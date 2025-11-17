Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη

Οι δηλώσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ράνιας Θρασκιά, η οποία ανέφερε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι «ανοιχτό σε διάλογο ακόμη και με τον Τσίπρα», άναψαν «φωτιές» στο πολιτικό σκηνικό, μετά το δηκτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, στο οποίο απάντησε αναλόγως η Χαριλάου Τρικούπη.

Ειδικότερα, η Ράνια Θρασκιά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ρωτήθηκε αν θα διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και, αφού απάντησε καταφατικά, σημείωσε μεταξύ άλλων πως το ΠΑΣΟΚ δεν νιώθει να απειλείται από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Όχι, δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί ο κ. Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό που μας απειλεί ως χώρα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές που ενώ οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες δυστυχούν, σε πολλά επίπεδα», επισήμανε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής ακόμα και με τον κ. Τσίπρα, γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτό τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που είναι κοστολογημένο σε όλα τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, είναι ένας συνομιλητής μας, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη», ξεκαθάρισε ωστόσο.

Μαρινάκης: Πώς νιώθετε στο ΠΑΣΟΚ;

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να ρωτήσει «πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από ‘συντρόφους’ τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η βουλευτήε του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ προσέθεσε πως «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης αναρωτήθηκε αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις, τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια».

ΠΑΣΟΚ: Το σκεπτικό του Μαξίμου, «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι»

Άμεση ήταν η απάντση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σχολίασε δηκτικά πως «ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόστασή του από τις κοινωνικές ανάγκες, φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το αμίμητο επιχείρημα ‘δεν είμαι ο Χάρι Πότερ’».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Με την έναρξη της εβδομάδας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός!».

«Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου ‘με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι’. Πού να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ.», προσέθεσε η Χαριλάου Τρικούπη, δίχως να παραλείψει να αναφερθεί στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους», τόνισε καταληκτικά.