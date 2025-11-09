Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ήθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τόσο για την ακολοθούμενη πολιτική της κυβέρνησης όσο και για την διαγραφή του ιδίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, σε συνέντευξή του, στον ΑΝΤ1. Ξεκινώντας αναφέρθηκε στην απώλεια της 34χρονης κόρης του, ευχαριστώντας όλο τον κόσμο που τον στήριξε.

Παράλληλα χαρακτήρισε «λάθος την προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών των παιδιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη. Χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος ήταν η προσέγγιση της κυβέρνησης. Η απώλεια της Λένας με φέρνει πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς», ανέφερε μεταξύ άλλων στην συνέντευξή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Η απαγόρευση της εκταφής ήταν απόφαση ακύρωσης της πατρότητας, απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα» συνέχισε και συμπλήρωσε: «Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Όταν ένας πατέρας θύματος εμποδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική.

Τι ένωσε λοιπόν τους Έλληνες στα Τέμπη; Το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και αυτό που μας ενώνει όλους, δηλαδή το φιλότιμο του Έλληνα. Γι’ αυτό τα Τέμπη και ο χειρισμός τους τον πλήγωσαν τον Έλληνα. Γι’ αυτό τα παιδιά αυτά έγιναν παιδιά όλων μας. Αν θέλετε, έγινε ένα σύμβολο της ελληνικής οικογένειας το κάθε παιδί. Και γι’ αυτό τα Τέμπη χάραξαν και το συλλογικό μας υποσυνείδητο, και ειδικά το υποσυνείδητο της νέας γενιάς».

Σαμαράς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι σοβαρό να λέμε ότι είμαι διεφθαρμένος, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι;

Σκληρή κριτική άσκησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας «πως περίμενε την Ευρωπαία Εισαγγελέα για να μάθει για το σκάνδαλο»;

«Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα; Και τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα», είπε χαρακτηριστικά Είναι σοβαρό επιχείρημα να λέμε ότι είμαι διεφθαρμένος, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι; Σήμερα να είναι όλοι στους δρόμους δικαιολογημένα και να διαμαρτύρονται για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει» συνέχισε.

«Λυπάμαι για αυτά που συμβαίνουν, το κράτος έπρεπε να καθοδηγεί ποιοτικά την αγροτική παραγωγή», ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς, επιρρίπτοντας ευθύνες και στην ΕΕ και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπάρχει και στην ΕΕ συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής με την ευθύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για Οικονομία

Ο κ. Σαμαράς, σημείωσε ότι «είναι τελείως λάθος η ενεργειακή μας πολιτική. Είναι λάθος δομημένο το χρηματιστήριο ενέργειας και το ενεργειακό μείγμα. Ευνοείται η αισχροκέρδεια».

Πρόσθεσε δε ότι «Όλα ξεκινάνε από το κόστος και βασική αιτία του κόστους για τα πάντα είναι η ενέργεια» και πρόσθεσε «μεγάλο ζήτημα είναι η ενεργειακή μας αυτονομία».

Στη συνέχεια μίλησε για το ΦΠΑ, το οποίο όπως ανέφερε η κυβέρνηση κρατάει ψηλά, έτσι ώστε να φαίνεται πλεόνασμα. «Στα 362 δις έχει φτάσει το χρέος. Στην αρχή έδωσαν κίνητρα για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αγρότες και τώρα τους λένε να διακόψουν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια, η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Η κυβέρνηση δεν βλέπει ότι ο ΦΠΑ στα βασικά μας αγαθά είναι δυσβάστακτος;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Μπορούν και με έγκριση της Ευρώπης να τον μειώσουν αλλά δεν το θέλουν. Έχουν δημιουργηθεί ολιγοπώλεια παντού σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος της μεσαίας τάξης που κανείς δεν μιλάει για αυτήν».

Σχετικά με τις προτάσεις που θα ακολουθούσε για την ανάπτυξη της οικονομίας ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι θα επεδίωκε ένα μοντέλο παραγωγικής οικονομίας, μειωμένου κόστους. «Θα ήθελα να έβλεπα και μία χρηματοδότηση και από το κράτος μέσω ενός μικτού χρηματοδοτικού ταμείου. Δεν φτάνει μόνο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

«Να επαναδημιουργήσουμε μια ισχυρή βιομηχανία που υπήρχε στην Ελλάδα. Η ελληνική ηγεσία να προστατεύει την ελληνική βιομηχανία, τις μονάδες τους και όχι να διευκολύνει την εξαγορά τους» είπε.

