Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Οι δυο πρώην πρωθυπουργοί φαίνεται ότι έχουν βάλει μπροστά τις μηχανές για να κάνουν το επόμενο βήμα και να δημιουργήσουν το δικό τους κόμμα.

Ο Αντώνης Σαμαράς ποντάρει στην απογοητευμένη βάση της Δεξιάς με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις χαμηλές πτήσεις της ΝΔ.

Ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρει στην ανασύνταξη του κατακερματισμένου χώρου της Αριστεράς και της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας, όπου και εκεί η απογοήτευση στους ψηφοφόρους είναι ακόμη πιο αισθητή από τη μακρόχρονη αποχή της από την κάλπη.

Τα όσα γράφει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας και το οποίο σε δεκαπέντε ημέρες θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων φαίνεται να μην αφήνουν σε ησυχία εχθρούς και φίλους και σε αυτή την ανησυχία ή και αγωνία αποδίδουν πολλοί τις προκαταβολικές συζητήσεις για τα χρόνια της οικονομικής κρίσης αλλά και για την έξοδο από τα μνημόνια.

Βεντέτα

Φαίνεται ότι η ανάρτηση του Αιμίλιου Χειλάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις ημέρες του μοντάζ της ηχητικής έκδοσης της «Ιθάκης» μόνο τυχαία επιλογή δεν ήταν τελικά.

Στο βίντεο που ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας ακούει με τη φωνή του γνωστού ηθοποιού την περιγραφή από το βιβλίο του, όταν θα έμπαινε για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μαξίμου το Ιανουάριο του 2015.

Εκεί δεν θα ήταν για να τον υποδεχτεί σύμφωνα με την εθιμοτυπία ο προκάτοχός του Αντώνης Σαμαράς.

Το πολιτικό μένος του κ. Σαμαρά για τον διάδοχό του – όπως αφήνει να εννοηθεί ο συγγραφέας της Ιθάκης με χιουμοριστική διάθεση – επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες μετά στη συνέντευξη που προβλήθηκε την Κυριακή κατά την οποία εξαπέλυσε νέα βέλη στον Αλέξη Τσίπρα.

Φαίνεται ότι μετά το δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα που αναβίωσε με την υπόθεση της δημοσίευσης από το in των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών την επομένη του δημοψηφίσματος του 2015, τώρα αναβιώνει και η βεντέτα του πρώην πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά.

Γιατί μόνο ως τέτοια μπορεί να την αντιμετωπίσει κανείς πολιτικά, αν αναλογιστεί ότι και οι δυο πλευρές είναι πεισμένες για το δίκιο τους και πόσο μάλλον όταν ο κ. Σαμαράς δεν φαίνεται να έχει χωνέψει ακόμη τη διπλή ήττα του ’15 με την αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και την ήττα που ακολούθησε στις κάλπες του Ιανουαρίου.

Εμμονές

Ο κ. Σαμαράς επιμένει μέχρι και σήμερα, ότι το καλοκαίρι του 2014 το δεύτερο μνημόνιο θα τελείωνε και ότι μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο «ενάμιση χρόνο νωρίτερα».

«Η Ελλάδα είχε βγει από το τούνελ ήδη και κάποιοι την έσπρωξαν και πάλι μέσα» είπε στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 για να προσθέσει με πατριωτικό τόνο ότι «υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, αυτό είναι το έργο Τσίπρα, να τα δώσει όλα, όσα εγώ δεν είχα δεχθεί».

Η Αμαλίας δεν θα απαντήσει στις αιχμές Σαμαρά ευθέως, αλλά σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 24 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με όλες τις απαντήσεις.

Η απάντηση στην Ιθάκη

Μια πρώτη γεύση θα δοθεί δοθεί με τις προδημοσιεύσεις του βιβλίου στις επόμενες δυο εβδομάδες.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, οι δυο οικονομικοί σύμβουλοι του Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρης Λιάκος και Γιώργος Χυλιαράκης, έχουν φροντίσει να του δώσουν όλο το απαραίτητο υλικό και την τεκμηρίωση για να μπουν ιστορικά τα ζητήματα στη θέση τους.

