Στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Τσίπρα – «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»
Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» - Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου
Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να αποτελέσει πολιτικό και εκδοτικό γεγονός.
Η «Ιθάκη» «εκτυπώνεται και σε λίγες μέρες θα είναι στα βιβλιοπωλεία.
Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ», αναφέρει σε reel, ο πρώην πρωθυπουργός, δείχνοντας στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου του.
Η «Ιθάκη» θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου ενώ λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου, οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου.
Ο Τσίπρας διαβάζει Τσίπρα
Σε βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο Αλέξης Τσίπρας διαβάζει την εισαγωγή του βιβλίου του «Ιθάκη».
Κρατώντας το αναλόγιο μπροστά του, καθισμένος σε ένα τραπέζι, ο Τσίπρας διαβάζει το βιβλίο στο οποίο καταγράφει τη δική του αλήθεια· όχι μόνο για τις δραματικές στιγμές του 2015 και την ελληνική κρίση, την πιο κρίσιμη περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
«Στην ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι, της οφείλουμε όμως να μιλήσουμε με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο», λέει αυστηρά διαβάζοντας τον πρόλογο του βιβλίου του ο Τσίπρας, μια απάντηση στο γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο.
Ο πρώην πρωθυπουργός άλλωστε, ενόψει και της παρουσίασης του βιβλίου είχε τονίσει ότι «Τούτο το βιβλίο είναι πράξη ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και διεκδίκησης για το δικαίωμα στο μέλλον».
«Είχα τη βεβαιότητα από καιρό πως στην Ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι της οφείλουμε, όμως, να μιλήσουμε. Με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο. Αυτό προσπάθησα να κάνω με το βιβλίο αυτό», τονίζει ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος στους λόγους που συνέγραψε την «Ιθάκη».
