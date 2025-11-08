Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Αλαζονεία, θεσμική απρέπεια, μετάλλαξη του κόμματος τη ΝΔ σε μπλε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ, είναι μερικές μόνο από τις κατηγορίες που απαγγέλλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στον Ant1, που θα μεταδοθεί ολόκληρη αύριο, Κυριακή.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, χωρίς να μασάει τα λόγια του, μιλάει και για την σπουδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, -σε αντίθεση με την καθυστέρηση στις περιπτώσεις της «κυρίας Φεράρι» και του «κ. Φραπέ» που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- να τον διαγράψει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «βρήκε αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα».

Απορρίπτει τα όσα έχουν διαρρεύσει από το Μαξίμου περί δημιουργίας γέφυρας επικοινωνίας προκειμένου ο κ. Σαμαράς να επιστρέψει. «Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Κι όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντα άδικο» λέει χαρακτηριστικά.

«Αλαζονεία και θεσμική απρέπεια»

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος, είπε ‘σταματήστε να γκαρίζετε’. Μιλάει συχνά για ‘πατριώτες της φακής και του καναπέ’. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας.» τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, τη Κεντροδεξιά, ούτε τη βάση της ΝΔ»

Απαντώντας στα περί «εμμονής» του Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έχουν ακουστεί κατά καιρούς από γαλάζια χείλη ο κ. Σαμαράς τονίζει: «Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα – Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα –όπως σωστά είπατε- όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι, επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας;»

» Το πρόβλημα, λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς ‘δεν χωνεύει’ τον έναν ή τον άλλο ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία, ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δυο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

«Διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό, για την ‘κυρία Φεράρι’, τον ‘κύριο Φραπέ’, τον κύριο Χασάπη, τους πήρε εβδομάδες»

Αναπάντητες δεν αφήνει ο πρώην πρωθυπουργός ούτε τις διαρροές από το Μαξίμου που έκαναν λόγο για δημιουργία γέφυρας, ώστε να επιστρέψει ο κ. Σαμάρας.

«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό, πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτήν τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την ‘κυρία Φεράρι’, τον ‘κύριο Φραπέ’, τον ‘κύριο Χασάπη’, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δικιά τους τη διαγραφή.»

» Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση, υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Κι όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντα άδικο».