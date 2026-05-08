Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει το πουλί με το ψάρι να κάνουν διάλογο πάνω σε ένα κλαδί.

«Τολμάς εσύ να μιλάς για αγάπη, παλιοεγωϊσταρε; εσύ δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει αγάπη.

Αγάπη, κύριε σημαίνει να δίνεις, σημαίνει να κάνεις θυσίες, να κάνεις παραχωρήσεις.», λέει το πουλί και συνεχίζει:

«Και σε ρωτάω, τι θυσία έχεις κάνει εσύ για μένα».

Και όλα αυτά ενώ το ψάρι είναι ήδη έξω από το νερό και σκαρφαλωμένο στο δέντρο.

Το σημερινό σκίτσο