«Οι δείκτες στην οικονομία δεν είναι καθόλου καλοί. Δεν δείχνουν παραγωγικό δυναμισμό. Η παραγωγικότητα του Έλληνα, την τελευταία 5ετία παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση στην Ευρωζώνη» ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Παιδεία και υγεία δεν παρέχονται από δασκάλους και νοσηλευτές που ζουν στα όρια».

«Έχει ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης»

Σε άλλο σημείο ο κ. Σαμαράς ανάφερε: «Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος δεν αντέχει τη σκιά, ζητά απαντήσεις, όχι τεχνικές επικοινωνίας. Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό και πειθαρχία στον σκοπό μας χρειαζόμαστε. Ο κόσμος τρέχει πιο γρήγορα από τους πολιτικούς. Θα σας το πω ωμά: Έχει ήδη ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης».

Όπως είπε: «Πρωτο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Στα σουπερ μάρκετ τα προϊόντα αυξάνονται συνεχώς. Υπάρχει αόρατη φτώχεια και αόρατη, κρυφή αστεγία που χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Δεν είναι λύση αυτό που έχει πει στους νέους ο πρωθυπουργός να συγκατοικήσετε για να σας έρχεται πιο φτηνά. Δεν γίνεται να μην μπορούν οι Έλληνες να επισκέπτονται τα νησιά τα οποία έχουν μετατραπεί σε Disneyland».

Για τα Μνημόνια

Αναφερόμενος στην εποχή των μνημονίων ο κ. Σαμαράς ανέφερε: «Όταν εκλέχθηκα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είπα στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι πρέπει να πάρει μέτρα, κάτι που δεν έγινε».

Απάντησε στην κριτική για τα «Ζάππεια» την εποχή των μνημονίων λέγοντας: «Λοιδωρούν αυτόν που αποκάλυψε το πρόβλημα και όχι εκείνους που το συνέχισαν».

Όπως ανάφερε: «Όταν η χώρα κατέρρευσε από το μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά», είπε και συνέχισε ότι« Θα μπορούσα να έχω προκαλέσει εκλογές το 2011 και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστό. Να υποσχόμουν ότι θα καταργήσω τα μνημόνια και να κάνω την κωλοτούμπα όπως ο κ. Τσίπρας. Δεν το έκανα αυτό».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Εάν τότε η Μέρκελ μάς στήριζε θα είχαμε αποφύγει όλη αυτήν την περιπέτεια. Τότε η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιγνίδι. Δεν ξεχνώ ότι το 2012 , πάνω στη χειρότερη ώρα, μου πρότεινε μέσα στην Καγκελαρία να βγούμε από το ευρώ ώσπου να ‘φτιαχτεί’ η οικονομία. Εγώ της είπα ότι αυτό δεν το δέχομαι και δεν κάνω καμία τέτοια συζήτηση. Μου είπε θα μας πληρώσει ό,τι θέλαμε για ενέργεια και φάρμακα. ‘Κουβέντα δεν δέχομαι’ της είπα, εμείς θα το περάσουμε και θα το πετύχουμε».

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε επίσης: «Δεν ήταν δική μου επιλογή η συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ του Ευ. Βενιζέλου. Ήταν η λαϊκή εντολή και τίμησα το εκλογικό αποτέλεσμα.

Δεν έφερα τα μνημόνια. Πολέμησα να μην έρθουν και όταν ήρθαν έκανα την απαραίτητη αναδιοργάνωση για να τελειώσουν νωρίτερα. Και φόρους μείωσα ενάντια στην Τρόικα, όπως στην εστίαση. Τότε με λοιδόρησαν, αυτοί που αντί να στηρίξουν την πατρίδα έφεραν και τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσαν την πατρίδα.

Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν εκείνοι που πραγματικά δημιούργησαν αυτό το απίστευτο πρόβλημα».