Στην αφήγηση Σαμαρά δηλαδή για το περίφημο ξέφωτο στο οποίο είχε βγάλει τη χώρα το καλοκαίρι του 2014 από πίσω βρίσκεται το περίφημο mail Χαρδούβελη του τότε υπουργού οικονομικών προς την Τρόικα που πρότεινε μέτρα μόλις 1δισ.€.

Τότε πλησίαζε η εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας με το παλιό σύστημα εκλογής και η επίτευξη αυξημένης πλειοψηφίας στη Βουλή, δηλαδή συναίνεσης σε πρόσωπο κοινής αποδοχής, έμοιαζε περισσότερο με ανέκδοτο, αρά η χώρα όδευε ολοταχώς σε εκλογές.

Όμως οι κύριοι Λιάκος και Χουλιαράκης ανάμεσα στα άλλα που έχουν παραδώσει στον κ. Τσίπρα για το ταραγμένο 14-15 έχουν εντάξει και το πιο χαρακτηριστικό κείμενο που αποκαλύπτει γιατί οι Ευρωπαίοι «τράβηξαν την πρίζα» από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου.

Στην 5η αξιολόγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Ιούλιο του 2014 – τέσσερις μήνες πριν τις εκλογές – διαπιστωνόταν χρηματοδοτικό κενό 15 δισ.€ και δημοσιονομικό κενό 3,5 δισ.€.

Στην ίδια έκθεση που είχαν και οι ευρωπαίοι δανειστές στα χέρια τους ζητούνταν μέτρα 2 δισ. € για το 2015, 3,7 δισ.€ για το 2016 και 1,8 δισ.€ για το 2017.

Στο βιβλίο πάντως πολλοί θα φρεσκάρουν τη μνήμη τους και ίσως και να θυμηθούν και τι πρότεινε το Φθινόπωρο του 14 ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτό που και νέο μνημόνιο (το τρίτο δηλαδή) θα σήμαινε και ότι το πρόγραμμα δεν έβγαινε, όπως παρατηρούν έμπειροι οικονομολόγοι.

Ο κ. Βενιζέλος, όπως ενδεχομένως να θυμίσει στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας με βάση πάντα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει όλοι οι συνεργάτες του, είχε προτείνει πιστοληπτική γραμμή στήριξης πράγμα που θα οδηγούσε σε memorandum of understanding, δηλαδή σε δυο χρόνια επιτήρηση και νέο μνημόνιο.

Με τα λόγια της Μέρκελ

Φυσικά το mail Χαρδούβελη οι ευρωπαίοι το γύρισαν πίσω, όπως θυμίζει άνθρωπος με βαθιά γνώση της οικονομίας και της λειτουργίας των θεσμών και με την επισήμανση μάλιστα, ότι, αν όντως έβγαιναν τότε οι αριθμοί, το mail Χαρδούβελη δεν θα επέστρεφε πίσω στην Αθήνα και ούτε η Άνγεκλα Μέρκελ θα έλεγε στον κ. Σαμαρά στο μπαλκόνι της Καγκελαρίας με θέα το Βερολίνο, ότι υπάρχουν πολλά ακόμη προαπαιτούμενα να εκπληρώσει η Ελλάδα.

«Αν τότε η Μέρκελ μας στήριζε και δεν έβαζε τρικλοποδιές, η χώρα θα είχε αποφύγει όλη αυτήν την περιπέτεια» είπε ο κ. Σαμαράς στη συνέντευξή του αποκαλύπτοντας ότι «το 2012 μου πρότεινε η Μέρκελ στο γραφείο της στην Καγκελαρία να βγούμε από το ευρώ μέχρι να φτιάξει η οικονομία μας… Κουβέντα δεν δέχομαι για αυτό της λέω, εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε».

«Η νίκη του (Αλέξη Τσίπρα) οφείλεται στην οργή πολλών Ελλήνων πολιτών για τα προγράμματα διάσωσης του ευρώ… Ο προκάτοχός του Αντώνης Σαμαράς είχε αποτύχει να εφαρμόσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο δεύτερο πρόγραμμα διάσωσης», αναφέρει λιτά και περιεκτικά για τον πρώην πρωθυπουργό στα απομνημονεύματά της η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος.