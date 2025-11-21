ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Με το αίτημα της πολιτικής αλλαγής να καταγράφεται ως πλειοψηφικό στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (60%), στο ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να υψώσουν τα αντιπολιτευτικά τους «ντεσιμπέλ» απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό φάνηκε και από τη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να διανύσουν αρκετά δημοσκοπικά μέτρα, προκειμένου να θέσουν υπό αμφισβήτηση την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία του Κινήματος, έχοντας στη φαρέτρα της το πρόγραμμα του κόμματος, δίνει μεγάλη έμφαση στα λεγόμενα θέματα της καθημερινότητας.

«Μονόδρομος» η πόλωση με τη ΝΔ

Κατά τις χθεσινές τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, η αξιωματική αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η πόλωση είναι «μονόδρομος». Με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους εναντία στη Νέα Δημοκρατία. Με αιχμηρή φρασεολογία, κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι οργάνωσε και σκηνοθέτησε «την απόδραση του κ. ‘Φραπέ’», ενώ, παράλληλα, ήρθε σε μετωπική σύγκρουση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, με αφορμή τα όσα έγιναν στην εξεταστική επιτροπή με πρωταγωνιστή τον Μακάριο Λαζαρίδη, έκανε λόγο για «τραμπούκους της ΝΔ», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του χαρακτήρισε την κυβέρνηση «επικίνδυνους τυχοδιώκτες».

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι τα χθεσινά γεγονότα με τον επονομαζόμενο «φραπέ», αποτελούν άλλη μια γαλάζια μεθόδευση. Όπως σχολίαζαν κομματικές πηγές, απέφυγε να καθίσει ενώπιον των βουλευτών για να μην απαντήσει σε ερωτήματα που θα εξέθεταν τόσο τον ίδιο όσο και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. «Πρόκειται για άλλο ένα σκέλος στη συγκάλυψη» τόνιζαν.

Σημειωτέον ότι δεν πέρασε απαρατήρητο και το «καρφί» που έριξε προς τον Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας στο ίδιο κάδρο την κυβέρνηση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. «Έχουμε εδώ ένα Μέγαρο Μαξίμου που διολισθαίνει συστηματικά στα πρότυπα της εποχής Τσίπρα-Καμμένου, στις ίδιες πρακτικές: χειραγώγηση της ενημέρωσης, τοξικότητα, διχασμός» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στροφή στην καθημερινότητα

Από τη δημοσκόπηση είναι προφανές ότι η κυβερνητική φθορά δεν αρκεί, προκειμένου να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δείχνουν (εκτίμηση ψήφου-13,5%) ότι η Χαριλάου Τρικούπη απέχει από το να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Στελέχη του Κινήματος επισημαίνουν ότι το ζητούμενο είναι να δοθούν πειστικές απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Όπως λένε, οι παρεμβάσεις του κόμματος, τόσο για την ακρίβεια όσο και για το αγροτικό πρόβλημα, δείχνουν το πώς πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Σε πρώτο, λοιπόν, πλάνο μπαίνει το πρόγραμμα. Αρκεί; Μάλλον όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βάζει πλέον και ένα συγκεκριμένο δίλημμα: «φόβος ή ελπίδα». Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να θέσει μία οραματική διάσταση στο πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τραβώντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Κρίσιμη «μάχη» θεωρείται αυτή του προϋπολογισμού, καθώς στη Βουλή θα «ξεδιπλωθούν» δύο διαφορετικές προοπτικές και αντιλήψεις για την πορεία της χώρας. Από το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για επτά χρόνια χαμένων ευκαιριών, υπογραμμίζοντας ότι ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.

Τα «βλέμματα» στην Αττική-Μεγάλη εκδήλωση για τις συγκοινωνίες

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική απήχηση που καταγράφεται στην Αττική είναι μειωμένη συγκριτικά με την περιφέρεια. Γι’ αυτόν τον λόγο βρίσκονται, ήδη, στα «σκαριά» σειρά περιοδειών στις οποίες θα συμμετάσχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφετηρία θα έχουν, όπως όλα δείχνουν, τη Β’ Πειραιά και τα Δυτικά Προάστια. Επιπλέον, επιμένοντας στην «ατζέντα καθημερινότητα», στις αρχές Δεκεμβρίου, προγραμματίζεται μεγάλη ημερίδα με θέμα τις συγκοινωνίες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των Μέσων Μεταφοράς, τα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί αλλά και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα, σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ επίκαιρη ερώτηση με θέμα «καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής από το κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ, ενώ η κυβέρνηση παραμένει αδιάφορος θεατής».