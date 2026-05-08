Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει το πουλί με το ψάρι να κάνουν διάλογο πάνω σε ένα κλαδί.
«Τολμάς εσύ να μιλάς για αγάπη, παλιοεγωϊσταρε; εσύ δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει αγάπη.
Αγάπη, κύριε σημαίνει να δίνεις, σημαίνει να κάνεις θυσίες, να κάνεις παραχωρήσεις.», λέει το πουλί και συνεχίζει:
«Και σε ρωτάω, τι θυσία έχεις κάνει εσύ για μένα».
Και όλα αυτά ενώ το ψάρι είναι ήδη έξω από το νερό και σκαρφαλωμένο στο δέντρο.
Το σημερινό σκίτσο
- Φορολογικές δηλώσεις: Σπριντ για το bonus 4%
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Το μυστικό για μακροζωία «κρύβεται» στους γλουτούς;
- Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
- Ευρώπη: Σκέψεις να ανοίξουν οι κάνουλες των αποθεμάτων καυσίμων – Το πλάνο της ΕΕ και ο κομβικός Ιούνιος
- Συνταγή: Σπανακοπιτάκια με σαλάτα ντομάτας
- Airbus: Παραγγελία – μαμούθ 19 δισ. δολαρίων από την AirAsia
- «Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις