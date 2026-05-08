Ο Ρονάλντο μέτοχος σε εταιρείας 4 δισεκατομμυρίων!

Είναι ο απόλυτος αθλητής-επιχειρηματίας. Ισως ο μοναδικός που μπορεί μελλοντικά να ξεπεράσει ακόμη και την αυτού υψηλότητα, Μάικλ Τζόρνταν, στις σοφές επενδυτικές επιλογές. Και η αλήθεια είναι πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δείχνει διαρκώς ότι τα πολλά λεφτά που βγάζει ως αθλητής, έχει βρει τον τρόπο και τους… διαδρόμους, να πολλαπλασιαστούν. Εις το διηνεκές. Και χωρίς όριο πλουτισμού. Και με επενδύσεις, που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το δικό του «πεδίο δράσης».

Ο CR7, λοιόν, πρόσθεσε στο ήδη εντυπωσιακό επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο μια στρατηγική μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία «Whoop». Μια αμερικανική «υπερδύναμη στον τομέα των wearable συσκευών παρακολούθησης της απόδοσης». Ή απλά… έξυπνα βραχιόλια.

Μάλιστα, διεθνή ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι ο Πορτογάλος σταρ της Αλ Νασρ, δεν λειτουργεί απλώς ως το «πρόσωπο», ως brand ambassador της εταιρείας (από το 2024), αλλά έβαλε λεφτά και συμμετέχει ενεργά ως επενδυτής, πλαισιωμένος από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού!

Κάποια δημοσιεύματα ανεβάζουν την αποτίμηση της Whoop στα 10 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, όπως προκύπτει από που αναφέρεται στο γαλλικό κείμενο δεν ανταποκρίνεται στα επίσημα οικονομικά δεδομένα. Και αυτό διότι σύμφωνα με την τελευταία επίσημη αποτίμηση της Whoop, το πραγματικό ποσό ήταν κοντά στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία δεν τα λες ακριβώς και… λίγα λεφτά. Με τον ίδιο τον Κριστιάνο να έχει βάλει στόχο να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την επένδυσή του, χρησιμοποιώντας το βραχιόλι «βελτίωσης» της εταιρείας από το 2020, «για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του».

Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για το ποσοστό των μετοχών της εταιρείας που έχει στην κατοχή του ο Ρονάλντο, αλλά επιβεβαιώνεται ότι «κατέχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών», με το «sportune» να σημειώνει επίσης ότι «…η συμμετοχή του θεωρείται στρατηγική, καθώς συνδυάζει την κεφαλαιακή επένδυση με την παγκόσμια προβολή της εταιρείας μέσω του ονόματός του».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «το Whoop δεν είναι ένα απλό smartwatch. Είναι μια συσκευή χωρίς οθόνη που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αποκατάσταση, τον ύπνο και την καταπόνηση. Ο Ρονάλντο βοηθά ενεργά στην ανάπτυξη του προϊόντος, παρέχοντας δεδομένα από τις δικές του προπονήσεις».

Μάλιστα, επισημαίνεται πως η δική του συμμετοχή στην εταιρεία, ήταν μαγνήτης και για άλλους διάσημους επενδυτές, καθώς στο μετοχικό σχήμα της Whoop συμμετέχουν και άλλοι κορυφαίοι αθλητές, όπως ο Patrick Mahomes (ράγκμπι), ο Michael Phelps (κολύμβηση), ο Eli Manning (ράγκμπι) και ο LeBron James (μπάσκετ).

Εχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πριν από ακριβώς έναν μήνα η Παρί Σεν Ζερμέν σύναψε συμφωνία με την εταιρεία του Κριστιάνο. Οι Παριζιάνοι επισημοποίησαν την πολυετή συνεργασία με τη Whoop, η οποία θα έχει διάρκεια έως το 2029