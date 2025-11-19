ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Πατάει εν τέλει σε δύο βάρκες το ΠΑΣΟΚ; Έχει ασάφεια στρατηγικής όπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός έχει καταρριφθεί, ήδη, από τον Σεπτέμβρη όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης «ξεδίπλωσε» τη στρατηγική και το πρόγραμμα του κόμματος για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Άλλωστε και κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη στο Kontra, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. Δύο ήταν οι χαρακτηριστικές του αναφορές: «Στόχος η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση» και «έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ». Κατ’ επέκταση, είναι σαφές ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει τη διάθεση να επιτρέψει τη διακίνηση σεναρίων περί μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να εκφράσει με έντονο τρόπο τη δυσφορία του και για τα λεγόμενα του ΠτΔ στο «Βήμα». «Η χώρα θα έχει σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να μην έχει στασιμότητα», σημείωσε, λέγοντας παράλληλα, ότι ο λαός θα επιλέξει «την επόμενη κυβέρνηση με φόβο ή με ελπίδα».

Η εξίσωση Τσίπρα

Για το ζήτημα της συνεργασίας με τη ΝΔ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν βρει κοινό βηματισμό. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η πρόταση που θα καταθέσει η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη στο επικείμενο συνέδριο να αφήσει ευχαριστημένη και την εσωκομματική αντιπολίτευση του Χάρη Δούκα.

Συγχρόνως, πολύ κουβέντα, εντός και εκτός κομματικών τειχών, έχει γίνει για το ενδεχόμενο «επιστροφής» του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αφήνει περιθώρια να υπάρξει διάλογος με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε, όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος στο in, η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν θέτει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση την αυτόνομη πορεία του κόμματος, ενώ βλέπει- στο όριο εχθρικά- τον Αλέξη Τσίπρα.

Σημειωτέον ότι το ζήτημα επανήλθε στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά, η οποία πήρε τη «σκυτάλη» από τον Χάρη Δούκα.

«Ρωγμή» Χριστοδουλάκη-Δούκα

Πάντως, η συζήτηση περί διαλόγου μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, φαίνεται πως αποτελεί την αφορμή για να μεγαλώσει η απόσταση μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, μιλώντας στο action24, μίλησε μεν για «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στη ΝΔ, εντούτοις, άσκησε σκληρή κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος κρίθηκε και για τη διακυβέρνησή του και ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας με δυσμενείς όρους δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πώς μπορεί να αναστατώσει τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να εισφέρει στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ σήμερα» επισήμανε ο κ. Χριστοδουλάκης. Βέβαια, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, εφόσον ο συσχετισμός είναι τέτοιος που το επιτάσσει. Εντούτοις, φωτογράφισε αποκλειστικά τα κόμματα της αριστεράς, κάνοντας λόγο για «μετεκλογικές συνεργασίες με όρους προγραμματικής συνάφειας».

Στελέχη που πρόσκεινται στο εσωκομματικό «μπλοκ» του Χάρη Δούκα εκτιμούσαν ότι ο κ. Χριστοδουλάκης έχει πάρει απόφαση να διαφοροποιηθεί από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τραβώντας τον δικό του δρόμο.