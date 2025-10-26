ΠΑΣΟΚ για επίθεση στον Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση που δέχτηκε ο Μάκης Βορίδης, το βράδυ του Σαββάτου, στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους.

Με μια λακωνική ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το όνομα του κ. Βορίδη.