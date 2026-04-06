Γιατί οι πλούσιοι Κινέζοι αναζητούν πολυτελείς κατοικίες στη Ζιμπάμπουε

Στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το εύπορο προάστιο Χάιλαντς της πρωτεύουσας της Ζιμπάμπουε, Χαράρε, μια διαφημιστική πινακίδα απεικονίζει μια χαμογελαστή νεαρή κινεζική οικογένεια να στέκεται μπροστά από ένα νεόδμητο σπίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Blommberg.

Η πινακίδα αντανακλά την αυξανόμενη ζήτηση των Κινέζων αγοραστών για πολυτελείς κατοικίες, οι οποίες κοστίζουν περίπου 500.000 έως 2 εκατομμύρια δολάρια, στις καλύτερες γειτονιές της πόλης, σύμφωνα με συνεντεύξεις με διάφορους μεσίτες ακινήτων. Τουλάχιστον δύο μεσιτικά γραφεία — η Pam Golding Properties και η Guest and Tanner — έχουν προσλάβει άτομα που μιλούν κινεζικά για να βοηθήσουν τους νέους πελάτες.

Οι Κινέζοι αγοραστές συχνά πληρώνουν με μετρητά, κάτι που «τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν γρήγορα τις συναλλαγές και τους δίνει τεράστιο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις», λέει ο Kura Chihota, σύμβουλος ακινήτων στην eXp Realty στο Χαράρε.

Η άφιξή τους στη Ζιμπάμπουε αντανακλά ένα ευρύτερο μοτίβο σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου, με μία αξιοσημείωτη διαφορά: Ενώ πολλοί Κινέζοι μετανάστες αλλού είναι σχετικά φτωχοί εργάτες, εκείνοι στη Ζιμπάμπουε είναι συχνά πλούσιοι.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Ζιμπάμπουε έχει υψηλό ποσοστό αλφαβητισμού, βιομηχανίες και καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή ανάγκη για εισαγόμενο εργατικό δυναμικό χαμηλότερης ειδίκευσης. Η προσπάθεια της χώρας να αυξήσει τα έσοδα από τους φυσικούς πόρους έχει επίσης προσελκύσει περισσότερους Κινέζους μετανάστες σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στη διαχείριση ορυχείων και άλλων επιχειρήσεων.

Κίνα: Η σχέση με τη Ζιμπάμπουε

«Η Χαράρε είναι μια όμορφη πόλη. Εδώ είναι το ιδανικό μέρος», λέει ο Στιβ Ζάο, ιδρυτής του Κέντρου Ανταλλαγών Κίνας-Ζιμπάμπουε, το οποίο τον Φεβρουάριο διοργάνωσε εορταστική εκδήλωση για το Κινέζικο Νέο Έτος στην οποία συμμετείχαν περίπου 30.000 άτομα. «Μερικοί από τους ανθρώπους που βοήθησα να έρθουν εδώ ως τουρίστες είναι πλέον επενδυτές σε αυτή την πόλη και στη χώρα. Βρίσκονται σχεδόν παντού, από το λιανικό εμπόριο μέχρι τον τομέα των ορυχείων».

Οι σχέσεις της Κίνας με τη Ζιμπάμπουε χρονολογούνται εδώ και δεκαετίες. Στη δεκαετία του 1970, το Πεκίνο στήριξε τον απελευθερωτικό στρατό του Ρόμπερτ Μουγκάμπε, καθώς αυτός αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία ενάντια στην κυβέρνηση της Ροδεσίας, η οποία αποτελούταν αποκλειστικά από λευκούς.

Οι ηγέτες του κινήματος ανεξαρτησίας παρακολούθησαν στρατιωτική εκπαίδευση στην Κίνα σύμφωνα με τις μαοϊκές αρχές, ενώ ο Μουγκάμπε, ως πρόεδρος, υπερασπίστηκε τη λεγόμενη πολιτική «Look East» (Κοιτάξτε προς την Ανατολή), η οποία ευνοούσε την Κίνα έναντι των δυτικών χωρών.

Ακολουθώντας τα βήματα των Βρετανών αποικιοκρατών του 19ου αιώνα, οι Κινέζοι σήμερα έλκονται από τον ορυκτό πλούτο της Ζιμπάμπουε. Τα τελευταία χρόνια, κινεζικές εταιρείες έχουν καταλάβει κυρίαρχη θέση στη βιομηχανία εξόρυξης λιθίου της Ζιμπάμπουε — η οποία καλύπτει περίπου το 10% της παγκόσμιας ζήτησης — και έχουν επενδύσει τεράστια ποσά σε χαλυβουργείο και ορυχεία χρωμίου.

Οι Κινέζοι έχουν επίσης κατασκευάσει και επισκευάσει κρατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν αποκτήσει μετοχές σε τοπικές τράπεζες και έχουν επενδύσει στη γεωργία, ενώ δάνεια από την Κίνα στηρίζουν την πρόσφατη επέκταση του αεροδρομίου της Χαράρε. Ακόμη και το νέο κτίριο του κοινοβουλίου της Ζιμπάμπουε κατασκευάστηκε από Κινέζους κατασκευαστές.

