ΠΑΣΟΚ: Ενστάσεις και συμφωνίες για το κυβερνητικό πρόγραμμα

Άραγε έχουν νόημα τα προγράμματα των κομμάτων σήμερα ή είναι απλά κάποια «μπούλετ», που μοιράζονται σε ιλουστρασιόν χαρτί πριν από τις εκλογές; Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα αποτελέσει το «εισιτήριο» για τη διακυβέρνηση της χώρας. Θεωρούν ότι εκεί θα κριθεί η αξιοπιστία τους και γι’ αυτόν τον λόγο δίνουν μεγάλο βάρος στην ανάδειξή του.

Εν όψει συνεδρίου, οι διεργασίες στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη επιταχύνονται. Μετά την εκτενή συζήτηση, που έγινε στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) για την στρατηγική του κόμματος, το βάρος πέφτει, πλέον, στην επιτροπή προγράμματος. Άλλωστε, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του Κινήματος «ποντάρουν» πολλά στην προγραμματική ετοιμότητα.

Ο ρόλος του «Βενιαμίν» Καρχιμάκη

Η επιτροπή προγράμματος του συνεδρίου θα επικεντρωθεί στη θεματική επέκταση και την περαιτέρω εξειδίκευση των όσων παρουσιάστηκαν τον προηγούμενο Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη, θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» για την διαμόρφωση και τον συντονισμό της προγραμματικής δουλειάς. Αν και μόλις 30 ετών, το βιογραφικό του είναι «βαρύ». Ήδη, είναι Λέκτορας Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία. Απόφοιτος της Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, πήρε το βάπτισμα του πυρός στις προηγούμενες ευρωεκλογές και χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο ίδιος θα κληθεί να συνδιαμορφώσει και να συζητήσει με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που είναι και «μπαρουτοκαπνισμένα» και έμπειρα, με θητεία σε υπουργικές θέσεις και διαχρονική παρουσία στα πεπραγμένα του Κινήματος. Σημειωτέον, ότι στην επιτροπή Προγράμματος συμμετέχουν πρόσωπα όπως ο Σταύρος Μπένος, ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Χάρης Καστανίδης, βουλευτές του κόμματος αλλά και στελέχη που έχουν επωμιστεί συγκεκριμένους τομείς εργασίας.

Η συνεδρίαση της Τρίτης και οι ενστάσεις Καστανίδη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα κεντρικά ζητήματα που τέθηκε επί τάπητος, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, είναι ο προσανατολισμός του κόμματος και οι κοινωνικές του εκπροσωπήσεις. Το ποιους δηλαδή επιδιώκει να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ μέσα από το πρόγραμμά του. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο βρέθηκαν ο κόσμος της εργασίας και της παραγωγής, η νέα γενιά, οι μικρομεσαίοι και ο αγροτικός κόσμος. Ειδική αναφορά σε σχέση με τον προσανατολισμό του προγράμματος φέρεται να έκανε και ο Φίλιππος Σαχινίδης, ενώ ο Χάρης Καστανίδης εξέφρασε δύο ενστάσεις σε σχέση με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη αφορούσε την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων από τον ΑΣΕΠ και η δεύτερη, την στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για το υπερταμείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λευτέρης Καρχιμάκης του πρότεινε να καταθέσει σε επόμενη συνεδρίαση μία συνολική πρόταση που θα συζητηθεί εντός της επιτροπής.

Επίσης, κεντρικό θέμα αποτέλεσε ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα εποχή που διανύουμε. Επί της ουσίας, τέθηκε το δίλημμα για το εάν η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τη νέα επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας ή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων. Πάντως, σε γενικές γραμμές, επικράτησε κλίμα σύνθεσης. Επισημαίνεται ότι η 9η Ιανουαρίου είναι το χρονικό όριο «για επικαιροποίηση και θεματική επέκταση του προγράμματος», έτσι όπως αυτό παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.