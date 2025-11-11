Τσίπρας: Η Ιθάκη είναι ένα χρέος απέναντι στην ιστορία, λέω την αλήθεια μου – Προσπάθησα αλλά δεν μπορείς να μην είσαι καθόλου άδικος

Σε νέες αποκαλύψεις για το βιβλίο του, «Ιθάκη», προέβη ο Αλέξης Τσίπρας, συζητώντας στo “Bookvoice – The podcast” με τους Αιμίλιο Χειλάκη και Σπήλιο Λαμπρόπουλo.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί, είχε στο μυαλό του ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσει. «Έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτή τη δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί, ξένοι και Έλληνες», λέει χαρακτηριστικά:

«Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός», προσθέτει ο κ. Τσίπρας, που παράλληλα αναφέρει ότι στο βιβλίο «Ιθάκη» αποτυπώνεται η δική του αλήθεια. Για τον ίδιο, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό το βιβλίο έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων.

Αναλυτικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν μια, πώς να το πω… Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από την συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας.

Δεν κρύβω ότι το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική.

Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον – με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος. Γιατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα. Γι’ αυτόν τον λόγο το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια.

Για μένα όλη αυτή η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης – άρα ψυχοθεραπευτικό, θα έλεγε κανείς. Αυτογνωσίας. Και ναι, όντως, το κομμάτι της αφήγησης, όταν μπαίνει και σε διαλόγους και σε προσπάθεια μεταφοράς στο κείμενο -ας πούμε του βιώματος- έχει μια γοητεία.

Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι -προσέξτε τώρα- έχουν μιλήσει όλοι γι’ αυτήν τη δραματική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Έχουν μιλήσει πάρα πολλοί, ξένοι και Έλληνες.

Η “Ιθάκη” δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας “Οδύσσειες” και έχουμε τις δικές μας “Ιθάκες”. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική, έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει αυτό, δεν σταματάει ποτέ. Υπό αυτήν την έννοια, έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει, τελικά, πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια – που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».

Σχετική ανάρτηση από τον Αλ. Τσίπρα: