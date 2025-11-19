newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 19 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Το «μονομέτωπο» στην κυβέρνηση και η απόσταση Δούκα-Χριστοδουλάκη

Το «μονομέτωπο» Ανδρουλάκη προς το Μαξίμου και τα μηνύματα προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διαφοροποίηση Χριστοδουλάκη από Δούκα σε σχέση με τον Τσίπρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πατάει εν τέλει σε δύο βάρκες το ΠΑΣΟΚ; Έχει ασάφεια στρατηγικής όπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος; Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός έχει καταρριφθεί, ήδη, από τον Σεπτέμβρη όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης «ξεδίπλωσε» τη στρατηγική και το πρόγραμμα του κόμματος για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Άλλωστε και κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη στο Kontra, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. Δύο ήταν οι χαρακτηριστικές του αναφορές: «Στόχος η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση» και «έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ». Κατ’ επέκταση, είναι σαφές ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν έχει τη διάθεση να επιτρέψει τη διακίνηση σεναρίων περί μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να εκφράσει με έντονο τρόπο τη δυσφορία του και για τα λεγόμενα του ΠτΔ στο «Βήμα». «Η χώρα θα έχει σταθερότητα, αλλά το θέμα είναι να μην έχει στασιμότητα», σημείωσε, λέγοντας παράλληλα, ότι ο λαός θα επιλέξει «την επόμενη κυβέρνηση με φόβο ή με ελπίδα».

 Η εξίσωση Τσίπρα

Για το ζήτημα της συνεργασίας με τη ΝΔ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν βρει κοινό βηματισμό. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η πρόταση που θα καταθέσει η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη στο επικείμενο συνέδριο να αφήσει ευχαριστημένη και την εσωκομματική αντιπολίτευση του Χάρη Δούκα.

Συγχρόνως, πολύ κουβέντα, εντός και εκτός κομματικών τειχών, έχει γίνει για το ενδεχόμενο «επιστροφής» του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αφήνει περιθώρια να υπάρξει διάλογος με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε, όπως σημείωναν στελέχη του Κινήματος στο in, η βάση του ΠΑΣΟΚ δεν θέτει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση την αυτόνομη πορεία του κόμματος, ενώ βλέπει- στο όριο εχθρικά- τον Αλέξη Τσίπρα.

Σημειωτέον ότι το ζήτημα επανήλθε στη δημόσια συζήτηση με αφορμή την τοποθέτηση της Ράνιας Θρασκιά, η οποία πήρε τη «σκυτάλη» από τον Χάρη Δούκα.

«Ρωγμή» Χριστοδουλάκη-Δούκα

Πάντως, η συζήτηση περί διαλόγου μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, φαίνεται πως αποτελεί την αφορμή για να μεγαλώσει η απόσταση μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, μιλώντας στο action24, μίλησε μεν για «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στη ΝΔ, εντούτοις, άσκησε σκληρή κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος κρίθηκε και για τη διακυβέρνησή του και ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας με δυσμενείς όρους δεν θεωρώ ότι μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πώς μπορεί να αναστατώσει τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να εισφέρει στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ σήμερα» επισήμανε ο κ. Χριστοδουλάκης. Βέβαια, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, εφόσον ο συσχετισμός είναι τέτοιος που το επιτάσσει. Εντούτοις, φωτογράφισε αποκλειστικά τα κόμματα της αριστεράς, κάνοντας λόγο για «μετεκλογικές συνεργασίες με όρους προγραμματικής συνάφειας».

Στελέχη που πρόσκεινται στο εσωκομματικό «μπλοκ» του Χάρη Δούκα εκτιμούσαν ότι ο κ. Χριστοδουλάκης έχει πάρει απόφαση να διαφοροποιηθεί από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τραβώντας τον δικό του δρόμο.

Αθήνα: Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα – «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»
Αυτοδιοίκηση 19.11.25

Για υποκρισία κατηγορεί ο Μπακογιάννης τον Δούκα - «Επιτίθεται στην ΠΟΜΙΔΑ για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενώ δέχεται χορηγία από την Airbnb»

Κριτική στην ανάπλαση του Λυκαβηττού που στηρίζει η Airbnb ασκεί ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης – «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»
Σφοδρή κριτική 19.11.25

Πυρά Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης - «Χαμένη η μάχη όχι μόνο στο ράφι αλλά και στο χωράφι»

«Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι ο φόβος, αλλά στο τέλος πάντα η ελπίδα νικά τον φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για ενεργειακές συμφωνίες και Βορίζια

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Ένταση και διακοπή συνεδρίασης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Τα βοσκοτόπια και η αρμοδιότητα που άναψε φωτιές

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντονοι διάλογοι μεταξύ της εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη και του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» – Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη – Αύριο η πολιτική κηδεία
Ανακοίνωση 19.11.25

«Σημείο αναφοράς για την Αριστερά» - Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη - Αύριο η πολιτική κηδεία

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης «υπήρξε δραστήριος και δίπλα στην υπόθεση της Αριστεράς μέχρι και την τελευταία του στιγμή, η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή» αναφέρει μεταξύ άλλων η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά
in Confidential 19.11.25

Σύνεδροι διορισμένοι, ποτέ νικημένοι, σφάζονται στης Λάουρας την ποδιά της ΝΔ τα παιδιά

Με... σημαδεμένη τράπουλα μοιάζει το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ καθώς η συντριπτική πλειονότητα των συνέδρων θα είναι... διορισμένοι, από ποιον άλλον; Την ηγεσία. Γελάνε και οι πέτρες με τα... μαθήματα δημοκρατίας της γαλάζιας παράταξης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι τέσσερις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Οι τέσσερις αποδέκτες της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης “στόχευσε” μεταξύ άλλων στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο καθώς γνωρίζει τόσο από τους βουλευτές του όσο όμως και από τις δημοσκοπήσεις πως η κυβέρνηση χάνει πολλούς πόντους στην επαρχία

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ
Παρασκήνιο 19.11.25

Ο Αλεξανδρίδης ετοιμάζεται να αναλάβει την πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον – Η συνάντηση με τον Κούσνερ

Η σημασία της συνάντησης Αλεξανδρίδη - Κούσνερ και η οικοδόμηση σχέσεων με το περιβάλλον Τραμπ, ενόψει της άφιξης του στην Ουάσιγκτον, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

«Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Αλέκος Φλαμπουράρη που πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Παίκτης της Μπενφίκα καταδικάστηκε για παράνομη διακίνηση ερωτικού βίντεο με ανηλίκους

Ο εξτρέμ της Μπενφίκα, Αντρέας Σέλντερουπ, παραδέχθηκε την ενοχή του και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 14 ημερών με αναστολή. Το βίντεο ήταν διάρκειας 27 δευτερολέπτων

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»
Κατανομή πόρων 19.11.25

Λάζαρος Κυρίζογλου: «Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτη»

Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τον τρόπο κατανομής της επιπλέον έκτακτης χρηματοδότησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ στάθηκε εμφατικά στην ανάγκη της ενότητας για την Αυτοδιοίκηση.

Σύνταξη
Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»
Περιφερειακή διακυβέρνηση 19.11.25

Γιώργος Χατζημάρκος: «Οι Περιφέρειες είναι θεματοφύλακες της κοινωνικής συνοχής»

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ ανέδειξε τις Περιφέρειες όχι ως διαχειριστικό φορέα, αλλά ως θεσμικό πυλώνα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνέχειας.

Σύνταξη
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων
Τρίτος κατά σειρά 19.11.25

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος και ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν αντιλήφθηκε τον δράστη παρά μόνο όταν άκουσε τις φωνές της 28χρονης Κυριακής Γρίβα και τότε βγήκε αμέσως από το αστυνομικό κουβούκλιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)
Μπάσκετ 19.11.25

Η εντυπωσιακή άνοδος των Ντιτρόιτ Πίστονς: Πώς από τον «πάτο» του NBA βρέθηκαν στην κορυφή της Ανατολής (pics, vids)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς είναι η πιο «καυτή» ομάδα στο NBA, και με σερί 11 νικών βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής, 1,5 χρόνο μετά την καταστροφική τους σεζόν.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Αντίο στο Πεντάστερο ξενοδοχείο κάτω από τον Πύργο της Πίζας για τον Γκατούζο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας αποεπενδύει από το ιστορικό project του Palazzo dei Trovatelli, εισπράττοντας σχεδόν 1 εκατ. ευρώ, την ώρα που προετοιμάζεται για τη μάχη της πρόκρισης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;
Δίδυμο 19.11.25

Ποιος είναι ο Fancy James που κυκλοφορεί συνέχεια δίπλα στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ;

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν πάει πουθενά χωρίς τον προσωπικό της στιλίστα, Fancy James. «Η Αθήνα έχει μεγαλοπρέπεια, είναι φανταστική» σχολιάζει ο ίδιος στο ίνσταγκραμ ενθουσιασμένος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι άλλοι υποψήφιοι 19.11.25

Ανάμεσα στους υποψηφίους για την προεδρία του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύμφωνα με διεθνή μέσα η πόρτα για την προεδρία του Eurogroup άνοιξε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Πασκάλ Ντόναχιου

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρκία: Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών – Η ουσία AlP
Στην Κωνσταντινούπολη 19.11.25

Προϊόν απεντόμωσης η πιθανότερη αιτία της δηλητηρίασης οικογένειας τουριστών στην Τουρκία - Η ουσία AlP

Τα δύο εντομοκτόνα που περιέχουν φωσφίδιο αλουμινίου (AlP) κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά στην Τουρκία - Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί με το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύνταξη
