καθεδρικό ναό Duomo.

Η περιοχή Cinque Vie, κοντά στον περίφημο καθεδρικό ναό Duomo του Μιλάνου, είναι από τις πιο περιζήτητες περιοχές της πόλης.

H Giorgolo εκτιμά ότι υπάρχουν πλέον μεταξύ 30% και 40% περισσότεροι διεθνείς αγοραστές στην αγορά σε σχέση με μόλις δύο χρόνια πριν.

«Παλιότερα, οι διεθνείς αγοραστές έψαχναν για δεύτερη κατοικία στο Μιλάνο ή ίσως στη λίμνη Κόμο, αλλά τώρα αναζητούν κατοικία στην Ιταλία. Θέλουν να βρίσκονται κοντά σε καλά διεθνή σχολεία και μεγάλα αεροδρόμια».

Οι ίδιες αλλαγές συμβαίνουν και στη Ρώμη, προσθέτει η Giorgolo. Ένα ξενοδοχείο Rosewood και Four Seasons πρόκειται να ανοίξει το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.«Η κοινότητα των ομογενών έχει φέρει πολλές αλλαγές στο Μιλάνο, καθώς και στη Ρώμη», λέει.

«Το Μιλάνο ήταν πάντα μια διεθνής πόλη κατά τη διάρκεια μεγάλων εκθέσεων όπως η εβδομάδα μόδας, αλλά τώρα το θέμα είναι οι ομογενείς που ζουν εδώ και αναδιαμορφώνουν την πόλη όλο το χρόνο».

Αλλά το αν η πόλη θα καταφέρει να εκθρονίσει το Ντουμπάι από το κέντρο της παγκόσμιας ελίτ μένει να το δούμε.

«Είμαι βέβαιος ότι το Ντουμπάι θα ανακάμψει από το τρέχον ζήτημα αμφιβολίας σχετικά με την ασφάλεια», λέει ο Arton.

«Μπορεί πλέον να μην είναι εφικτό για όλους, αλλά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ομάδες που θα βρίσκουν το Ντουμπάι πολύ ελκυστικό, επειδή απλώς δεν υπάρχουν πολλά άλλα μέρη στον κόσμο που να προσφέρουν το ίδιο μείγμα ευκαιριών και ποιότητας ζωής».

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο Φατίχ Μπιρόλ

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνταξη
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…
Εργασιακή ζούγκλα 04.04.26

Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…

Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & Γόνατος

Η νέα εποχή στην αντικατάσταση των μεγάλων αρθρώσεων: ακριβής και εξατομικευμένη χειρουργική θεραπεία με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή
Συναγερμός 07.04.26

Εξαφανίστηκε 28χρονος στην Καισαριανή

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Τι αναφέρουν στο Μαρόκο για Μουντιάλ και Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους Μαροκινούς επιθετικούς όλων των εποχών, ωστόσο η συμμετοχή του στο προσεχές Μουντιάλ δεν είναι σίγουρη, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην πατρίδα του...

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η Παπαστράτος επενδύει στους «Τεχνικούς του Αύριο»: Νέος κύκλος 35 προσλήψεων στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο

Η Παπαστράτος συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας και λειτουργίας στην Ελλάδα και συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προχωρώντας σε 35 νέες προσλήψεις Process Technicians για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της στον Ασπρόπυργο

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον; - Και γιατί σιχαινόταν τον Πιτ Ντέιβιντσον

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Καπιταλισμός και πόλεμος
Μιλιταρισμός της αγοράς 07.04.26

Καπιταλισμός και πόλεμος

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι πολύ συχνά ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως έξοδος από τις αντιφάσεις που αντιμετωπίζουν τα καπιταλιστικά κράτη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)
Champions League 07.04.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου: Η απόλυτη τιτανομαχία του Champions League (vids)

Το σερί της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου που ψάχνει φέτος ότι έχει να πετύχει από το 2012 «τρέχοντας» μια απίθανη σεζόν που υπό νορμάλ συνθήκες θα την καθιστούσαν φαβορί. Η Ρεάλ όμως…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας
Media 07.04.26

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου: Ιστορίες πίστης στο περιβόλι της Παναγίας

Στο «MEGA STORIES» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ένα σπάνιο οδοιπορικό στο Άγιο Όρος αποκαλύπτει την αθέατη ζωή της Μονής Βατοπαιδίου. Α’ μέρος απόψε στις 23:50, Β’ μέρος στις 9 Απριλίου στις 23:40

Σύνταξη
Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής
Ισοζύγιο πρασίνου 07.04.26

Δήμος της Αττικής προτίθεται να αγοράσει ιδιωτικά οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής

Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου Αττικής με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι προτίθεται να αγοράσει οικόπεδα και να τα μετατρέψει σε πάρκα αναψυχής.

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Σύνταξη
Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης
Ελλάδα 07.04.26 Upd: 13:58

Έρχονται αγροτικές κινητοποιήσεις μετά το Πάσχα, δριμύ κατηγορώ των αγροτών κατά της κυβέρνησης

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των γύρω νόμων απέκλεισαν συμβολικά τον Ε65 - Τι ανέφεραν στο in οι αγροτοσυνδικαλιστές Κώστας Τζέλλας και Ρίζος Μαρούδας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

