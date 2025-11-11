newspaper
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος
11 Νοεμβρίου 2025 | 17:28

Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο, κάνω αυτοκριτική αλλά και κριτική τονίζει ο Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης. «Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω».

Σύνταξη
Spotlight

Σε νέες αποκαλύψεις για το βιβλίο του, «Ιθάκη», προέβη ο Αλέξης Τσίπρας, συζητώντας στo “Bookvoice – The podcast” με τους Αιμίλιο Χειλάκη και Σπήλιο Λαμπρόπουλo.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί, είχε στο μυαλό του ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσει. «Έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτή τη δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί, ξένοι και Έλληνες», λέει χαρακτηριστικά:

YouTube thumbnail

«Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός», προσθέτει ο κ. Τσίπρας, που παράλληλα αναφέρει ότι στο βιβλίο «Ιθάκη» αποτυπώνεται η δική του αλήθεια. Για τον ίδιο, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό το βιβλίο έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων.

Αναλυτικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν μια, πώς να το πω… Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από την συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας.

Δεν κρύβω ότι το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική.

Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον – με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος. Γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα. Γι’ αυτόν τον λόγο το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια.

Για μένα όλη αυτή η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης – άρα ψυχοθεραπευτικό, θα έλεγε κανείς. Αυτογνωσίας. Και ναι, όντως, το κομμάτι της αφήγησης, όταν μπαίνει και σε διαλόγους και σε προσπάθεια μεταφοράς στο κείμενο -ας πούμε του βιώματος- έχει μια γοητεία.

Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι -προσέξτε τώρα- έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτήν τη δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί, ξένοι και Έλληνες.

Η “Ιθάκη” δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας “Οδύσσειες” και έχουμε τις δικές μας “Ιθάκες”. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει αυτό, δεν σταματάει ποτέ. Υπό αυτήν την έννοια, έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει, τελικά, πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια – που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».

Σχετική ανάρτηση από τον Αλ. Τσίπρα:

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Business
ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Στήριξη από το Δ.Σ. στην αναθεωρητική πρόταση της Euronext

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του
11.11.25

Ο Γεραπετρίτης «καρφώνει» τους επικριτές του: Ας σταθεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του

Μιλώντας στο Athens Security Forum ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις ασχολήθηκαν με τα ελληνοτουρκικά, από τη μεταπολίτευση και μετά και υπενθύμισε ότι προηγήθηκαν 64 γύροι διερευνητικών επαφών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημοσκόπηση: Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ – «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% – Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα
11.11.25

Χάνει 4 περιφέρειες η ΝΔ - «Εκτός ελέγχου» η κατάσταση στη χώρα λέει το 68% - Πώς βλέπουν την επιστροφή Τσίπρα

Μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση, ωστόσο, η γενικευμένη δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης είναι πιο εμφανής από ποτέ - «Πρασίνισαν» 4 περιφέρειες της χώρας - Πρώτος ο «Κανένας»

Σύνταξη
Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του
11.11.25

Τσίπρας: Πώς ξεπέρασε τον «Γολγοθά του 2015» στη συγγραφή του βιβλίου του

«Δεν ήταν μόνο Γολγοθάς σε ό,τι έχει να κάνει με τη δυσκολία να συλλέξω τα στοιχεία, να τα βάλω σε μια σειρά [...], αλλά ήταν κι ένας ψυχολογικός Γολγοθάς» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τη συγγραφή του βιβλίου Ιθάκη με το δραματικό 2015 να είναι από τα πιο δύσκολα και επώδυνα κεφάλαια. Ο κρίσιμος ρόλος των συνεργατών του.

Σύνταξη
Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες
11.11.25

Φάμελλος: Φυγάς ο Μητσοτάκης, το έσκασε από την πίσω πόρτα στην Αλεξανδρούπολη για να αποφύγει τους αγρότες

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ
11.11.25

Κικίλιας με υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων Αιγύπτου: Οι χώρες μας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα για φιλόδοξα πρότζεκτ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βασίλη Κικίλια με τον Καρίμ Μπανταουί επισημάνθηκε ο κομβικός ρόλος του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως

Σύνταξη
Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού
11.11.25

Η αναταραχή από την παρέμβαση Σαμαρά αναζωπυρώνει τα σενάρια ανασχηματισμού

Το παρασκήνιο της απόφασης για τη στάση του Μαξίμου απέναντι στην τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος. Τα σενάρια ανασχηματισμού που κυκλοφορούν εκ νέου έντονα στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
11.11.25

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Σύνταξη
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
11.11.25

Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ» έχει έχει αφήσει τους αγρότες «κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια
11.11.25

Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας». Τι είπε για Τσίπρα

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
11.11.25

Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα - Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου
11.11.25

Κικίλιας από Κάιρο: Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και ευημερία των χωρών της Μεσογείου

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το συνέδριο "TransMEA 2025" στο Κάιρο, σημείωσε ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου» είναι «πραγματική ανάγκη για την ανάπτυξη της Μεσογείου».

Σύνταξη
Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά
11.11.25

Ο Σαμαράς σφυροκοπά, στο Μαξίμου δεν τους βγαίνει η ζαριά και η πληγή του ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στο δρόμο την αγροτιά

Τα απόνερα της συνέντευξης Σαμαρά και το σημιτικό ΠΑΣΟΚ που έγινε δεξιότερο της Δεξιάς. Τα μπλόκα των αγροτών περιμένουν τον πρωθυπουργό στον Έβρο. Το δρόμο της... διάσπασης φαίνεται ότι ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Σύνταξη
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»
11.11.25

Βενεζουέλα: Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έφτασε στην Καραϊβική για επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών»

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων από τις ακτές στη Βενεζουέλα. Την ανάπτυξη του στρατού στη χώρα ανακοίνωσε ο Μαδούρο.

Σύνταξη
Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό
11.11.25

Δεξαμενή Αλληλεγγύης: Ελλάδα, Κύπρος, Ισπανία και Ιταλία είναι οι χώρες που θα δεχθούν βοήθεια στο προσφυγικό

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν όσες χώρες βρίσκονται στη «Δεξαμενή Αλληλεγγύης» αναλαμβάνοντας την μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες τους ή το οικονομικό κόστος

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
11.11.25

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
11.11.25

Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.

Σύνταξη
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη
11.11.25

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δεν κρύβει πια τον έρωτά της – Ρομάν Γαβράς και δημόσια τρυφερά στιγμιότυπα στη Νέα Υόρκη

Σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απαθανατίστηκε να φιλά και να αγκαλιάζει τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομάν Γαβρά, επιβεβαιώνοντας τη νέα σχέση τους με τρυφερότητα σε κοινή θέα

Σύνταξη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
