Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 15:38
Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο ανήλικος με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο
Μέση Ανατολή: Με πτήσεις τσάρτερ 200.000 δολαρίων και ατέλειωτες ώρες στον δρόμο φεύγουν οι πλούσιοι
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 15:20

Μέση Ανατολή: Με πτήσεις τσάρτερ 200.000 δολαρίων και ατέλειωτες ώρες στον δρόμο φεύγουν οι πλούσιοι

Πλούσιοι ταξιδιώτες και παροικούντες πληρώνουν όσο – όσο για να φύγουν από την Μέση Ανατολή

Πτήσεις τσάρτερ δυσθεώρητου κόστους, διαδρομές με σοφέρ και ώρες αναμονής για τη διέλευση των συνόρων συνεπάγεται η προσπάθεια όσων προσπαθούν να διαφύγουν από τα ΗΑΕ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα τη δυνατότητα μπορούν να έχουν μόνο οι πλούσιοι, αφού το κόστος ανέρχεται σε πάνω από 200.000 δολάρια το άτομο.

«Υπάρχει ένας ολοένα και πιο περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών που είναι πρόθυμα και μπορούν να πετάξουν από και προς την περιοχή», δήλωσε στο Business Insider ο Γκλεν Φίλιπς, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης στην παγκόσμια εταιρεία τσάρτερ Air Charter Service.

Τη Δευτέρα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα -των οποίων τα δύο κύρια αεροδρόμια υπέστησαν ζημιές από τις ιρανικές αεροπορικές επιδρομές- είναι πολύ αραιές και οι μεγάλοι κόμβοι (Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ) αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω περιορισμών στον εναέριο χώρο.

Μέση Ανατολή

Φυγή άρον – άρον από την Μέση Ανατολή

Αυτό άφησε πλούσιους ανθρώπους σε οικονομικά κέντρα όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι να προσπαθούν να φτάσουν στο Ομάν ή τη Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που μέχρι τη Δευτέρα είχαν ανοιχτό εναέριο χώρο. Πέρασαν ώρες σε αυτοκίνητα για να φτάσουν στα αεροδρόμια, καθώς οι ουρές στα σύνορα μεγάλωναν συνεχώς.

Σύντομα μπορεί να γίνει ακόμη δυσκολότερο για τους ταξιδιώτες να βρουν πρόσβαση σε ιδιωτικά τζετ. Ορισμένες εμπορικές πτήσεις είχαν ξαναρχίσει από τα ΗΑΕ το βράδυ της Δευτέρας, αλλά αυτό φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί εν μέσω νέων απειλών με πυραύλους. Οι αναφερόμενες επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ έχουν επίσης αναγκάσει αρκετές πτήσεις να γυρίσουν πίσω ή να εκτρέψουν την πορεία τους από εκεί.

Σε αυτό που φαίνεται να είναι μια προειδοποίηση για κλιμάκωση των εντάσεων που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προέτρεψε τη Δευτέρα το βράδυ τους Αμερικανούς να εκκενώσουν πάνω από δώδεκα χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και εκείνων που εξακολουθούσαν να έχουν ανοιχτό εναέριο χώρο τους, όπως το Ομάν και η Σαουδική Αραβία.

Πτήσεις για πάνω από 200.000 δολάρια

Οι πτήσεις τσάρτερ μπορούν να κοστίσουν έως και 200.000 δολάρια, δήλωσε στο Business Insider ο Τζέι Σμέντλεϊ, ιδιοκτήτης της εταιρείας πολυτελών concierge Dubai Key. Η εταιρεία έχει κανονίσει ιδιωτικές πτήσεις τσάρτερ μικρών αποστάσεων προς Κωνσταντινούπολη, Κάιρο και τΜαλδίβες για πελάτες από τότε που τα αιτήματα άρχισαν να αυξάνονται το Σάββατο.

Οι πτήσεις προς την Ευρώπη μπορεί να κοστίζουν ακόμη περισσότερο, με τον Αμίρ Νράν, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vimana Private Jets, να λέει ότι η εταιρεία τιμολογεί τις πτήσεις μεταξύ 175.000 και 235.000 δολαρίων.

