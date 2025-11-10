Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε στην πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο του τους λόγους για τους οποίους επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός ανάφερε ότι αυτός ο τίτλος έχει μεταξύ άλλων φιλοσοφική αξία, παραλληλίζοντας την εκάστοτε πορεία της Αριστεράς προς τον σοσιαλισμό με το βάδισμα ενός ανθρώπου προς τον ορίζοντα – «που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται».

Ο κ. Τσίπρας είπε πως η επιλογή του τίτλου από τον ίδιο έγινε αφότου ολοκλήρωσε τη δομή του βιβλίου, μέσω μιας διαδικασίας που του αποκάλυψε ένα αλληγορικό πεδίο της περιπετειώδους πορείας του ίδιου και του κάθε ανθρώπου που πάλεψε διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας είπε:

«Η “Ιθάκη” δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας “Ιθάκες”. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου.

»Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα.

»Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».