Κυβερνητικά στελέχη καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη

Την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, καταδικάζουν στελέχη της κυβέρνησης.

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» αναφέρει.

«Οι «γνωστοί – άγνωστοι» με τις κουκούλες απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι δεν σέβονται καμία αξία της ζωής. Χθες το βράδυ επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο της Κρήτης που δειπνούσε με την οικογένεια του. Δεν φοβίζουν όμως κανένα. Αντίθετα μας θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να μη γυρίσουμε πίσω στην εποχή της πάνω και κάτω πλατείας, όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να γεμίσουν με μίσος και τοξικότητα την ελληνική κοινωνία» ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

«Απόλυτη καταδίκη»

«Την απόλυτη καταδίκη του» για την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, εξέφρασε με δήλωση του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«H επίθεση, που δέχθηκε χθες βράδυ, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η οικογένεια του στο Ηράκλειο Κρήτης από ομάδα «γνωστών-αγνώστων», επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που αγνοούν τη λέξη «σεβασμός», κυρίως όμως τι εστί Δημοκρατία.

Τα συγκεκριμένα άτομα θα πρέπει να μάθουν, λοιπόν, ότι τέτοιες ενέργειες, γιγαντώνουν τις δημοκρατίες. Και πως το ίδιο θα συμβαίνει κάθε φορά, που επιχειρούν να τις χτυπούν «καλλιεργώντας» κλίμα τρομοκρατίας.

Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία. Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί και είναι οι λίγοι. Όχι στη βία…», αναφέρει ο κ. Κακλαμάνης.