Η Air Charter Service έχει οργανώσει «έναν αριθμό» πτήσεων εκκένωσης -και έχει προγραμματίσει περισσότερες την Τρίτη- από το Μουσκάτ του Ομάν, κυρίως για άτομα που επιθυμούν να φύγουν από το Ντουμπάι, δήλωσε ο Φίλιπς.

Το ταξίδι περιλαμβάνει πέντε ώρες οδήγησης, συν μια επιπλέον αναμονή τριών έως τεσσάρων ωρών στο συνοριακό πέρασμα Hatta, η οποία αναμένεται ότι θα αυξηθεί.

Η ζήτηση για έξοδο από την περιοχή ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο Ναράν στο Business Insider, προσθέτοντας ότι υπήρξε «μια αισθητή αύξηση στις αναζητήσεις από την Παρασκευή και μετά».

αεροπορικες

Αυξάνεται η ζήτηση, δυσκολεύουν τα πράγματα

«Αναμένονται μεγάλες ουρές αναμονής και καθυστερήσεις στους ελέγχους ασφαλείας», δήλωσε στο Business Insider η Ναμίλ Ντ’Αραμπούρ, γενική διευθύντρια της εταιρείας πολυτελών ταξιδιών Lightfoot Travel.

Ο Μάικ Ντ’Σούζα, συντονιστής επιχειρήσεων της υπηρεσίας σοφέρ Indus Chauffeurs με έδρα το Ντουμπάι, δήλωσε στο Business Insider ότι «η ζήτηση φαίνεται να οφείλεται σε προφυλάξεις και όχι σε πανικό».

«Έχει δοθεί σαφής έμφαση στην ταχύτητα και τη βεβαιότητα αναχώρησης, με πολλούς πελάτες να δίνουν προτεραιότητα στην πιο σύντομη διαδρομή αντί για συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών ή παραδοσιακές προτιμήσεις», δήλωσε ο Ναράν.

Ο Φίλιπς επανέλαβε ότι οι πελάτες θέλουν απλώς να φύγουν και δεν ανησυχούν τόσο πολύ για το πού βρίσκεται το «έξω».

Οι τιμές έχουν αυξηθεί με τη ζήτηση, πρόσθεσε ο Φίλιπς – και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και όσοι είναι αρκετά πλούσιοι για να πληρώσουν τα έξοδα αναχώρησης από τη Μέση Ανατολή κοιτάζουν δύο φορές την τιμή αναχώρησης.

«Πολλοί άνθρωποι κάνουν μικρότερες πτήσεις σε μέρη εκτός της περιοχής και στη συνέχεια επιλέγουν προγραμματισμένες συνδέσεις για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους για να μειώσουν το πλήρες κόστος ταξιδιού», είπε.

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν
Κόσμος 04.03.26
Κόσμος 04.03.26

Πώς η απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο άνοιξε τον δρόμο για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Όταν έγινε γνωστή στον κόσμο η είδηση ότι ο Νικολάς Μαδούρο είχε μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί, οι πιο ενθουσιώδεις και άμεσες ζητωκραυγές ήρθαν από το Ισραήλ... 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: «Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

«Υπό τον πλήρη έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ» διαμηνύουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ναυτικού του Ιράν έκανε σήμερα ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης

Σύνταξη
Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας – «Το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ»
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 04.03.26 Upd: 16:09
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 04.03.26 Upd: 16:09

Η Αμερική κερδίζει, λέει ο υπουργός Άμυνας - «Το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ»

Η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σέρνει όλη τη Μέση Ανατολή στην άβυσσο του πολέμου - Ιρανικά αντίποινα - Αναβλήθηκε ο δημόσιος αποχαιρετισμός του Αλί Χαμενεΐ

Παρασκευή Τσιβόλα - Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο

Σύνταξη
Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη
Μέση Ανατολή 04.03.26

Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

«Αυτή η διάβρωση του διεθνούς δικαίου είναι πραγματικά ανησυχητική: η δικαιοσύνη έχει υποχωρήσει μπροστά στη βία· η δύναμη του νόμου έχει αντικατασταθεί από το νόμο της βίας», σημειώνει το Βατικανό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς
«Ιστορική μέρα» 04.03.26
«Ιστορική μέρα» 04.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» και σε δεύτερο βαθμό «είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια 'πολιτισμένη Χρυσή Αυγή' για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
