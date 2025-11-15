Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που είδαμε και με την αντίδραση του Κ. Μητσοτάκη», επισήμανε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ράνια Σβίγκου.

Σε ερώτηση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, η κ. Σβίγκου τόνισε ότι «θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για αυτά που έγιναν, και που τα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός, το κεντρικό πρόσωπο όλης αυτής της περιόδου, αλλά στο τι θα λέει για το από δω και πέρα, με ποιο σχέδιο, με ποιες συνθήκες». Σημείωσε τις επιθέσεις από την πλευρά της ΝΔ, οι οποίες «όσο περνάει ο καιρός θα εντείνονται».

Σχετικά με το δημοψήφισμα, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», ότι «αυτό το οποίο ενόχλησε εκείνη την περίοδο, και συνεχίζει να ενοχλεί ακόμα και τώρα τη ΝΔ, είναι η προσφυγή στη βούληση του ελληνικού λαού». Υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας έκαναν κάτι που δεν το είχε κάνει καμιά προηγούμενη κυβέρνηση». Όπως και το ότι, «μετά τη συμφωνία η οποία επετεύχθη, προσέφυγε ξανά στον ελληνικό λαό». Και κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «η προσφυγή στο λαό είναι κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να φοβάται κανονικά, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, το να αποφασίζει ο λαός για αυτά που τον αφορούν».

«Κατά τον πρωθυπουργό, όλα βαίνουν καλώς»

Παράλληλα, «εμπαιγμό και κοροϊδία», χαρακτήρισε η Ράνια Σβίγκου τα όσα απάντησε ο Κ. Μητσοτάκης για την ακρίβεια, στην «Ώρα του Πρωθυπουργού». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ο Κ. Μητσοτάκης μας είπε ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ, ότι φταίει η διεθνής συγκυρία και όχι η κυβέρνηση για τις επιλογές που έχει κάνει, κι ότι φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δίνουν παραπλανητικά και αποσπασματικά στοιχεία για την ακρίβεια». Υπογραμμίζοντας ότι «κατά τον πρωθυπουργό, όλα βαίνουν καλώς, και για κάποιο περίεργο λόγο η χώρα μας είναι προτελευταία στην αγοραστική δύναμη, ενώ έχουμε και τη μεγαλύτερη πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν συνταξιούχοι των 500 ευρώ οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, νέα ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να πιάσουν σπίτι και να κάνουν οικογένεια, φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν, ενώ έχουν περάσει σε κάποια σχολή, να πάνε να σπουδάσουν».

Σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, αλλά είναι πολιτική επιλογή να κρατάς τον ΦΠΑ τόσο υψηλό, για να σωρεύεις λεφτά για τα υπερπλεονάσματα, και αυτά να μην πηγαίνουν πίσω στους πολίτες». Υπενθύμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί ότι πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για ένα χρονικό διάστημα, όπως και να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα». Αντίθετα, όπως υπογράμμισε, «αυτό που επιλέγει η κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά και θα πέσουν τα δημοσιονομικά έξω, είναι να παρέχει ασυλία στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, και να μας εμπαίζει, με μειώσεις τιμών σε καβουροδαγκάνες και αθλητικούς πάτους».