ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Με το αίτημα της πολιτικής αλλαγής να καταγράφεται ως πλειοψηφικό στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega (60%), στο ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει να υψώσουν τα αντιπολιτευτικά τους «ντεσιμπέλ» απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό φάνηκε και από τη χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί να διανύσουν αρκετά δημοσκοπικά μέτρα, προκειμένου να θέσουν υπό αμφισβήτηση την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία του Κινήματος, έχοντας στη φαρέτρα της το πρόγραμμα του κόμματος, δίνει μεγάλη έμφαση στα λεγόμενα θέματα της καθημερινότητας.

«Μονόδρομος» η πόλωση με τη ΝΔ

Κατά τις χθεσινές τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, η αξιωματική αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η πόλωση είναι «μονόδρομος». Με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους εναντία στη Νέα Δημοκρατία. Με αιχμηρή φρασεολογία, κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι οργάνωσε και σκηνοθέτησε «την απόδραση του κ. ‘Φραπέ’», ενώ, παράλληλα, ήρθε σε μετωπική σύγκρουση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, με αφορμή τα όσα έγιναν στην εξεταστική επιτροπή με πρωταγωνιστή τον Μακάριο Λαζαρίδη, έκανε λόγο για «τραμπούκους της ΝΔ», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του χαρακτήρισε την κυβέρνηση «επικίνδυνους τυχοδιώκτες».

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι τα χθεσινά γεγονότα με τον επονομαζόμενο «φραπέ», αποτελούν άλλη μια γαλάζια μεθόδευση. Όπως σχολίαζαν κομματικές πηγές, απέφυγε να καθίσει ενώπιον των βουλευτών για να μην απαντήσει σε ερωτήματα που θα εξέθεταν τόσο τον ίδιο όσο και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. «Πρόκειται για άλλο ένα σκέλος στη συγκάλυψη» τόνιζαν.

Σημειωτέον ότι δεν πέρασε απαρατήρητο και το «καρφί» που έριξε προς τον Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας στο ίδιο κάδρο την κυβέρνηση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. «Έχουμε εδώ ένα Μέγαρο Μαξίμου που διολισθαίνει συστηματικά στα πρότυπα της εποχής Τσίπρα-Καμμένου, στις ίδιες πρακτικές: χειραγώγηση της ενημέρωσης, τοξικότητα, διχασμός» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στροφή στην καθημερινότητα

Από τη δημοσκόπηση είναι προφανές ότι η κυβερνητική φθορά δεν αρκεί, προκειμένου να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δείχνουν (εκτίμηση ψήφου-13,5%) ότι η Χαριλάου Τρικούπη απέχει από το να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Στελέχη του Κινήματος επισημαίνουν ότι το ζητούμενο είναι να δοθούν πειστικές απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Όπως λένε, οι παρεμβάσεις του κόμματος, τόσο για την ακρίβεια όσο και για το αγροτικό πρόβλημα, δείχνουν το πώς πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Σε πρώτο, λοιπόν, πλάνο μπαίνει το πρόγραμμα. Αρκεί; Μάλλον όχι. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Νίκος Ανδρουλάκης, βάζει πλέον και ένα συγκεκριμένο δίλημμα: «φόβος ή ελπίδα». Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να θέσει μία οραματική διάσταση στο πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τραβώντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Κρίσιμη «μάχη» θεωρείται αυτή του προϋπολογισμού, καθώς στη Βουλή θα «ξεδιπλωθούν» δύο διαφορετικές προοπτικές και αντιλήψεις για την πορεία της χώρας. Από το ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για επτά χρόνια χαμένων ευκαιριών, υπογραμμίζοντας ότι ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών.

Τα «βλέμματα» στην Αττική-Μεγάλη εκδήλωση για τις συγκοινωνίες

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική απήχηση που καταγράφεται στην Αττική είναι μειωμένη συγκριτικά με την περιφέρεια. Γι’ αυτόν τον λόγο βρίσκονται, ήδη, στα «σκαριά» σειρά περιοδειών στις οποίες θα συμμετάσχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφετηρία θα έχουν, όπως όλα δείχνουν, τη Β’ Πειραιά και τα Δυτικά Προάστια. Επιπλέον, επιμένοντας στην «ατζέντα καθημερινότητα», στις αρχές Δεκεμβρίου, προγραμματίζεται μεγάλη ημερίδα με θέμα τις συγκοινωνίες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των Μέσων Μεταφοράς, τα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί αλλά και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα, σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ επίκαιρη ερώτηση με θέμα «καθημερινό μαρτύριο στους δρόμους της Αττικής από το κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ, ενώ η κυβέρνηση παραμένει αδιάφορος θεατής».

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στη εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσαν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Αντιρωσικές ενέργειες 20.11.25

Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Σύνταξη
Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»
ΝΔ και οικονομία 20.11.25

Η δυσαρέσκεια διαψεύδει την κυβέρνηση: Προϋπολογισμοί των «φόρων» και των «λίγων»

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κοινωνική πραγματικότητα. Ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει επιπλέον φορολογικά έσοδα 2,649 δισ. Ευρώ. Βολές από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση – Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία
Ακρίβειας τίμημα 20.11.25

Αντιμέτωπη με τείχος δυσαρέσκειας η κυβέρνηση - Όνειρο άπιαστο η αυτοδυναμία - Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Παρά τη μικρή ενίσχυση της συσπείρωσής της, η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει την πλειονότητα της κοινωνίας απέναντί της αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Πολιτική 20.11.25

Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα

Με την κατάσταση με τα εργατικά δυστυχήματα να λαμβάνει χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης, η πολιτική ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο (LEFT) διοργανώνει σημαντική εκδήλωση στην Αθήνα για την αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σημαντικούς ομιλητές. Αποκαλυπτική η έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη
Βολές 20.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Προϋπολογισμός χαμένων ευκαιριών για το κοινωνικό κράτος, τη συνοχή και την ανάπτυξη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νίκος Παππάς, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού, τόνισε πως «η ανάγκη για προοδευτική αλλαγή πυκνώνει». Πυρά και από τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Ζαχαριάδη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»
ΠΑΣΟΚ 20.11.25

Τσουκαλάς: Το σόου Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε για να μην εξεταστεί ο «Φραπές»

«Είναι δυνατόν να μην ήξερε η κυβέρνηση τι σκόπευε να επικαλεστεί σήμερα ο άνθρωπός της;», διερωτήθηκε για τον επονομαζόμενο «Φραπέ» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Καρφιά Καραμανλή για τη μονοδιάστατη στροφή στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Τη διακριτή του στάση και τη σύγκρουση στρατηγικής μεταξύ του ίδιου και του Κυρ. Μητσοτάκη σε σχέση με την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, καθιστά σαφή ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, στην επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για προϋπολογισμό: Ο «φόρος πληθωρισμού» εξακολουθεί να ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών

«Ο προϋπολογισμός του 2026 δεν αποτελεί απλώς συνέχεια, αλλά κορύφωση μιας οικονομικής πολιτικής που σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας», τόνισε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων
Νέα Αριστερά 20.11.25

Χαρίτσης για προϋπολογισμό: Το σχέδιο της ΝΔ, φτηνή ανάπτυξη και όξυνση των ανισοτήτων

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κίνγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Μπάσκετ 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