Συναντίληψη με Τραμπ

Ο κ. Σαμαράς, χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ – με τον οποίο όπως είπε δεν έχει συναντηθεί ποτέ αλλά έχει σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του- μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. «Δεν τον ξέρω τον ίδιο, λειτουργεί έξω από συμβατικά πλαίσια. Επανέφερε αξία υδρογονανθράκων. Ανέτρεψε την ολέθρια για τη Δύση woke ατζέντα. Επιχείρησε θωράκιση συνόρων χώρας του από λαθρομετανάστευση. Παίρνει πρωτοβουλίες όπως για τη Λωρίδα της Γάζας. Σε επίπεδο ιδεών έχουμε συναντίληψη για μια σειρά θεμάτων όπως το μεταναστευτικό», είπε.

Σαμαράς: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους διπλωματικούς ευτελισμούς

Σκληρή ήταν η κριτική Σαμαρά και στα εθνικά θέματα:

«Φοβηθήκαμε ακόμη και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Μας εμπαίζει ακόμη και η Λιβύη» είπε.

«Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο και εμείς την ξεπλένουμε με το σύμφωνο φιλίας. Αυτό δεν είναι παραλογισμός; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα;» συνέχισε

«Και εξακολουθούμε ατάραχοι να την ξεπλένουμε την Τουρκία, που τα βρήκε με την Αγγλία, την Ισπανία και τη Γερμανία του Μερτς που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι οξύμωρο οι χώρες που κόπτονται για τη Δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα της Κύπρου», είπε ο κ. Σαμαράς και συνέχισε:

«Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης.

Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί.

Ακόμη και η Αίγυπτος παίζει παιχνίδια με την Μονή Σινά».

Ο κ. Σαμαράς ανέφερε επίσης: «Εγώ έστησα την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου Ισραήλ και δεν καταλαβαίνω αυτή την αφασία της κυβέρνησης »και με τον αστυφύλαξ και μα τον χωροφύλαξ για την Τουρκία»».

«Ανησυχητικές ενδείξεις»

Η χώρα είναι παντελώς απούσα από την Συρία που έχουμε ιστορικούς δεσμούς με τον χριστιανικό πληθυσμό.

Τούρκοι μέσω βουλγαρικών εταιριών κάνουν μπίζνες στην Θράκη. Η ΝΔ εμμέσως πλην σαφώς στήριξε την εκλογή Τσίπρα στη θέση του υπεύθυνου Δυτικών Βαλκανίων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επανερχόμενος στις σημερινές σχέσεις με την Τουρκία, ο κ. Σαμαράς είπε: «Εδώ ο Πρωθυπουργός σε κάποια τηλεόραση προ καιρού δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία για την εθνική της κυριαρχία. Δηλαδή για τα έξι μίλια. Αυτό μας έλειπε. Θα συζητούσε ποτέ ένας Πρωθυπουργός για την εθνική κυριαρχία; Είναι αυτό επιχείρημα; Σοβαρολογεί; Τα κυριαρχικά μας όμως δικαιώματα, δηλαδή μετά τα 6 μίλια, τα 12 μίλια, υπονοεί ότι τα διαπραγματεύεται; Αλλά να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης ότι έτσι το ερμήνευσαν πάρα πολλοί εντός κι εκτός Ελλάδος. Με δύο λόγια: Αυτή είναι η νοοτροπία του κατευνασμού. Τελικά θα καταφέρεις το ακριβώς αντίθετο από εκείνο που επιζητάς. Διότι όλοι σε θεωρούν αδύνατο, και ενώ εσύ ονειρεύεσαι ήρεμα νερά, θα έχεις μονίμως φουρτούνες. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή: επίδειξη δύναμης για παράδειγμα στην Τουρκία στη Νέα Υόρκη πρόσφατα, με την ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη. Και οι προκλήσεις συνεχίζονται. Θυμήθηκαν οι Τούρκοι τώρα μέχρι και το Piri Reis.

Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, με αυτήν την εξωτερική πολιτική, με το να είμαστε απόντες από παντού και με κατευνασμό παντού, ποιοι μας έμειναν για σύμμαχοί μας στην περιοχή; Αλλά και ευρύτερα. Με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μιλάει απευθείας. Η ατομική ανευθυνότητα που επέδειξε ο κύριος Μητσοτάκης στην εκλογή Μπάιντεν – Τραμπ, και όχι μόνον, βλάφτηκε τα συμφέροντα του τόπου. Και τον άκουσα προ ημερών μ’ αφορμή τη συζήτηση για τη Γάζα στη Βουλή, να μαλώνει τον κύριο Ανδρουλάκη για το πώς τόλμησε να σχολιάσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ποιος; Ο κύριος Μητσοτάκης; Ο οποίος κατηγορούσε τους πάντες επί χρόνια για τραμπισμό, δίχως να σκέπτεται το τι λέει και ρίχνοντας όλα τα λεφτά του στον Μπάιντεν; Τι να πει κανείς;»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Οι πρώτες ενδείξεις λοιπόν είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα (…) Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες τα σύνορα των πολιτισμών. Και το Αιγαίο δεν είναι μια κοινή θάλασσα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Είναι ο Ελληνισμός. Εδώ συγκρούονται στρατηγικά η Δύση και η Ανατολή. Ηγεμονίες, αυτοκρατορίες. Ο έλεγχός τους είναι κρίσιμος. Εάν τα ελέγξει όλα αυτά το νέο οθωμανικό κράτος, εκπληρώνει τότε τους δεδομένους αναθεωρητικούς και επεκτατικούς του σκοπούς. Εκτός των άλλων, θα ελέγχει και τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Ακούστε όμως, και ακούστε το καλά: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους τέτοιους διπλωματικούς ευτελισμούς».

Για τη διαγραφή του από τη ΝΔ

Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία. «Μιλάει συχνά για «πατριώτες της φακής και του καναπέ». Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας. Και βέβαια όποιος του εναντιώνεται γίνεται αμέσως στόχος για δολοφονία χαρακτήρα. Ασκείς κριτική; Σε κατηγορούν για τοξικότητα, παραπληροφόρηση, fake news. Διαφωνείς σε κάτι; Σε κατηγορούν ότι υπονομεύεις τη σταθερότητα και εξαπολύουν μια στρατιά από έμμισθα trolls στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι μια θλιβερή εικόνα. Για μένα είναι κρίμα για τους πραγματικούς Νεοδημοκράτες που σήμερα πολλοί απ’ αυτούς απέχουν ή ντρέπονται για όσα συμβαίνουν στ’ όνομα του κόμματος. Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα. Επομένως, με δύο λέξεις να σας πω, αισθάνομαι υπερήφανος για τη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη στενοχώρια για το σημερινό κόμμα που μόνον κατ’ όνομα είναι πια Νέα Δημοκρατία».

Ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε την κριτική για προσωπικό «γινάτι» εναντίον του κ. Μητσοτάκη λέγοντας:

«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε Υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σ’ όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «πολιτικές και αξιακές» τις διαφορές του με τον πρωθυπουργό και του καταλόγισε ότι μεταλάσσει τη ΝΔ σε «υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ»:

«Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

Αρνήθηκε ότι υπάρχουν γέφυρες επιστροφής και περιέγραψε ως προσχηματική τη διαγραφή του: «Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, από τον ίδιο, ο κ. Σαμαράς αν και δεν απάντησε με σαφήνεια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέγοντας πως την απόφασή του θα τη μοιραστεί απευθείας με τον ελληνικό λαό.

Όπως ανάφερε: «Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης.

Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που απαιτεί θέληση, πείσμα, κόπο, όχι εύκολες λύσεις. Γιατί πρέπει να ξαναβρούμε οι Έλληνες τις αρετές μας, τις συλλογικές μας αξίες ως κοινωνία και να τις εισαγάγουμε και στην παιδεία. Μόνον έτσι θ’ αναγεννηθεί ο Ελληνισμός. Αυτές είναι αλήθειες που όλοι τις λένε. Δεν τις λέω μόνον εγώ.

Για μένα, ναι, γνωρίζω τι λέγεται. Και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα ‘βγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και αυτό με τιμά.

Αλλά προσέξτε: Είμαι ένας πολιτικός που έχει κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του Πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή.

Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι».

Δείτε τη συνέντευξη Σαμαρά